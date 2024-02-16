Зеленский начал переговоры с Шольцом: Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, глава государства прибыл в Ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где начались его переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Лидеры планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.
По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия", – говорится в сообщении.
По данным ОП, Зеленский и Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейский Союз и НАТО.
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Посади зобов'язують.
- Де Петро? Де Порошенко?
Врегулювати нарешті цей треш на кордоні...?!!!
По подолякі, кулєбякі та єрмакі постійно намагаються продати українцям "співробітництво", як "гарантії".