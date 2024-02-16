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Житель Черниговщины выдал себя за военного и обманул мать павшего защитника на 1,5 млн гривен. ФОТО

25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ. Мать погибшего воина в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора и Черниговскую областную прокуратуру.

Как отмечается, пользуясь возможностями социальных сетей, он выдавал себя за военнослужащего и под разными вымышленными предлогами (необходимость приобретения снаряжения, лекарств, авто и т.д.) систематически обращался к жительнице Киевской области, недавно получившей денежную помощь в связи с гибелью сына-защитника Украины , с просьбой предоставить финансовую помощь

Будучи введена в заблуждение, потерпевшая в течение марта – августа 2023 года перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.

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Другим потерпевшим аналогичными преступными действиями нанесен ущерб на сумму почти 70 тыс. грн. Вырученные деньги мужчина в дальнейшем использовал для собственных нужд.

Кроме того, подозреваемый создал дополнительную фиктивную страницу в Facebook. С нее от имени вымышленной девушки он добавлял в друзья военнослужащих, переписывался с ними и предлагал перечислить на его банковский счет денежные средства вроде бы на крайне необходимое лечение тяжелобольного сына.

На сегодняшний день установлено 9 пострадавших, которые перевели на банковскую карточку подозреваемого от 500 до 6000 грн.

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При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителю Семеновской ОТГ Новгород-Северского района в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК).

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Шахрай на Чернігівщині ошукав матір загиблого воїна

Автор: 

мошенничество (1227) Черниговщина (1485) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+22
Рідко коментую. Але тут не втримався. Як раз той випадок, коли сам міг заплатити лише за можливість перегризти цьому уроду горлянку.
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.

Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
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16.02.2024 13:55
+19
не кровожерливий, але... цих треба закопувати живцем...
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16.02.2024 13:54
+7
Ну і чим цей чоловік кращій за рашистів?! НІЧИМ! А це наша гнида, власна, і давити їх треба так само як чужих вошей, московських!!!
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16.02.2024 14:10
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это наверное Путин его заставил
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16.02.2024 13:52 Ответить
гадаю він сам такий винахідливий, це якось впливає на людожерські зазіхання путіна щодо України чи якимсь чином виправдовує агресію росії?
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16.02.2024 13:56 Ответить
Серег, я не могу ответить на твои вопросы. Я больше 10 лет борюсь с нарушением экологии у меня возле дома, и ничего не получается потому что твари, которые нас травят - с протекцией из генштаба никакие обращения никуда не помогают, прокуратура говорит что ничего не может сделать. Скажи, это тоже Путин виноват? Или может быть ты меня тоже поймешь когда я скажу, что надежды на то что украинская "власть" эту проблему точно никогда не решит, и надеяться уже приходится только на дьявола?
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16.02.2024 14:02 Ответить
Сань, а для чого ти в такому разі запхав сюди путіна?
кожна країна має порядних громадян й має покидьків, в кожній країні, в тому чи іншому вигляді, існує бюрократія, а іноді, як мабуть в твоєму випадку, просто не збираються нічого робити, а відтак не всі проблеми країни це путін.
от війна це створена ним проблема.
от що мені незрозуміло, то це для чого твоє питання: чи винен путін у випадку шахрая, чи винен путін у випадку бездіяльності влади? путін винен у війні яку веде проти України.
тож я спробую ще раз: наявність в Україні покидьків та некомпетентної влади, якимсь чином, на твою думку, виправдовує чи пояснює розв'язану путіним війну?
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16.02.2024 14:12 Ответить
тем временем, герои и лучшие сыны Украины погибают, чтобы мы могли отправтиь Алёну-Алёну мясным корридором на Евровидение)) это позор
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16.02.2024 14:04 Ответить
А как тебе то, что Украина просит Евросоюз смягчмить экологические требования для нас, в отмен на отказ от дотаций Европой наших фермеров)) то есть ты *** в Европу попадешь сугубо кошельком - налоги и цены вырастут - но не телом, потмоу что тело в Украине с той же ужасной экологией и полным забиванием болта на здоровье населяющего эжту страну скота. Если не понимаеьш о чем я, то ты наверное очень молод и не понимашеь., где находишься. Погугли про Узин - под Киевом - где десятилетиямы чмошники (но на державной мове) травят людей спирт заводом (или какм там заводом, я уже не промюн точно - таких ужасом у нас сотни тысяч по стране).
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16.02.2024 14:09 Ответить
в Узине самая плохая в Украине (по СМИ) онкологическая обстановка в Украине. Ты про это слышал хоть раз? ) нет, Алёна-Алёна нам из телека жиром трясет что скора перемога, идите ваювать))

