Ликвидированы еще 4 новые "схемы для уклонистов": один из организаторов продавал фиктивные удостоверения представителей ОО, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что за деньги организаторы предлагали военнообязанным скрыться от призыва на основании поддельных медсправок и удостоверений представителей общественных организаций.
Стоимость таких "услуг" оценивали в 6000 американских долларов.
Полтава
СБУ задержала местного жителя, продававшего военнообязанным членские билеты одной из общественных организаций по борьбе с коррупцией.
По данным следствия, фейковый документ внешне был похож на удостоверение сотрудника правоохранительных органов.
"Пакет услуг" предусматривал инструктаж клиентов по использованию подделки во время общения с чиновниками военкоматов во избежание повестки.
Житомирщина
Правоохранители задержали местного жителя, предлагавшего уклонистам забронировать их от мобилизации или "списать" с военного учета по состоянию здоровья.
Ивано-Франковская область:
СБУ разоблачила руководителя компании-перевозчика, фиктивно оформлявшего уклонистов в свое предприятие.
Затем он вносил персональные данные в систему "Шлях" для беспрепятственного выезда их за границу в качестве водителей международных пассажирских рейсов.
Ривненщина:
СБУ ликвидировала еще один канал бегства военнообязанных в Евросоюз. К организации нелегального "трафика" причастен руководитель местной фирмы, занимающейся грузовыми перевозками.
Вместе с тремя сообщниками он подыскивал уклонистов и оформлял их водителями-дальнобойщиками, выезжавшими в страны ЕС.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
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