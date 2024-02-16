Двое мужчин, убегая в Словакию, попали в водную ловушку и вызвали спасателей, - ГПСУ. ФОТО

Двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу, пришлось не только задерживать, но и спасать. Убегая из Украины, они попали в водную ловушку.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда – в страны Западной Европы. Они приехали на Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться небезопасной и завершиться на дереве.

Спасаясь от воды, которая подтопила участок местности в приграничных районах, они залезли на дерево и оттуда позвонили на номер экстренной помощи", - говорится в сообщении.

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Правоохранителям и спасателям пришлось потратить несколько часов, чтобы найти мужчин и добраться до них на резиновой лодке, поскольку те находились в густых кустарниках. Их удалось разыскать с помощью беспилотника пограничников.

Беглецы получили сильное переохлаждение. Вызванные на место происшествия медики оказали им неотложную помощь и доставили "скорой" в больницу.

В отношении обоих правонарушителей составлены административно-процессуальные документы по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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