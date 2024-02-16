В оккупированном Крыму ко Дню единения вывесили флаг Украины, - "Желтая лента". ФОТО

Активисты движения "Желтая лента" повесили у подножия горы Чатыр-Даг в оккупированном Крыму флаг Украины. Акция приурочена ко Дню единения, который отмечают 16 февраля.

Об этом сообщили в "Желтой ленте", передает Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Желтая Лента" подняли флаг Украины на подножии Чатыр-Дага в Крыму", - говорится в сообщении движения в телеграме.

Флаг Украины у подножия горы Чатыр-Даг в оккупированном Крыму

Активисты отметили, что из соображений безопасности повесили флаг чуть раньше, но он все еще находится там.

"Крым - это Украина! И никакие фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам", - отмечают в "Желтой ленте".

Акция приурочена ко Дню единения, который отмечают 16 февраля. Этот праздник был основан президентом Украины в 2022 году на фоне предупреждений о возможном начале полномасштабной агрессии России.

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