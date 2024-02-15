РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4929 посетителей онлайн
Новости Фото Война
18 988 17

Броня украинской САУ "Богдана" выдержала удар "Ланцета" и спасла жизнь расчета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После прямого попадания российского "Ланцета" САУ "Богдана" получила повреждение, но спасла жизнь украинским воинам.

Об этом сообщает "Оперативный ЗСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийская система украинской разработки 2С22 "Богдана" продолжает доказывать свою эффективность на поле боя. Созданная по стандартам НАТО 155-мм САУ "Богдана" уже показала отличную точность в работе по целям противника.


Теперь уже появились доказательства того, что броня этой артсистемы способна защитить жизнь боевого расчета. Причем после прямого попадания дрона-камикадзе окупантов "Ланцет", - говорится в сообщении.

САУ "Богдана" після атаки дрона-камікадзе
САУ "Богдана" після атаки дрона-камікадзе

"Богдана" была существенно повреждена, однако броня, которую разрабатывали в Украине, смогла выдержать удар и спасти жизнь украинских воинов.

Смотрите также: РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (637) САУ (214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Слава українським зброярам , ганьба - зеленій цвілі
показать весь комментарий
15.02.2024 14:49
+26
До речі кабіну Богдани робить підприємство Пашинського, найуспішнішого Українського приватного зброяра. Ціни наприклад на мінометні міни в нього дешевші, чим закупляють ділки від єрмака за кордоном. Хто тут патріот, хто зрадник видно по справам а не словам в єдиних новинах.
показать весь комментарий
15.02.2024 15:10
+22
Чмуту потрібно показати.
показать весь комментарий
15.02.2024 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чмуту потрібно показати.
показать весь комментарий
15.02.2024 14:40 Ответить
А воно вже майже не з'являється, соромно, за свій піздьож!!!
показать весь комментарий
15.02.2024 15:22 Ответить
ЧМут розшифровується, як Чмо Мутне. Саме воно поливало брудом і наші ракети Нептун (причому вже після потоплення кацапського флагману Мацква) і САУ Богдану. Цей покидьок, який цьомає в дупу владу готовий поливати лайном все, що Україна розробляла та виробляла ДО приходу в 2019 влади "слуг кремля"...
показать весь комментарий
15.02.2024 16:13 Ответить
І без всяких мангалів.
показать весь комментарий
15.02.2024 14:41 Ответить
мабуть подєльникі наркомана здали координати
показать весь комментарий
15.02.2024 14:42 Ответить
Это называется "контрбатарейная борьба".
показать весь комментарий
15.02.2024 15:03 Ответить
Мабуть треба думати головою іноді, а не зраду скрізь шукати.
Кацапські Зали і Орлани у небі висять цілодобово, а Ланцет доганяє авто запросто.
показать весь комментарий
15.02.2024 16:18 Ответить
Слава українським зброярам , ганьба - зеленій цвілі
показать весь комментарий
15.02.2024 14:49 Ответить
До речі кабіну Богдани робить підприємство Пашинського, найуспішнішого Українського приватного зброяра. Ціни наприклад на мінометні міни в нього дешевші, чим закупляють ділки від єрмака за кордоном. Хто тут патріот, хто зрадник видно по справам а не словам в єдиних новинах.
показать весь комментарий
15.02.2024 15:10 Ответить
Пашинського розстріляти! Навмисно своїм творінням пошкодив кацапський дрон!
показать весь комментарий
15.02.2024 15:13 Ответить
криві ручки Зєльди не до усього встигли дотягтися аби поламати...
але вона старається: Червінській - за гратами, Залужний - звільнений, Порох - відсувається від розширення міжнародної підтримки-допомоги Україні, Пашинського з його "оборонпромом" - хвойди кремля кошмарять,.... а дермакі-арахніди-татарови-гнидьманцеви - продовжують руйнувати Україну зсередини
у той самий час у особливообдарованих залишків з вумного нАріду і досі не складУється "два плюс два", бо декому думати - больно
показать весь комментарий
15.02.2024 15:33 Ответить
Єй , Зе , прийдеться вибачитися за ,,Богдана " 😠
показать весь комментарий
15.02.2024 16:00 Ответить
Хто ж йому напише текст з вибаченнями? Саме воно (без папірця чи суфлера) здатне тільки на "дякую, дуже дякую" та ще щось проекати і пронукати...
показать весь комментарий
15.02.2024 16:12 Ответить
Це той варіант САУ що на шасі МАЗ з кабіною від "української бронетехніки".
показать весь комментарий
15.02.2024 16:22 Ответить
Ще б доробити автомат заряджання...
показать весь комментарий
15.02.2024 16:40 Ответить
Теж гордий за нашу українську САУ "Богдана".Тільки підскажіть,чи уточніть,будь ласка,це тільки мені здається-що цей "Ланцет" попав в вікно САУ і не зміг його розбити?А за екіпаж-велике спасибі конструкторам САУ.
показать весь комментарий
15.02.2024 17:05 Ответить
 
 