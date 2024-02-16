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Рашисты ударили по Волчанским Хуторам Харьковщины: Погиб мужчина, еще 1 человек ранен. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковщины, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"16 февраля около 12:20 вооруженные силы России произвели артиллерийский обстрел с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Вчера, 15 февраля, около 16:10 россияне ударили по с. Юрченково Чугуевского района области. Повреждены здания сельхозпредприятия.

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстрел (27292) Волчанск (392)


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