Зеленский начал переговоры с Шольцом: Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, глава государства прибыл в Ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где начались его переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Лидеры планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия", – говорится в сообщении.

По данным ОП, Зеленский и Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейский Союз и НАТО.