Рашисты ударили кассетными снарядами по с. Заря на Донетчине: Погибла женщина, ранены двое мужчин. ФОТО
Российские захватчики обстреляли село Заря на Донетчине: погибла женщина, двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донетчины.
Вчера, 15 февраля, россияне ударили по селу Заря Краматорского района. Предварительно, из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами.
"От разрыва снаряда в своем двое погибла местная жительница 83 лет. С открытым переломом и рваной раной ноги и минно-взрывными травмами в больницу доставлен 71-летний мужчина. В медучреждение обратился и 41-летний пострадавший, получивший осколковое ранение на улице возле своего магазина", - говорится в сообщении.
Кроме того, взрывами повреждены многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере, 8 частных домовладений, линия газопровода и гражданское авто.
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