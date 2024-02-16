Оккупанты заявили о создании монастыря РПЦ в Херсонесе - объекте мирового наследия ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты планируют открыть мужской монастырь на территории объекта мирового наследия ЮНЕСКО – музея-заповедника Херсонес Таврический.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Союз археологов Украины.
В сообщении отмечается: "Стало известно, что в Херсонесе Таврическом – объекте мирового наследия UNESCO – московские попы разместят мужской монастырь.
Такую информацию обнародовала пресс-служба оккупационной администрации музея. В ней говорится, что "ровно столетие назад, здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею, а в 2024 году пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".
Какие изменения ждут достопримечательность, в связи с этим, пока неизвестно".
Оккупационная администрация объясняет такое решение тем, что "ровно столетие назад здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею", поэтому в 2024 году якобы "пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".
Также оккупанты обнародовали фотографии и видео с литургии с участием назначенного оккупантами митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, которого в СМИ называют "исповедником Путина".
Херсонес Таврический – античный и византийский город-государство в юго-западной части Крыма. В 1892 году на месте развалин городища был открыт Национальный заповедник.
23 июня 2013 на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Камбодже Херсонес Таврический был включен в мировое наследие ЮНЕСКО.
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ходити в московитську церкву....
як тільки вони будуть ліквідовані так і занепаде їх надбання
яка різниця в яку церкву ходити...
Їм за 65 років...
Ну, воєнний злочинець, від сруськага міра…
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
...
4И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.Я видел, что жена упоена была кровью святых
Откровение Иоанна