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Минобороны создает группировку противоминных сил в Черном море. ФОТОрепортаж

черкаси,корабель,чернігів,розміновування

Правительство приняло Постановление, которое позволит привлечь средства, необходимые для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных кораблей, как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В 2022 году два корабля класса "Sandown" были выведены из британского флота, получили названия "Черкассы" и "Чернигов" и привлекались к многонациональным учениям под украинским флагом. Договор о поставке заключили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании", сказано в сообщении.

Протимінний корабель "Чернігів"
Протимінні кораблі

Протимінний корабель "Черкаси"

В 2023 году Минобороны Украины заключило соглашение с британским предприятием, имеющим большой опыт в обслуживании кораблей ВМС Великобритании. За модернизацию, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием и запчастями двух кораблей - искателей мин Украина будет платить средства в соответствии с кредитными соглашениями.

Пока корабли не могут прибыть в воды Украины – это противоречит Конвенции Монтре 1936 года, запрещающей прохождение проливами Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

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"Эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря по завершению полномасштабной войны, ведь это современные противоминные корабли такого класса. По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море будет длиться от 3 до 5 лет, а рекомендованных морских путей и мест стоянки судов до 6 месяцев, но без таких кораблей это может продолжаться дольше", – прокомментировал Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В настоящее время экипажи "Черкас" и "Чернигова" проходят подготовку в составе противоминных сил. В частности, военнослужащие овладевают применением противоминного оружия, тактическими приемами и способами разминирования акваторий по стандартам НАТО.

В этом году "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в трех международных учениях. На заключительном этапе эксперты НАТО будут сертифицировать корабли относительно совместимости для действий в составе корабельных противоминных групп НАТО.

Как отметил заместитель Министра обороны Юрий Джигир, заключение соответствующих договоров начнет формирование морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера.

Автор: 

корабль (2041) Минобороны (9354) Черное море (1481) разминирование (714) мина (287)


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Уряд ухвалив Постанову...
Чужинці роздуплились, кур-р-рва...
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16.02.2024 19:04 Ответить
Надзвичайно важливо очистити море від мін. Адже найбільший порт Чорного моря повинен вантажити нафту без перебоїв.
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16.02.2024 19:13 Ответить
чью нефть надо отгружать без перебоев?
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16.02.2024 20:30 Ответить
Е-е-е...
А ці кораблі вже в Україні? От коли прибудуть, тоді і будете "залучати кошти"!
Чи похєр де ті кораблі, головне на них кошти списувать? (як з електростанціями брата шаурми, наприклад)
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16.02.2024 19:22 Ответить
До конца войны это группа кораблей в Северном море.
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16.02.2024 19:29 Ответить
цікаво, чому не можно їх дунаєм перекинути? либонь, водотонажність дозволяє.
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16.02.2024 21:05 Ответить
Две "дружественные" страны Венгрия и Сербия.
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16.02.2024 21:33 Ответить
 
 