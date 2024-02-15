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Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" началась акция протеста украинских перевозчиков. Они собрались в ответ на действия польских фермеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

15 фур украинских перевозчиков и около 20 легковых автомобилей приехали на границу колонной.

Акция стартовала ориентировочно в 11:00. Там дежурят правоохранители. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках.

Украинские перевозчики и водители, присоединившиеся к акции протеста, планируют останавливать и препятствовать движению по Украине водителям польских фур, объезжающих на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" общую очередь. Как долго продлится акция, пока не известно. Предварительно украинские перевозчики планируют находиться на границе до 10 марта.

Ранее сообщалось, что украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков.

Смотрите также: ОО "Перевозчики западного региона" планирует мирную акцию протеста и выдвинула требования украинским властям, - заявление. ВИДЕО

Протест на кордоні
Протест на кордоні
Протест на кордоні

Автор: 

граница (5273) протест (5858) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+28
Отлично!
Поляки должны понять
В эту игру можно играть ВДВОХ!
И тогда полякам прилетит от поляков
А еще все мировые СМИ покажут
Поляки враз станут знаменитыми
Вместо того, чтобы отплатить путину
За самое страшное убийство всей политической верхушки Польши
Взорванной ФСБ в самолете над Смоленском
Поляки превращаются в пятую колонну путина
Противно смотреть....
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15.02.2024 13:31
+23
Молодцы.
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15.02.2024 13:29
+18
Не поляків українці не *******,а частину продажних шкурок,що за кацапські гроші роблять бедлам на кордоні
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15.02.2024 13:40
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Молодцы.
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15.02.2024 13:29 Ответить
Отлично!
Поляки должны понять
В эту игру можно играть ВДВОХ!
И тогда полякам прилетит от поляков
А еще все мировые СМИ покажут
Поляки враз станут знаменитыми
Вместо того, чтобы отплатить путину
За самое страшное убийство всей политической верхушки Польши
Взорванной ФСБ в самолете над Смоленском
Поляки превращаются в пятую колонну путина
Противно смотреть....
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15.02.2024 13:31 Ответить
Як там у вас, в Улан-Уде? В хаті не морозно?
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15.02.2024 13:38 Ответить
Я переведу...

Основна причина блокування-
Не в втому, що сказала вище дівчина-
Це мої переконання..

Признаки та ознаки -
Дій політиків- яким все до ср-аки...

Плюс немаловажна позиція Евросоюзу-
Україну по-повному юзать...
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15.02.2024 13:58 Ответить
Послушайте украинских дальнобойщиков
Они рассказывают ,что их блокируют спортивного телосложения
Чуваки
Некоторые из которых по - польски плохо говорят
Или с русским акцентом
Зерно высыпали не фермеры
А именно эти ребятки
Поляки продают в Украину сегодня товаров на миллиарды
Мы тоже можем их заблокировать
А значит - кому - то другому очень выгодно то,что происходит
Тому, кому и на нас и на поляков - насрать
Ответ очевиден - русне!
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15.02.2024 14:16 Ответить
Я - корчую корінь... Галя..
Мразі - скрізь...

Всюди одні потвори-
Кремлядів слизь...

Але "Гало" Европи-
Має сяяти... зі змістом-

Зерно України-
Перш ніж з'їсти-
Треба посіяти...
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15.02.2024 14:28 Ответить
Це " пи..дьож".
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15.02.2024 14:42 Ответить
Не рознось всяку херню що бабка чи ще хтось щось казав.
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16.02.2024 20:25 Ответить
Гітлер не любив поляків, тепер частина українців не любить поляків. Це поляки якісь не такі чи збіги?
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15.02.2024 13:35 Ответить
Не поляків українці не *******,а частину продажних шкурок,що за кацапські гроші роблять бедлам на кордоні
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15.02.2024 13:40 Ответить
Нібито є такі поляки, які проти того бичества.
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15.02.2024 14:02 Ответить
1933

