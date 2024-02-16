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Двое мужчин, убегая в Словакию, попали в водную ловушку и вызвали спасателей, - ГПСУ. ФОТО

Двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу, пришлось не только задерживать, но и спасать. Убегая из Украины, они попали в водную ловушку.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ухилянти на Закарпатті викликали рятувальників

"43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда – в страны Западной Европы. Они приехали на Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться небезопасной и завершиться на дереве.

Спасаясь от воды, которая подтопила участок местности в приграничных районах, они залезли на дерево и оттуда позвонили на номер экстренной помощи", - говорится в сообщении.

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Правоохранителям и спасателям пришлось потратить несколько часов, чтобы найти мужчин и добраться до них на резиновой лодке, поскольку те находились в густых кустарниках. Их удалось разыскать с помощью беспилотника пограничников.

Ухилянти заблукали на Закарпатті

Беглецы получили сильное переохлаждение. Вызванные на место происшествия медики оказали им неотложную помощь и доставили "скорой" в больницу.

В отношении обоих правонарушителей составлены административно-процессуальные документы по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6458) уклонисты (849) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+9
марпєхі запросили підкріплення?
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16.02.2024 17:26
+8
Да сколько же будет продолжаться это б-ядство! Чем, черт ее побери, занимается Рада? Какие штрафы?! Когда будет принят Закон, устанавливающий реальную ответственность для таких скотов?
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16.02.2024 17:29
+8
що вони зробили? я б сказав, що заблукав. яка спроба перетину кордону, ви про що?🙂
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16.02.2024 17:53
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марпєхі запросили підкріплення?
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16.02.2024 17:26 Ответить
Да сколько же будет продолжаться это б-ядство! Чем, черт ее побери, занимается Рада? Какие штрафы?! Когда будет принят Закон, устанавливающий реальную ответственность для таких скотов?
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16.02.2024 17:29 Ответить
що вони зробили? я б сказав, що заблукав. яка спроба перетину кордону, ви про що?🙂
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16.02.2024 17:53 Ответить
Про прикордонну зону , ні не чули. Чі тре спіймати на слідовій смузі , щоб зафіксквати спробу ?
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16.02.2024 19:21 Ответить
пані а ви не усвідомлюєте що ціла країна вже суцільна зона . тут всі такі мудрі зібралися ви що думаєте всі люди раді проживати в такому раю
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16.02.2024 19:29 Ответить
Законопроект 10453
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16.02.2024 18:05 Ответить
Боюся, скот тут лише ви. І щей руснявий. Хто тобі дав право громадян країни скотами називати? Чи може ти особливий? Шкода нема закону, щоб витягати таких як ти зі зручного дивану за ноги.
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16.02.2024 20:09 Ответить
Це ти скот! Такі як ти ще будуть відповідати за закриті кордони!
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16.02.2024 20:55 Ответить
Що ж поки не проканало, тепер заплатять штраф
очухаються, підготуються і спробують за новою.
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16.02.2024 17:38 Ответить
Всі невдахи перебіжчики опиняються на полігоні.
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16.02.2024 20:15 Ответить
В морську піхоту їх не візьмуть - бояться води!
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16.02.2024 17:50 Ответить
Такіх нє бєрут в космонавти
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16.02.2024 19:22 Ответить
"вони залізли на дерево"
Дятли недороблені!
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16.02.2024 17:53 Ответить
А що був фак перетину ??? Що ви зразу ярлики вішаєте ?
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16.02.2024 18:05 Ответить
А ну да. Просто сиділи - форель ловили
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16.02.2024 20:12 Ответить
без затримки - відразу на фронт таких ЗЕковців
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16.02.2024 18:12 Ответить
Позорище! Ще на таку падаль витрачати сили і кошти!!!
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16.02.2024 18:25 Ответить
Яка ж ти паскуда
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16.02.2024 20:56 Ответить
Про права людини не чули? На жаль, ментально ми ближче до рашки, нiж до заходу з таким пiдходом до людей (((
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16.02.2024 18:35 Ответить
Про закон про мобілізацію і обовязки громадян під час мобілізації чули?
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16.02.2024 18:44 Ответить
...вони крокодайлiв злякалися тому й залiзли на дерево.
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16.02.2024 19:11 Ответить
Не судіть, та не судимі будете !
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16.02.2024 19:56 Ответить
І що? Відпустять з миром....
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16.02.2024 20:11 Ответить
з вірогідністю мінімум 73% то є вумний лохторат Зєльди.. хоча, швидше за усе, там на усі 99% - "приколісти" Найвеличнівшивого, офігілі від результатів свого приколу у 2019му: "ми нє етага хатєлі"
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16.02.2024 20:33 Ответить
Ці "зємєлі" у зовсім іншу пасту потрапили, а, може, з нею і народилися. Нажаль...
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16.02.2024 23:07 Ответить
Ишь ты, вспомнили про державу, когда жареный петух в жопу клюнул. А наверняка всем говорили что они никому ничего не должны и тд. А вот им оказывается должны, у них вон права людины
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20.02.2024 14:55 Ответить
 
 