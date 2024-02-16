При выполнении боевых задач погиб 24-летний пластун из Днепра Иван Кийко. ФОТО

6 февраля 2024 года при выполнении боевых задач погиб пластун из Днепра Иван Кийко (12.01.2000 – 06.02.2024).

Об этом сообщили в Пласте Днепра, передает Цензор.НЕТ.

"С болью делимся известием о гибели пластуна, который рос в Пласте Днепра, - ст.пл. Ивана Кийко (12.01.2000 - 06.02.2024).

Иван пришел в Пласт в 16 лет, в гурток "Лесные Коты" (впор. Никита Подгорнов) 95-го куреня.

В 2017 году на трехдневном лагере по курганам познакомился с военными, которые проводили обучение с оружием. С тех пор и сам решил стать военным. В 18 лет ушел в армию, после срочной службы подписал контракт.

Был хорунжим куренного знамени 95 куреня им.Дмитрия Яворницкого и первым хорунжим станичной хоругви в Днепре.

Фотограф от Бога - так нежно и трепетно передать красоту родной природы мало кому удается, а у Ивана было дарование и искренний, любящий взгляд на окружающий мир. Любил свое Таромское и неоднократно водил наших юнаков и новаков в путешествия по живописным окрестностям. Участвовал практически во всех лагерях, подготовке, путешествиях, акциях, которые организовывала станица.

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В последний раз встретился с юнаками в 2023-м, когда был в отпуске после учебы.

Погиб 6 февраля 2024 года при выполнении боевых задач.

От имени днепровских пластунов выражаем искренние соболезнования семье и друзьям, побратимам, юношескому куреню ч. 95 и пластовому воспитателю Ивана.

Спасибо за чин.

Друг, тихо спи, без тревог..." - говорится в сообщении.

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