«Договор о ненападении между Германией и Польшей» (нем. Erklärung zwischen Deutschland und Polen über den Verzicht auf Gewaltanwendung, польск. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy)
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15.02.2024 14:07 Ответить
Так що, виходить що акції протесту під час війни не заборонені?
Чого тоді наша "опозиція" меле що не на часі вигнати Осла з жОПою?
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15.02.2024 13:36 Ответить
Бо ту "опозицію" насправді все влаштовує.
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15.02.2024 13:51 Ответить
Я навіть більше скажу. Опозиція може вийти протестувати проти опозиції. Навіть у військовий час.
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15.02.2024 19:26 Ответить
Давно пора.
Хай скотиняки на собі відчують мільярдні збитки щодня.
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15.02.2024 13:41 Ответить
Ага! Поставимо поляків на коліна 10ма фурами! Мінімум зусиль - максимум результату!
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15.02.2024 13:47 Ответить
Ну принаймні позначимо позицію, а то виглядало так, наче нас сношають, а нам подобається і ми просимо ще.
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15.02.2024 14:03 Ответить
Правильно, а давайте їм на зло, навалимо собі в штани, так ?
Навіщо нам те все, що вони везуть нам для ЗСУ...
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15.02.2024 14:04 Ответить
платний пшекотроль? йди
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15.02.2024 17:10 Ответить
Вы уж извините за прямоту, но это подтверждает глупость и некомпетентность нынешней власти недоучек. Этого кацапы и добиваются, что бы рассорить нас с союзниками. Теперь мы не жертва, теперь мы помеха.
Зачем биться лбом об стену? Зерно которое идет через границу не приносит прибыли Украинскому бюджету. Прибыль оседает в оффшорных счетах допущенных офисом президента к экспорту зерна фирмах. Выясните сколько НАЛОГОВ получил бюджет Украины, а не на какую сумму отгрузили зерна. Эта сумма к Украине не имеет отношения. Ради этих денег власть готова разосраться со всем миром.
Да остановите этот экспорт зерна, там суммы мизерные по отношению к морским отгрузкам. Выбейте почву из под ног у польских полезных идиотов кацапов.
Но нет наш наполеончик лучший стратег, лучший военный стратег, лучший дипломат, лучший пианист.
А Украинские полезные идиоты подгавкивают, ату поляков, ату...
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15.02.2024 14:07 Ответить
Там не лише зерно. Поляки хочуть заборонити ВСЮ українську продукцію.
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15.02.2024 14:29 Ответить
Не заборонити,А КОНТРОЛЮВАТИ,щоб було згідно документів, а не " бариги, вперед!"
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15.02.2024 14:39 Ответить
Ще раз: керівництво ЄС зняло всі обмеження на експорт української продукції до країн ЄС.
КОГО ХТО ПОВИНЕН КОНТРОЛЮВАТИ? З ЯКОГО КУЙЛА?
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15.02.2024 14:47 Ответить


