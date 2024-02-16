Оккупанты заявили о создании монастыря РПЦ в Херсонесе - объекте мирового наследия ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты планируют открыть мужской монастырь на территории объекта мирового наследия ЮНЕСКО – музея-заповедника Херсонес Таврический.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Союз археологов Украины.

В сообщении отмечается: "Стало известно, что в Херсонесе Таврическом – объекте мирового наследия UNESCO – московские попы разместят мужской монастырь.

Такую информацию обнародовала пресс-служба оккупационной администрации музея. В ней говорится, что "ровно столетие назад, здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею, а в 2024 году пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".

Какие изменения ждут достопримечательность, в связи с этим, пока неизвестно".

Оккупационная администрация объясняет такое решение тем, что "ровно столетие назад здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею", поэтому в 2024 году якобы "пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".

Также оккупанты обнародовали фотографии и видео с литургии с участием назначенного оккупантами митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, которого в СМИ называют "исповедником Путина".

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Херсонес Таврический – античный и византийский город-государство в юго-западной части Крыма. В 1892 году на месте развалин городища был открыт Национальный заповедник.

23 июня 2013 на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Камбодже Херсонес Таврический был включен в мировое наследие ЮНЕСКО.







