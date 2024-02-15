Броня украинской САУ "Богдана" выдержала удар "Ланцета" и спасла жизнь расчета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После прямого попадания российского "Ланцета" САУ "Богдана" получила повреждение, но спасла жизнь украинским воинам.

Об этом сообщает "Оперативный ЗСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийская система украинской разработки 2С22 "Богдана" продолжает доказывать свою эффективность на поле боя. Созданная по стандартам НАТО 155-мм САУ "Богдана" уже показала отличную точность в работе по целям противника.



Теперь уже появились доказательства того, что броня этой артсистемы способна защитить жизнь боевого расчета. Причем после прямого попадания дрона-камикадзе окупантов "Ланцет", - говорится в сообщении.





"Богдана" была существенно повреждена, однако броня, которую разрабатывали в Украине, смогла выдержать удар и спасти жизнь украинских воинов.

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