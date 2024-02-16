Рашисты ударили кассетными снарядами по с. Заря на Донетчине: Погибла женщина, ранены двое мужчин. ФОТО

Российские захватчики обстреляли село Заря на Донетчине: погибла женщина, двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донетчины.

Вчера, 15 февраля, россияне ударили по селу Заря Краматорского района. Предварительно, из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами.

"От разрыва снаряда в своем двое погибла местная жительница 83 лет. С открытым переломом и рваной раной ноги и минно-взрывными травмами в больницу доставлен 71-летний мужчина. В медучреждение обратился и 41-летний пострадавший, получивший осколковое ранение на улице возле своего магазина", - говорится в сообщении.

Кроме того, взрывами повреждены многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере, 8 частных домовладений, линия газопровода и гражданское авто.

Также читайте: Из трех громад Донетчины принудительно эвакуируют людей, - руководитель ОВА Филашкин