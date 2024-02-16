Врачи извлекли из руки раненого украинского воина боевой элемент гранаты ВОГ-17. ФОТО

Военные врачи достали из руки раненого украинского защитника боевой элемент гранаты ВОГ-17, чем спасли ему не только жизнь, но и конечность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.





Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к дальнейшему лечению и реабилитации.

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