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В Тернополе разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал иностранцев на $100 тысяч ежемесячно, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Тернополе прекратили деятельность мошеннического колл-центра. Среди пострадавших – граждане Польши, Чехии и Словакии. Мошенники работали по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время установлено уже 16 иностранцев, ставших жертвами финансовых махинаций.

Установлено, что группа лиц "специализировалась" на мошенническом завладении средствами иностранных граждан в особо крупных размерах, используя для этого офисные помещения с установленным специализированным оборудованием.

"Сотрудников колл-центра тщательно подбирали: для беспрепятственного общения с потенциальными жертвами персонал должен был владеть иностранным языком на высоком уровне. Работали операторы по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet", - говорится в сообщении.

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Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники выспрашивали владельцев банковских счетов их личные данные.

Для этого использовали как психологические методы воздействия, так и разработанную заранее инструкцию. Для лучшей коммуникации последняя была прописана на польском и словацком языках.

Также операторы колл-центра предлагали гражданам стран ЕС еще одну мошенническую схему - инвестировать личные средства в так называемые "брокерские" проекты с потенциально высокой и быстрой прибылью. Получив все необходимые банковские данные, правонарушители переводили денежные средства пострадавших на отдельные электронные кошельки и банковские карты. В дальнейшем полученные средства злоумышленники конвертировали в наличные деньги на территории Украины", - отметили в департаменте.

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Ежемесячный доход от противоправной деятельности международного колл-центра составил около 100 000 долларов. Следствием установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули 16 граждан Польши и Словакии на десятки тысяч долларов.

Правоохранители уже провели обыск в офисе колл-центра и изъяли компьютерную технику, более сотни мобильных телефонов, "черновую" документацию и записи.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов международной мошеннической схемы и других причастных лиц. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі
Шахрайський кол-центр у Тернополі

Шахрайський кол-центр у Тернополі

Автор: 

мошенничество (1231) Нацполиция (16500) Тернополь (769)


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Топ комментарии
+5
Файне місто Тернопіль!
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15.02.2024 14:02
+4
зеленокриворогаті, а прошманайте всю краіну, почніть з себе!
будуть приємні здобуття - гарантую!
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15.02.2024 14:01
+2
От якби ті колл-центри - та на русню нацькувати...
Але фсб не спить. Тому без шансів.
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15.02.2024 14:07
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зеленокриворогаті, а прошманайте всю краіну, почніть з себе!
будуть приємні здобуття - гарантую!
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15.02.2024 14:01 Ответить
Файне місто Тернопіль!
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15.02.2024 14:02 Ответить
От якби ті колл-центри - та на русню нацькувати...
Але фсб не спить. Тому без шансів.
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15.02.2024 14:07 Ответить
Думаю що шанси є! Було б бажання і технічні можливості.
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15.02.2024 14:13 Ответить
Технічні можливості знаходяться за бажання.
Тут скоріше є небажання прокинутись з відрізаною головою.
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15.02.2024 14:18 Ответить
фсб могутнє виключно на території **********. В усіх інших місцях їх ловлять.
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15.02.2024 14:20 Ответить
А Залужного зняли просто у річницю окупації Києва краснопузими - то збіг.
Як і те, що батьки нового Головнокомандувача Сирського зараз знаходяться на росії.
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15.02.2024 14:22 Ответить
з кацапами "працюють" по таких схемах на повну
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15.02.2024 14:51 Ответить
до війни працювали і по русні теж, зараз важче.
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15.02.2024 16:52 Ответить
Дурники напрацювали собі на статтю, а організатори як завжди недосяжні
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15.02.2024 14:11 Ответить
лох не мамонт ....
в нас в офісній будівлі на 5 повересі такі ж самі працють - дітвора після школи.... А скільки їх по всій країні . ..
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15.02.2024 14:18 Ответить
А потім - на кічу, на кічу...
І це люди зі знанням англійської. Вони - сидітимуть серед тупих зеків. Організатори - без знання англійської на свободі та при грошах.
Питання: так хто ж розумніший?
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15.02.2024 16:55 Ответить
А хто стверджує -що знання мови - це ознака розуму ?) Чи якщо людина вивчить 5 мов - стане в 5 разів розумніша?
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15.02.2024 17:00 Ответить
Ну так. Тоді питання - а що взагалі вважати за розум? Якщо вміння когось надурити, то слід визнати, що русня - найрозумніша нація у світі.
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15.02.2024 17:16 Ответить
Розум - це не мови , пройдені курси чи навички . Розум - це здатність сприймати ,розрізняти аналізувати , створювати ,щось нове .
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15.02.2024 17:26 Ответить
У цих "розуму" вистачило тільки на те, щоб вляпатись в мутну контору. Сумніваюсь, що вони не здогадувались, чим займаються, і до чого це, імовірніше всього, призведе.
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15.02.2024 17:27 Ответить
Який там розум - хапально -жувальний рефлекс та інстинкт розмноження...
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15.02.2024 17:51 Ответить
на зрозуміло, в чому звинувачення? в несплаті податків?
чи, яке нам діло до іноземців? може то кацапи були, так то святе, кинути кацапа на гроші.
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15.02.2024 14:42 Ответить
Тобто незрозуміло ? Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України Джерело:

Чи, може, якоюсь незрозумілою мовою тут написано ?
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15.02.2024 15:29 Ответить
максим цуцкірідзе? давно ти на цензорі блукаєш?
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15.02.2024 15:48 Ответить
Ти побачив відповідь на своє питання про " незрозумілість звинувачення "? Надіюсь, більше дибільних питань до мене не буде ?
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15.02.2024 16:04 Ответить
поперше: до тебе, нема ніяких питань. до тебе і тобі подібним.
подруге: саме на таких як ти і розраховані оці репортажі, про незамінність мєнтів в тилу, бо дуже не хочуть вони в окопи!
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15.02.2024 16:08 Ответить
"максим цуцкірідзе? давно ти на цензорі блукаєш?" то це не питання , просто так ляпаєш ?
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15.02.2024 16:17 Ответить
то ти, ще й філолог української мови?
може і геморой лікуєш?
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15.02.2024 16:25 Ответить
Я сподіваюсь, що перша штурмова рота перекладачів вже укомплектована в Авдеевку
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15.02.2024 16:18 Ответить
До чого зелена мерзота довела українців
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15.02.2024 16:18 Ответить
всього 100т? якась смішна сума!
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15.02.2024 17:04 Ответить
 
 