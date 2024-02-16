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Агент ФСБ "сливал" врагу информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году и распространял российскую пропаганду, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве "спящего" агента ФСБ. В первые дни полномасштабного вторжения он собирал разведданные для рашистов, а когда понял, что они не смогут захватить столицу Украины, - "залег на дно" и пытался избежать правосудия. Агент активно распространял тезисы кремлевской пропаганды в соцсетях.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, принимавших участие в боях за Киев.

В первую очередь, врага интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и в окрестностях города. Для сбора разведданных российский агент в промежутках между комендантскими часами обходил улицы мегаполиса под видом рядового гражданина.

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На местности он пытался скрыто зафиксировать максимум мест пребывания украинских защитников для подготовки соответствующего "отчета" в ФСБ.

Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары.

Однако агрессору не удалось реализовать свои планы. Когда рашисты поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, злоумышленник надолго "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность во избежание разоблачения.

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Впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи. На этот раз агент врага должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

Установлено, что в сообщениях на своей фейсбук-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призывал к захвату столичного региона нашего государства.

В ходе обысков по адресам пребывания задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной розни);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Агент ФСБ затриманий у Києві
Агент ФСБ затриманий у Києві

Автор: 

Киев (25568) пропаганда (3680) СБУ (19920)


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Топ комментарии
+11
Щось на Баканова не схожий...
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16.02.2024 10:23
+6
І чому у мене словосполучення «агент ФСБ» асоціюється з єрмаком?
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16.02.2024 10:34
+5
На Зеленського чи Єрмака теж.
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16.02.2024 10:27
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Щось на Баканова не схожий...
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16.02.2024 10:23 Ответить
На Зеленського чи Єрмака теж.
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16.02.2024 10:27 Ответить
А Шуфрич вже сидить...
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16.02.2024 10:28 Ответить
Шуфріч з ішої приводу - конкурен зезидента. Як смів "ядерний" лохторат під себе брати?!
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16.02.2024 10:42 Ответить
На Порошенка тим більше.
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16.02.2024 12:49 Ответить
В ОПі зезидента це 5 останіх років роблять!
І чого їми СБУ не займається?! Недоторканість посади "президент" на них не розповсюджується!
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16.02.2024 10:26 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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16.02.2024 10:29 Ответить
Треба було дивитися ДО виборів 2019!
Зараз тільки відстрілювати.
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16.02.2024 12:52 Ответить
І чому у мене словосполучення «агент ФСБ» асоціюється з єрмаком?
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16.02.2024 10:34 Ответить
Тому що про це кажуть з кожної праски. Така акція прикриття. Выставить на вид опереточного шпиона. Для відвалікання уваги. Насправді, якщо пам`ятаете, дійсним злодіем виявився звичайний перекладач з МЗС.
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16.02.2024 11:06 Ответить
А в мене с Зеленським.
Бінес на раші в Зеленського,а не Єрмака.
Фінансуваня з бюджету РФ отримує напряму Зеленський та його фірми,а не Єрмак.
Знов соУпадєніє?!
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16.02.2024 12:55 Ответить
Ти ба, який Шерлок Холмс пропадає в тирнеті! А які асоціації в нього космічні! Іди вже займися ділом, помий підлогу та винеси сміття...
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16.02.2024 16:05 Ответить
От дебіл!!!!
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16.02.2024 10:42 Ответить
Д'єрмаком коли займетеся? Чи на ''суд Лінча'' чекаєте!
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16.02.2024 11:01 Ответить
Ти хоч знаєш що таке суд Лінча?
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16.02.2024 12:53 Ответить
та ці оцифровані без імен тут для провокацій галасують...
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16.02.2024 15:59 Ответить
 
 