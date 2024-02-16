Житель Черниговщины выдал себя за военного и обманул мать павшего защитника на 1,5 млн гривен. ФОТО

25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ. Мать погибшего воина в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора и Черниговскую областную прокуратуру.

Как отмечается, пользуясь возможностями социальных сетей, он выдавал себя за военнослужащего и под разными вымышленными предлогами (необходимость приобретения снаряжения, лекарств, авто и т.д.) систематически обращался к жительнице Киевской области, недавно получившей денежную помощь в связи с гибелью сына-защитника Украины , с просьбой предоставить финансовую помощь

Будучи введена в заблуждение, потерпевшая в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.

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Другим потерпевшим аналогичными преступными действиями нанесен ущерб на сумму почти 70 тыс. грн. Вырученные деньги мужчина в дальнейшем использовал для собственных нужд.

Кроме того, подозреваемый создал дополнительную фиктивную страницу в Facebook. С нее от имени вымышленной девушки он добавлял в друзья военнослужащих, переписывался с ними и предлагал перечислить на его банковский счет денежные средства вроде бы на крайне необходимое лечение тяжелобольного сына.

На сегодняшний день установлено 9 пострадавших, которые перевели на банковскую карточку подозреваемого от 500 до 6000 грн.

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При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителю Семеновской ОТГ Новгород-Северского района в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК).

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.