мир уже понял что у нас тут проихсодит и какие тут люди, и что нужно лутать пока не лутанул кто-то другой.
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16.02.2024 14:12 Ответить
ні, відверто кажучи, щодо Узіна я від тебе дізнався, власне як й про альону-альону. поза моїми інтересами.
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16.02.2024 14:17 Ответить
я про Алену-Алену тока знаю что єто мясное чудо буквально в 2021 году обосралось на весь Киев и извынялось потом (снимала дрифт видео клип на Софиевской площади, засрала площадь и т..п. - легко гуглится по запросу "Алена Алена скандал киев 2021").
Грусть в том, что мы вроде как выделяем 11 миллионов грн чтобы отправить её петь на Евровидение)) но зеботам тут кажется что это я бот, а не их бабы которые за эту тварь голосовали, вместо того чтобы например поехать в Польшу на границу и бороться с блокировкой дорог)) я уже предлагал как они могли бы помочь, но **** им париться, они не воюют))
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16.02.2024 14:27 Ответить
у нас таких Узинов реально бесконечно, даже в Киеве
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16.02.2024 14:28 Ответить
О нові методички до декого довели - скіко вам центів за комент платять ( а головне запитання ви самі це придумуєте чи просто копіпастом займаєтесь ?)?
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16.02.2024 14:21 Ответить
Ну - ці гроші він вже спустив і шо з нього візьмеш -- окрім аналізів
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16.02.2024 13:52 Ответить
не кровожерливий, але... цих треба закопувати живцем...
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16.02.2024 13:54 Ответить
Рідко коментую. Але тут не втримався. Як раз той випадок, коли сам міг заплатити лише за можливість перегризти цьому уроду горлянку.
Ошукувати родичів небесних побратимів - це за межами. Це те, що не піддається розумінню. З тої ж опери що педофілія чи людожерство.

Дохнути це чмо повинно довго та страшно.
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16.02.2024 13:55 Ответить
Раз выдал себя за военного, значит форма уже есть. Осталось вручить автомат и в окоп.
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16.02.2024 13:55 Ответить
підеш із ним другим номером? Автомат дадуть.....
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16.02.2024 14:09 Ответить
Голобородьків хватає в Україні !!
Вони повинні уже висіти, перед сільрадими чи міськрадами !!
Зволікання, смерті подіне!
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16.02.2024 13:55 Ответить
На палю!!!
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16.02.2024 14:09 Ответить
І отримає ця падоль від сили років 5, ще достроково звільнять за хорошу поведінку.
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16.02.2024 13:57 Ответить
Потрібно терміново повертати смертну кару.
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16.02.2024 13:59 Ответить
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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16.02.2024 13:59 Ответить
Цінний кадр для кол-центрів пенітенціарної системи України. Начальники колоній за нього будуть гризтися як вовки.
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16.02.2024 14:09 Ответить
Ну і чим цей чоловік кращій за рашистів?! НІЧИМ! А це наша гнида, власна, і давити їх треба так само як чужих вошей, московських!!!
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16.02.2024 14:10 Ответить
Какая мразь!
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16.02.2024 15:13 Ответить
 
 