Сутки на Донетчине: Авдеевка под массированными обстрелами. В Заре россияне убили человека. Повреждены дома. ФОТО
Российские захватчики в течение суток атаковали три района Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Авдеевка потерпела от несколько авиабомбовых ударов и массированных артобстрелов. В Кураховской громаде повреждено 5 домов в Островском, обстреляно Курахово. В Новогродовке ранен человек.
Краматорский район
В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб, 2 ранены. Под огнем Торское и Заречное Лиманской громады, окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое сооружение; обстрелян Сиверск.
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