Кацапський дегенерат, нахєра ти пишеш хєрню?! Пару тижнів тому була новина скільки податків заплатили великі агрохолдинги в українаький бюджет за минулий рік. А там суми в десятки мільярдів. По-друге, зерно окрім холдингів вирощують і малі фермери, і вони також платять податки, дають роботу українцям і допомагають ЗСУ. Тому перед тим як висратися ти спершу розбирися у темі. А від того, чи буде дотаційний польський фермер з роботою чи не буде - мені похєр
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16.02.2024 08:16 Ответить
Ну тогда приведи цифры. Сколько отгружено, сколько налогов получено и легко высчитать сколько стоит тонна и сколько налогов получено. Сравним с ценами на рынке и увидим всю картину. Малые фермеры не экспортируют зерно, они его отдают за бесценок фирмочкам приближенным к зеленым, а те уже экспортируют в черную через оффшоры. Перестань засырать мозги телемарафоном.
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16.02.2024 13:59 Ответить
Ну потрібно ще посратися з поляками, які перші надали допомогу Україні.
А потім перемовини, мир на умовах *****, денацифікація, демілітаризація і в обійми "брацкава народа".
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15.02.2024 14:07 Ответить
А потім вантажними вагонами до сибіру. Разом із поляками...
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15.02.2024 14:27 Ответить
Мій дід якраз разом з поляками так туди і мандрував. Воював командос ( вперше це, спочатку незрозуміле мені, слово почув в дитинстві від діда, а вдруге мабуть у фільмі зі Шварценегером) разом з поляками в армії генерала Андерса, в полон попав разом з поляками, в концтаборі крихти ділив разом з поляками, а потім до Сибіру їхав теж разом з поляками. ******, що поляки забули чи не знають, що була не тільки Волинська трагедія, а що пліч о пліч наші діди воювали, а потім пережили репресії.
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16.02.2024 01:37 Ответить
Ні, треба дочекатися, що поляки не лише висипатимуть зерно з наших фур, а і мочитимуться і випорожнятимуться в тих фурах.
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15.02.2024 14:27 Ответить
А може МЗС працювати потрібно?
Може приструнити хитрожопих зернотрейдерів, які замість транзиту демпінгують в Польщі?
Скупляють задурно зерно у українських фермерів і збивать ціну там.
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15.02.2024 14:36 Ответить
Вже 100 разів цитував

"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."

ДЕ ТУТ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ?
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15.02.2024 14:42 Ответить
А що вже можна акції протесту влаштовувати? Військовий стан відмінено? Чи на кордоні можна?
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15.02.2024 14:35 Ответить
Ти схоже пишеш коментарі на замовлення своїх польських господарів.
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16.02.2024 08:17 Ответить
треба було возити зерно до пункту призначення, а не тихенько розвантажуватись у поляків румун або болгар... нечесно зі сторони українських холдингів
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15.02.2024 14:45 Ответить
Не будьте наївними. Поляки придумають сотні причин.
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15.02.2024 15:08 Ответить
сотні причин щоб допомогти народу України, а не дати зерновим баригам грошики заробляти
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17.02.2024 11:12 Ответить
Наступного року дрібні фермери не будуть сіяти, бо не мають за що. Паї продадуть агрохолдингам. Дякуючи полякам.
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18.02.2024 22:13 Ответить
Поляки вже починають блокувати ЖД перевезення з України. Підскажіть, будь ласка, як вагон можна потихеньку фермеру у двір закотить на розгрузку?
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15.02.2024 16:38 Ответить
у фермера завантажують, а вагон ще легше перевезти куди треба, у поляків не менше розумних схематозників чим в нас.
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17.02.2024 11:10 Ответить
Это больше похоже на "пожалуста перестаньте".
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15.02.2024 15:56 Ответить
Значить,не сьогодні-завтра уродзоні знову заб"ються в істериці щодо т.з. "Волинської різанини",коли волинська гілка української нації змушена була давати відсіч "нещасним пшекофермерам та перевізникам" зразка 43-44 років....
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15.02.2024 17:13 Ответить
Читаю тут коменти,не розумію чи у нас так багато корисних ідіотів чи це вже ниють пропшекотролі?
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15.02.2024 17:14 Ответить
Давно пора.
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15.02.2024 17:40 Ответить
то що ж - поляки домоглися виконання біблійної заповіді "око за око, зуб за зуб"))
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15.02.2024 22:46 Ответить
Добре б ще спробувати поляків в Німеччині блокувати, думаю німці підтримають.
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16.02.2024 01:06 Ответить
Зеленський не здатен (а може й не хоче) нічого зробити, то може українські водії вирішать це питання.
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16.02.2024 01:17 Ответить
Польща грошей не хоче? Тоді гроші отримає Румунія!
10 янв. 2024 г. - За словами Зеленського, експорт української продукції через Румунію вже збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.
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16.02.2024 11:00 Ответить
Українські перевізники, ми з вами до кінця!
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16.02.2024 12:07 Ответить
Поляки блокують на 6 пунктах пропуску. То і нам треба на тих же шести. Глаз за глаз, бров за бров.
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16.02.2024 20:26 Ответить
 
 