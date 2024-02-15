Ликвидирована преступная группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн под видом продажи дронов для ВСУ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем на 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для украинской армии. Схему организовали две женщины, которые не поставили более 600 дронов разного типа для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

"Пострадавшие собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 пострадавших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным", - говорится в сообщении.

Мошенническая схема

По данным следствия, потерпевших привлекла стоимость предлагаемых товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение.

Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег — мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Отмечается, что оплата производилась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, не поставляемого текстиля и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

"Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан. Так, в период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны.

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По данным производства в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу", - отметили в пресс-службе.

Жертвы мошенников

После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

Пострадавшими от такой схемы преимущественно стали волонтеры, военнослужащие и представители общественных и благотворительных организаций, желавших закупить квадрокоптеры и передать их в различные подразделения ВСУ. Им причинено более 45 млн грн ущерба, уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Оплату за товар покупатели должны были производить сразу в полном размере на счета физического лица предпринимателя. После получения средств и истечения определенного промежутка времени подозреваемые сообщали потерпевшим ложную информацию об аресте товара или задержках у перевозчиков. Впоследствии им говорили, что поставщик – мошенник.

В феврале этого года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники

Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллионов гривен и 28,6 миллионов гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Что угрожает организаторам

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора организаторам и их сообщнику было объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса).

Основная организатор долгое время скрывается за границей, однако в настоящее время полицейские принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.











