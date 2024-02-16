Житель Черниговщины выдал себя за военного и обманул мать павшего защитника на 1,5 млн гривен. ФОТО
25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ. Мать погибшего воина в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора и Черниговскую областную прокуратуру.
Как отмечается, пользуясь возможностями социальных сетей, он выдавал себя за военнослужащего и под разными вымышленными предлогами (необходимость приобретения снаряжения, лекарств, авто и т.д.) систематически обращался к жительнице Киевской области, недавно получившей денежную помощь в связи с гибелью сына-защитника Украины , с просьбой предоставить финансовую помощь
Будучи введена в заблуждение, потерпевшая в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.
Другим потерпевшим аналогичными преступными действиями нанесен ущерб на сумму почти 70 тыс. грн. Вырученные деньги мужчина в дальнейшем использовал для собственных нужд.
Кроме того, подозреваемый создал дополнительную фиктивную страницу в Facebook. С нее от имени вымышленной девушки он добавлял в друзья военнослужащих, переписывался с ними и предлагал перечислить на его банковский счет денежные средства вроде бы на крайне необходимое лечение тяжелобольного сына.
На сегодняшний день установлено 9 пострадавших, которые перевели на банковскую карточку подозреваемого от 500 до 6000 грн.
При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителю Семеновской ОТГ Новгород-Северского района в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК).
В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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кожна країна має порядних громадян й має покидьків, в кожній країні, в тому чи іншому вигляді, існує бюрократія, а іноді, як мабуть в твоєму випадку, просто не збираються нічого робити, а відтак не всі проблеми країни це путін.
от війна це створена ним проблема.
от що мені незрозуміло, то це для чого твоє питання: чи винен путін у випадку шахрая, чи винен путін у випадку бездіяльності влади? путін винен у війні яку веде проти України.
тож я спробую ще раз: наявність в Україні покидьків та некомпетентної влади, якимсь чином, на твою думку, виправдовує чи пояснює розв'язану путіним війну?
мир уже понял что у нас тут проихсодит и какие тут люди, и что нужно лутать пока не лутанул кто-то другой.
Грусть в том, что мы вроде как выделяем 11 миллионов грн чтобы отправить её петь на Евровидение)) но зеботам тут кажется что это я бот, а не их бабы которые за эту тварь голосовали, вместо того чтобы например поехать в Польшу на границу и бороться с блокировкой дорог)) я уже предлагал как они могли бы помочь, но **** им париться, они не воюют))
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.
Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
Вони повинні уже висіти, перед сільрадими чи міськрадами !!
Зволікання, смерті подіне!