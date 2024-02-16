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Рашисты ударили кассетными снарядами по с. Заря на Донетчине: Погибла женщина, ранены двое мужчин. ФОТО

Российские захватчики обстреляли село Заря на Донетчине: погибла женщина, двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донетчины.

Вчера, 15 февраля, россияне ударили по селу Заря Краматорского района. Предварительно, из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами.

"От разрыва снаряда в своем двое погибла местная жительница 83 лет. С открытым переломом и рваной раной ноги и минно-взрывными травмами в больницу доставлен 71-летний мужчина. В медучреждение обратился и 41-летний пострадавший, получивший осколковое ранение на улице возле своего магазина", - говорится в сообщении.

Обстріл села Зоря на Донеччині

Кроме того, взрывами повреждены многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере, 8 частных домовладений, линия газопровода и гражданское авто.

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Автор: 

обстрел (27292) Донецкая область (9718)


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Де ***** заява нашого мзс та інших провладних структур?!
Де засідання радбезу оону?!
А Україну оона закликає припинити терористичні атаки!
А наша«влада»зовсім іншим зайнята!
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16.02.2024 09:14 Ответить
 
 