Агент ФСБ "сливал" врагу информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году и распространял российскую пропаганду, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве "спящего" агента ФСБ. В первые дни полномасштабного вторжения он собирал разведданные для рашистов, а когда понял, что они не смогут захватить столицу Украины, - "залег на дно" и пытался избежать правосудия. Агент активно распространял тезисы кремлевской пропаганды в соцсетях.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, принимавших участие в боях за Киев.

В первую очередь, врага интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и в окрестностях города. Для сбора разведданных российский агент в промежутках между комендантскими часами обходил улицы мегаполиса под видом рядового гражданина.

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На местности он пытался скрыто зафиксировать максимум мест пребывания украинских защитников для подготовки соответствующего "отчета" в ФСБ.

Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары.

Однако агрессору не удалось реализовать свои планы. Когда рашисты поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, злоумышленник надолго "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность во избежание разоблачения.

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Впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи. На этот раз агент врага должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

Установлено, что в сообщениях на своей фейсбук-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призывал к захвату столичного региона нашего государства.

В ходе обысков по адресам пребывания задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной розни);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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