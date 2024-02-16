СБУ задержала "народного мэра Тернополя" и сторонника Стремоусова: оправдывал агрессию РФ. ФОТО

Поклонник инициатив коллаборанта Стремоусова провозгласил себя "народным мэром" города, оправдывал российскую агрессию и распространял в интернете пророссийскую пропаганду. Последние полгода он скрывался в селе на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в Управление СБУ в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина в соцсети оправдывал действия российских властей и отрицал факт вооруженной агрессии.

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"В частности, он распространял срежиссированное кремлевскими пропагандистами видео, на котором якобы эвакуированы россиянами жители Мариуполя обвиняют украинских защитников в обстрелах мирного населения и благодарят оккупантов за их "освобождение" из охваченного уличными боями города", -

говорится в сообщении.

Мужчина провозгласил себя "народным мэром" Тернополя и оправдывал российскую агрессию

Также СБУ установила, что в прошлом интернет-агитатор провозглашал себя "народным мэром Тернополя" во время участия в инициативах лидера фейкового "народовластия" Анатолия Балахнина.

После сообщения о подозрении в оправдывании агрессии РФ (по ч. 2 ст. 436-2 УК) житель Тернополя скрывался в селе на Буковине неподалеку от границы с Молдовой.

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Теперь его отправили под стражу. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.



