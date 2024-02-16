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СБУ задержала "народного мэра Тернополя" и сторонника Стремоусова: оправдывал агрессию РФ. ФОТО

Поклонник инициатив коллаборанта Стремоусова провозгласил себя "народным мэром" города, оправдывал российскую агрессию и распространял в интернете пророссийскую пропаганду. Последние полгода он скрывался в селе на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в Управление СБУ в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина в соцсети оправдывал действия российских властей и отрицал факт вооруженной агрессии.

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"В частности, он распространял срежиссированное кремлевскими пропагандистами видео, на котором якобы эвакуированы россиянами жители Мариуполя обвиняют украинских защитников в обстрелах мирного населения и благодарят оккупантов за их "освобождение" из охваченного уличными боями города", -
говорится в сообщении.

"Народного мера" Тернополя затримало СБУ
Мужчина провозгласил себя "народным мэром" Тернополя и оправдывал российскую агрессию

Также СБУ установила, что в прошлом интернет-агитатор провозглашал себя "народным мэром Тернополя" во время участия в инициативах лидера фейкового "народовластия" Анатолия Балахнина.

После сообщения о подозрении в оправдывании агрессии РФ (по ч. 2 ст. 436-2 УК) житель Тернополя скрывался в селе на Буковине неподалеку от границы с Молдовой.

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Теперь его отправили под стражу. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

Затримали "народного мера" Тернополя
Затримали "народного мера" Тернополя

Автор: 

задержание (6678) СБУ (19920) Тернополь (769)


