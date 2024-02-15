Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" началась акция протеста украинских перевозчиков. Они собрались в ответ на действия польских фермеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

15 фур украинских перевозчиков и около 20 легковых автомобилей приехали на границу колонной.

Акция стартовала ориентировочно в 11:00. Там дежурят правоохранители. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках.

Украинские перевозчики и водители, присоединившиеся к акции протеста, планируют останавливать и препятствовать движению по Украине водителям польских фур, объезжающих на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" общую очередь. Как долго продлится акция, пока не известно. Предварительно украинские перевозчики планируют находиться на границе до 10 марта.

Ранее сообщалось, что украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков.

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