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Ликвидирована преступная группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн под видом продажи дронов для ВСУ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем на 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для украинской армии. Схему организовали две женщины, которые не поставили более 600 дронов разного типа для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

"Пострадавшие собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 пострадавших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным", - говорится в сообщении.

Мошенническая схема

По данным следствия, потерпевших привлекла стоимость предлагаемых товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение.

Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег — мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Отмечается, что оплата производилась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, не поставляемого текстиля и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

"Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан. Так, в период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны.

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По данным производства в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу", - отметили в пресс-службе.

Жертвы мошенников

После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

Пострадавшими от такой схемы преимущественно стали волонтеры, военнослужащие и представители общественных и благотворительных организаций, желавших закупить квадрокоптеры и передать их в различные подразделения ВСУ. Им причинено более 45 млн грн ущерба, уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Оплату за товар покупатели должны были производить сразу в полном размере на счета физического лица предпринимателя. После получения средств и истечения определенного промежутка времени подозреваемые сообщали потерпевшим ложную информацию об аресте товара или задержках у перевозчиков. Впоследствии им говорили, что поставщик – мошенник.

В феврале этого года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники

Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллионов гривен и 28,6 миллионов гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Что угрожает организаторам

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора организаторам и их сообщнику было объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса).

Основная организатор долгое время скрывается за границей, однако в настоящее время полицейские принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв
Нацполіція ліквідувала злочинне угруповання шахраїв

Автор: 

мошенничество (1231) Нацполиция (16500) дроны (3980)


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Топ комментарии
+5
А до тех ,кто спутники ,байрактары и миллион дронов собирал не хотят завитать? Нет? А по гуманитарку ,что вагонами крали? Чи дЕрмак обидеться и то другое?
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15.02.2024 15:18
+5
Це, часом, не Кабмін з Фьодоровим, з отими 40 мільйярдами на дрони?
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15.02.2024 15:20
+4
Zдохни, московська сволота! Ми скидаємо Стерненку, Бутусову, Притулі, Повернись живим і т.д. і будемо скидати, щоб ви ще більше дохли! І ще більше будимо скидати!
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15.02.2024 15:26
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А до тех ,кто спутники ,байрактары и миллион дронов собирал не хотят завитать? Нет? А по гуманитарку ,что вагонами крали? Чи дЕрмак обидеться и то другое?
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15.02.2024 15:18 Ответить
То лі дєло на росії: ващє нікакіх волонтьоров нє надо. Дєржава богатая, всьо даст. Но ето нє точно.
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15.02.2024 15:20 Ответить
По вашему воровство гуманитарки це хорошо? Так пост о том ,что ошукали миллионы людей . Я правильно зрозумив,что вы за шахраив ?
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15.02.2024 15:23 Ответить
Нєт-нєт, ви что, я за всьо хорошєє протів всєго плохово.
А гдє большє всєго хорошєго і мєньшє всєго плохого?
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15.02.2024 15:48 Ответить
Денис цыкавыцца на якый языке ето напысано
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15.02.2024 15:58 Ответить
На суржике ,передайте ему азбукой морзе.
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15.02.2024 16:02 Ответить
А що не так написано, чего возбуждаетесь? Не конструктивно написал, не по делу? Ааа. тут тока языка у дупу всовывают? Так ?
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15.02.2024 15:25 Ответить
Не так написано боте те,що новина про двух шахрайок,а ти тут як не приший кобилі хвіст ліпиш ліву херню котра взагалі тут не в контексті.
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15.02.2024 15:27 Ответить
Ти такий тупорилий,що навіть не в стані перекладачем нормальним користуватися. Скільки тобі за висер платять хоч поділися,інтересно скільки такі заробляють?
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15.02.2024 15:29 Ответить
Я не перекладаю ,а пишу як вмию, руцкими буками у мене нет украинского алфавита ,а тебе вже мова не подобуется? До чого ще прицепишься? Откуда вы налезли ,идите пасите коров ,та свиней,вот це ваша праця.
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15.02.2024 15:46 Ответить
Даю пораду,перед тим як писати висери, треба дати аккаунту "охолонути", щоб не було так уже очевидно що ти бот на кацапській зарплаті, а не реєструватися під британським ВПН і відразу ж бігти в перший день навалювати на вентелятор



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Реєстрація:15.02.2024
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15.02.2024 15:25 Ответить
Та це штатний серун, кожен день нова реєстрація. Трудяга...
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15.02.2024 15:52 Ответить
Zдохни, московська сволота! Ми скидаємо Стерненку, Бутусову, Притулі, Повернись живим і т.д. і будемо скидати, щоб ви ще більше дохли! І ще більше будимо скидати!
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15.02.2024 15:26 Ответить
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15.02.2024 15:30 Ответить
Не задумывались , что чем больше даёте разным провластным сборщикам ,тем больше просьб о поставках дронов? Как бы 2+2 не слаживается ,вам так не кажется ,нет? Так ещё и звитов нет.Но тож таке, правда же? Давайте кому доверяете ,я власти и людям при власти не верю ,а тем паче ,когда ещё и нет отчётов. Это каждого дело кому давать и куда попадёт ваша помощь на ноль хлопцам ВСУ или ТЦК.
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15.02.2024 15:41 Ответить
Я ж уже тебе раз ****** послав. Не доходить? Мидо вас усіх доберемось. Кожен получить свій дрон в ї#бало! Ви тупікова гілка еволюції. Якщо ви всі здохнете -- лекше буде всім дихати на планеті.
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16.02.2024 09:17 Ответить
Поділяться і вийдуть на свободу.
Не перший раз вже.
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15.02.2024 15:18 Ответить
Це, часом, не Кабмін з Фьодоровим, з отими 40 мільйярдами на дрони?
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15.02.2024 15:20 Ответить
Покидьки, які на житті українців заробляли. Для чого їх морди замалювали?
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15.02.2024 15:21 Ответить
Закон вимагає
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15.02.2024 15:26 Ответить
Скажу прямо: -суки скажені!!!
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15.02.2024 15:29 Ответить
І оце чудо в білій шапочці наколядувало 1 мільйон євро?!
Ну, хіба не лохи, що їй платили?!
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15.02.2024 15:29 Ответить
Фьйодоров уже арештований?
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15.02.2024 15:54 Ответить
шо, кабмін пов`язали?
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15.02.2024 15:58 Ответить
45 млн. 92 лоха.
тобто, в середньому, кожний заплатив десь пів млн грн?
і звісно, що дві, це вже групове шахрайство. але, яке ще треба довести.
вам, чортам коментуючим, щастя, що мєнти тепер, кожного дня, будуть ліпити отакі справи.
бо дуже вони потрібні в тилу, і не хочуть в окопи.
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15.02.2024 16:23 Ответить
Віддайте їх потерпілим та рідним тих хто загинув в результаті нестачі тих дронів у підрозділах ЗСУ.
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15.02.2024 17:12 Ответить
А це,часом,не та група, відома і нам тут,прохання якої друкуються на всіх сайтах?
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15.02.2024 17:22 Ответить
То віддати тварюк в використання НАРОДОМ "на власний розсуд", бо "подібному" й є сила ЗАКОНУ ПОДІБНОСТІ. АРХ М
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16.02.2024 05:27 Ответить
 
 