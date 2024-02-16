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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заявили о создании монастыря РПЦ в Херсонесе - объекте мирового наследия ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты планируют открыть мужской монастырь на территории объекта мирового наследия ЮНЕСКО – музея-заповедника Херсонес Таврический.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Союз археологов Украины.

В сообщении отмечается: "Стало известно, что в Херсонесе Таврическом – объекте мирового наследия UNESCO – московские попы разместят мужской монастырь.

Такую информацию обнародовала пресс-служба оккупационной администрации музея. В ней говорится, что "ровно столетие назад, здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею, а в 2024 году пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".

Какие изменения ждут достопримечательность, в связи с этим, пока неизвестно".

Оккупационная администрация объясняет такое решение тем, что "ровно столетие назад здания монастыря ликвидировали и передали Херсонесскому музею", поэтому в 2024 году якобы "пришло время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре".

Также оккупанты обнародовали фотографии и видео с литургии с участием назначенного оккупантами митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, которого в СМИ называют "исповедником Путина".

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Херсонес Таврический – античный и византийский город-государство в юго-западной части Крыма. В 1892 году на месте развалин городища был открыт Национальный заповедник.

23 июня 2013 на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Камбодже Херсонес Таврический был включен в мировое наследие ЮНЕСКО.

Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ
Херсонес, РПЦ

Автор: 

археолог (178) заповедник (156) монастырь (79) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+13
Ето что за Орда в монгольских нарядах? А нельзя по етому вражескому кублу е-бнуть чем то тяжелым?
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16.02.2024 18:55
+8
Це сатанинський шабаш...
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16.02.2024 18:58
+5
Яке може бути РПЦ з організації, яка одягається в попів, але порушує Божі заповіді, освячує вбивства, захоплення чужих територій, знищення міст, гвалтування і грабежі? Це виключно дії сатани і всієї нечистої сили.
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16.02.2024 18:59
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Ето что за Орда в монгольских нарядах? А нельзя по етому вражескому кублу е-бнуть чем то тяжелым?
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16.02.2024 18:55 Ответить
Очень важно не давать рашистам закрепиться на наших землях ни в военном плане ни ментально. Мы в етом плане очень проигрываем. Почему на окупированных городах типо Мариуполя рашисты уже даже семьи свои позавозили и будут обживаться в квартирах убитых? Мариуполь должен быть зоной боевых действий чтобы рашисты не думали что захватив город он уже ихний во всех планах
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16.02.2024 19:03 Ответить
Для тех кто не был в окружении или окупации, не могут понять как важно местным жителям слышать грохот канонады и наблюдать бегающие обосраные окупанты чтобы понимать что они не брошены Украиной навсегда и их рано или поздно освободят
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16.02.2024 19:10 Ответить
так і буде
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16.02.2024 19:15 Ответить
Це кацапсячий сатанат
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16.02.2024 19:09 Ответить
Це сатанинський шабаш...
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16.02.2024 18:58 Ответить
Яке може бути РПЦ з організації, яка одягається в попів, але порушує Божі заповіді, освячує вбивства, захоплення чужих територій, знищення міст, гвалтування і грабежі? Це виключно дії сатани і всієї нечистої сили.
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16.02.2024 18:59 Ответить
Google "Хрестові походи".
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16.02.2024 19:03 Ответить
а тут дурдом у повному складі приперся
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16.02.2024 19:07 Ответить
читай книгу Об"явлення
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16.02.2024 21:08 Ответить
А харi у попiв, мало не луснуть, та й ще усi пузатi
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16.02.2024 19:06 Ответить
Нажаль,під Києвом українці продовжують
ходити в московитську церкву....
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16.02.2024 19:06 Ответить
Є таке , ну так це наслідок того що фсб все ще сильна в Україні ...
як тільки вони будуть ліквідовані так і занепаде їх надбання
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16.02.2024 19:24 Ответить
Я спілкуюся з людьми,вони не розуміють,
яка різниця в яку церкву ходити...
Їм за 65 років...
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17.02.2024 15:12 Ответить
братва отжимает место у моря
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16.02.2024 19:30 Ответить
Убиваючи священників ПЦУ, на окупованій московитами територїї України, прутін, як воєнний злочинець продовжує плювати священному Синоду!
Ну, воєнний злочинець, від сруськага міра…
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16.02.2024 19:38 Ответить
зараз набудують "скрепних" мечетей з цибулинами
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16.02.2024 19:39 Ответить
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16.02.2024 19:49 Ответить
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;

с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
...

жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;

и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.Я видел, что жена упоена была кровью святых

Откровение Иоанна
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16.02.2024 21:06 Ответить
Юг, тепло, яблоки, вино, фантазии всякие. Тут ясно схода. Все на фото в голубом. Там ведро вазелина в сутки хватать врядли будет. Пилево и порево---это очень здорово.
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16.02.2024 21:08 Ответить
аааааааааа... база отдыха у чекистов под крышей
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16.02.2024 21:11 Ответить
 
 