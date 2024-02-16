СБУ задержала "народного мэра Тернополя" и сторонника Стремоусова: оправдывал агрессию РФ. ФОТО
Поклонник инициатив коллаборанта Стремоусова провозгласил себя "народным мэром" города, оправдывал российскую агрессию и распространял в интернете пророссийскую пропаганду. Последние полгода он скрывался в селе на границе с Молдовой.
Об этом сообщили в Управление СБУ в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина в соцсети оправдывал действия российских властей и отрицал факт вооруженной агрессии.
"В частности, он распространял срежиссированное кремлевскими пропагандистами видео, на котором якобы эвакуированы россиянами жители Мариуполя обвиняют украинских защитников в обстрелах мирного населения и благодарят оккупантов за их "освобождение" из охваченного уличными боями города", -
говорится в сообщении.
Также СБУ установила, что в прошлом интернет-агитатор провозглашал себя "народным мэром Тернополя" во время участия в инициативах лидера фейкового "народовластия" Анатолия Балахнина.
После сообщения о подозрении в оправдывании агрессии РФ (по ч. 2 ст. 436-2 УК) житель Тернополя скрывался в селе на Буковине неподалеку от границы с Молдовой.
Теперь его отправили под стражу. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
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Чи " відпочиває" після зйомки гундосика.
Західна Україна завжди ненавиділа кацапів, а тут виявляється є любителі Росії
Бо кацапня вербує алкашів до співпраці
Який він мер, він схожий на мера ?
На алкаша схожий
А за гроші звісно буде співпрацювати з кацапами, бо на іншу роботу таких людей не беруть
- Варто було, на усіх держустановах, в один день, на одну годину, почепити рашистську ганчірку, яку вони звуть прапором, а в приміщенні таємно посадити військових/силовиків. І оголосити про набір в "нову владу". А потім "запакувати" усіх хто витягне з під ліжка таку ж ганчірку і радісний прибіжить на запис в поліцаї.
І знаєте, незважаючи на гнусність самої ідеї - чіпляти ці ганчірки, щось в цьому є... Адже ми побачили скільки зрадників і потвор вилізло з нір на окупованих територіях. А скільки їх зараз ходить поміж нас, і чекає.......
А пенси в Україні за 2630 грн.живуть в місяць.
Може вуса наклеїв?
Москалі - кровні вороги українців! Ненавиджу москалів і колаборантів! Тільки смертна кара їм!