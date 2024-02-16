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Зеленский начал переговоры с Шольцом: Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, глава государства прибыл в Ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где начались его переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Зеленський та Шольц

Лидеры планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия", – говорится в сообщении.

Зеленський та Шольц

По данным ОП, Зеленский и Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейский Союз и НАТО.

Автор: 

Германия (6974) Зеленский Владимир (20452) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+7
голупь міра

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16.02.2024 13:22
+5
Невже дЄрмака дома забув? А хто підписувати буде Угоду...?
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16.02.2024 12:58
+5
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16.02.2024 13:09
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Невже дЄрмака дома забув? А хто підписувати буде Угоду...?
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16.02.2024 12:58 Ответить
Його величність ПРОТОКОЛ.
Посади зобов'язують.
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16.02.2024 12:58 Ответить
..промовчу..........
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16.02.2024 12:58 Ответить
тримайся, шольц...
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16.02.2024 12:59 Ответить
Ну давайТЕ подякуемо всех депутатов, которые продлили нажав на кнопку о незаконном ВП. Дякуемо?
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16.02.2024 13:00 Ответить
день в Німеттчині не задався...
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16.02.2024 13:00 Ответить
Стилістів цього позорища вже час за яйця підвісити. Дома хоч в балетній пачці ходи, але ж ти, бомжара, Україну представляєш!
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16.02.2024 13:01 Ответить
Ві неправі - це ж не піжама стіль !
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16.02.2024 13:03 Ответить
не зрозуміла про що підписувати - сайтісь посередине чи шашлики ?
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16.02.2024 13:01 Ответить
вновь шарамига поїхав за грибами
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16.02.2024 13:02 Ответить
За ухилянтами
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16.02.2024 13:14 Ответить
Цікаво, шольц знає, що їх гроші скоріше за все ******** ?
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16.02.2024 13:02 Ответить
Шольц вже подальше от токсичного. Да уж. ЛЛЛПЛЯТЬ на голову не налазит ПОСОБНИКИ КРЕМЛЯ у руля в стране. ЧТА?
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16.02.2024 13:03 Ответить
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16.02.2024 13:09 Ответить
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16.02.2024 13:22 Ответить
Таурас хде ?
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16.02.2024 13:10 Ответить
У Шольца одне питання на обличчі:
- Де Петро? Де Порошенко?
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16.02.2024 13:10 Ответить
Та Шольц і сам цілком міг через треті руки (напр.Шредер,Москва,д'Єрмак) попросити не випускати Порошенка - щоб не довелося викручуватися, чому Німеччина не може допомогти Україні.
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16.02.2024 13:55 Ответить
голупь міра

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16.02.2024 13:22 Ответить
Накерував обороною Авдіївки і на пєрєговори за кордон. Трудяжка наша...
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16.02.2024 13:23 Ответить
Селфі схоже там більше не буде...слідуюче вже десь під Харковом...і так поступово до Києва...☹️
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16.02.2024 13:33 Ответить
Пропадпісавшієся
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16.02.2024 13:25 Ответить
шольц, зроби послугу, відправ його в клініку
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16.02.2024 13:29 Ответить
То добре...але може потім зразу до Польщі...?!
Врегулювати нарешті цей треш на кордоні...?!!!
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16.02.2024 13:32 Ответить
Бубон хоч вкурив про що мова?

По подолякі, кулєбякі та єрмакі постійно намагаються продати українцям "співробітництво", як "гарантії".
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16.02.2024 13:36 Ответить
Ну тепер заживуть КВНщики….
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16.02.2024 13:47 Ответить
 
 