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Топ комментарии
+12
https://twitter.com/i/status/1758197870807711806 У Надвірній поліціянти здійснили затримання скандальної фанатки «русского міра», яка відверто демонструвала зневагу до ЗСУ та влаштувала танці в авто, коли повз провозили полеглого українського захисника.
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16.02.2024 09:33
+8
Тепер зрозуміли що і на західній Україні багато колаборантів?
Західна Україна завжди ненавиділа кацапів, а тут виявляється є любителі Росії
Бо кацапня вербує алкашів до співпраці
Який він мер, він схожий на мера ?
На алкаша схожий
А за гроші звісно буде співпрацювати з кацапами, бо на іншу роботу таких людей не беруть
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16.02.2024 09:41
+7
На Тернопільщині багато таких-московські попи їм мозок добре промивають
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16.02.2024 09:30
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Правила форума Совет форумчан
реально аля галустян и бородач....только єтого в психушку отпустить мерствовать,перред єти в сизо отпетушить
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16.02.2024 09:26 Ответить
Ага,вважайте їх і далі дурачками! А потім виявляється що воно справді резидент кацапський!!!!І агентури там навколо нього аж кишить
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16.02.2024 09:42 Ответить
На місце зелі милився,тому і взяли конкурента.
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16.02.2024 10:36 Ответить
Нехай мізки провітрить на уранових копальнях
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16.02.2024 09:46 Ответить
На розмінування пи…ра , щоб насолоджувався « руським миром» !
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16.02.2024 10:40 Ответить
Палата #6 занята- том Наполеон.
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16.02.2024 09:47 Ответить
Ні! Наполеон на Банковій. Неголений у піжамі "відходить".
Чи " відпочиває" після зйомки гундосика.
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16.02.2024 10:34 Ответить
Галустян розумний - у президенти України не хоче!
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16.02.2024 10:37 Ответить
З якого дива иого так шибануло -- може пороблено?
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16.02.2024 09:26 Ответить
На Тернопільщині багато таких-московські попи їм мозок добре промивають
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16.02.2024 09:30 Ответить
млядь,до пяти років ???? ви смієтесь ? на московії за так називаємий "фейк" про армію дають до 20 років !!! ДЕ лодарь та дормаїд - міністр юстиції малюска ????? ДЕ нові закони про посилення відповідальності в військовий стан ??? зелені зрадники та тварі !!!!
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16.02.2024 09:45 Ответить
💯 не депутати , а виродки РОБЛЯТЬ все для ГНИД , як і для бойко і РИГІВ
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16.02.2024 10:43 Ответить
Кордон не зміг перейти - лижі не були підготовлені (як для Пастора Шлага)
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16.02.2024 09:28 Ответить
просто сніг розтав
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16.02.2024 09:51 Ответить
Це мер? Якийсь бомж. Саме таки покидьки брали участь в заколотах на Донбасі
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16.02.2024 09:33 Ответить
https://twitter.com/i/status/1758197870807711806 У Надвірній поліціянти здійснили затримання скандальної фанатки «русского міра», яка відверто демонструвала зневагу до ЗСУ та влаштувала танці в авто, коли повз провозили полеглого українського захисника.
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16.02.2024 09:33 Ответить
Заздалегідь поголилась. Хоч у камеру, хоч у психарню.
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16.02.2024 09:49 Ответить
Позбавлення волі на строк до 5 років? Скільки йому б дали кацапи?
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16.02.2024 09:34 Ответить
КРОЛІКІ КОЛИ СЯДУТЬ В ІЗОЛЯТОР?????????????????ВОНИ ЗАСВІТИЛИСЯ НА ПОХОРОНАХ Н.МАТВІЄНКО....ЧИ КОЛЛЕГ НЕ ЧІПАЄ ПАН ЗЕЛЕНСЬКИЙ???
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16.02.2024 09:35 Ответить
Це не просто колеги.Це однодумці.
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16.02.2024 10:40 Ответить
"народний мер"? А це не спроба захоплення державної влади? Кажете 5 років? А може довічно і показовим прецедентним судом?
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16.02.2024 09:35 Ответить
Всі хочуть в мери, ближче до корита. Нє, шоб стати народним трактористом. )
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16.02.2024 09:38 Ответить
Тепер зрозуміли що і на західній Україні багато колаборантів?
Західна Україна завжди ненавиділа кацапів, а тут виявляється є любителі Росії
Бо кацапня вербує алкашів до співпраці
Який він мер, він схожий на мера ?
На алкаша схожий
А за гроші звісно буде співпрацювати з кацапами, бо на іншу роботу таких людей не беруть
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16.02.2024 09:41 Ответить
Єрмака коли зловлять?
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16.02.2024 09:45 Ответить
Мені тут один чоловік сказав цікаву думку, я спочатку його покритикував, але зараз схильний погодитись.
- Варто було, на усіх держустановах, в один день, на одну годину, почепити рашистську ганчірку, яку вони звуть прапором, а в приміщенні таємно посадити військових/силовиків. І оголосити про набір в "нову владу". А потім "запакувати" усіх хто витягне з під ліжка таку ж ганчірку і радісний прибіжить на запис в поліцаї.
І знаєте, незважаючи на гнусність самої ідеї - чіпляти ці ганчірки, щось в цьому є... Адже ми побачили скільки зрадників і потвор вилізло з нір на окупованих територіях. А скільки їх зараз ходить поміж нас, і чекає.......
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16.02.2024 09:48 Ответить
А може таких краще в не-Буття по тихому, а не 5 років годувать, обпірать, обігрівать, лікувать!
А пенси в Україні за 2630 грн.живуть в місяць.
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16.02.2024 09:50 Ответить
Прихильник Спєрмоусова? От я ще в 2020 році тут писав, що серед антиваксерів дуже багато мутнних тіпочків із прокацапськими поглядами!
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16.02.2024 09:59 Ответить
..чисто манкуртская морда..
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16.02.2024 10:03 Ответить
Щось на Зеленського не схожий!
Може вуса наклеїв?
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16.02.2024 10:30 Ответить
А от цікаво, чим ці покидьки виправдовують агресію орди, обстріл сіл і міст, вбивство тисяч людей, жінок, дітей?!

Москалі - кровні вороги українців! Ненавиджу москалів і колаборантів! Тільки смертна кара їм!
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16.02.2024 10:56 Ответить
Стосовно "активних" колаборантів необхідно без зайвих рефлесій застосовувати "мосадівське правосуддя". Швидко, дешево та сердито ...
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16.02.2024 14:41 Ответить
Граєтесь з такими умалішонними? Грайтесь, грайтесь. Уже догрались.
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16.02.2024 16:35 Ответить
 
 