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Сутки на Донетчине: Авдеевка под массированными обстрелами. В Заре россияне убили человека. Повреждены дома. ФОТО

Российские захватчики в течение суток атаковали три района Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Авдеевка потерпела от несколько авиабомбовых ударов и массированных артобстрелов. В Кураховской громаде повреждено 5 домов в Островском, обстреляно Курахово. В Новогродовке ранен человек.

Краматорский район

В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб, 2 ранены. Под огнем Торское и Заречное Лиманской громады, окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое сооружение; обстрелян Сиверск.

Читайте также: Из трех громад Донетчины принудительно эвакуируют людей, - руководитель ОВА Филашкин

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстрел (27292) Донецкая область (9718)


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