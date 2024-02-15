В Тернополе разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал иностранцев на $100 тысяч ежемесячно, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители в Тернополе прекратили деятельность мошеннического колл-центра. Среди пострадавших – граждане Польши, Чехии и Словакии. Мошенники работали по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время установлено уже 16 иностранцев, ставших жертвами финансовых махинаций.
Установлено, что группа лиц "специализировалась" на мошенническом завладении средствами иностранных граждан в особо крупных размерах, используя для этого офисные помещения с установленным специализированным оборудованием.
"Сотрудников колл-центра тщательно подбирали: для беспрепятственного общения с потенциальными жертвами персонал должен был владеть иностранным языком на высоком уровне. Работали операторы по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet", - говорится в сообщении.
Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники выспрашивали владельцев банковских счетов их личные данные.
Для этого использовали как психологические методы воздействия, так и разработанную заранее инструкцию. Для лучшей коммуникации последняя была прописана на польском и словацком языках.
Также операторы колл-центра предлагали гражданам стран ЕС еще одну мошенническую схему - инвестировать личные средства в так называемые "брокерские" проекты с потенциально высокой и быстрой прибылью. Получив все необходимые банковские данные, правонарушители переводили денежные средства пострадавших на отдельные электронные кошельки и банковские карты. В дальнейшем полученные средства злоумышленники конвертировали в наличные деньги на территории Украины", - отметили в департаменте.
Ежемесячный доход от противоправной деятельности международного колл-центра составил около 100 000 долларов. Следствием установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули 16 граждан Польши и Словакии на десятки тысяч долларов.
Правоохранители уже провели обыск в офисе колл-центра и изъяли компьютерную технику, более сотни мобильных телефонов, "черновую" документацию и записи.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов международной мошеннической схемы и других причастных лиц. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
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будуть приємні здобуття - гарантую!
Але фсб не спить. Тому без шансів.
Тут скоріше є небажання прокинутись з відрізаною головою.
Як і те, що батьки нового Головнокомандувача Сирського зараз знаходяться на росії.
в нас в офісній будівлі на 5 повересі такі ж самі працють - дітвора після школи.... А скільки їх по всій країні . ..
І це люди зі знанням англійської. Вони - сидітимуть серед тупих зеків. Організатори - без знання англійської на свободі та при грошах.
Питання: так хто ж розумніший?
чи, яке нам діло до іноземців? може то кацапи були, так то святе, кинути кацапа на гроші.
Чи, може, якоюсь незрозумілою мовою тут написано ?
подруге: саме на таких як ти і розраховані оці репортажі, про незамінність мєнтів в тилу, бо дуже не хочуть вони в окопи!
може і геморой лікуєш?