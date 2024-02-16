Врачи извлекли из руки раненого украинского воина боевой элемент гранаты ВОГ-17. ФОТО
Военные врачи достали из руки раненого украинского защитника боевой элемент гранаты ВОГ-17, чем спасли ему не только жизнь, но и конечность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к дальнейшему лечению и реабилитации.
Топ комментарии
+17 Urs
показать весь комментарий16.02.2024 20:19
+10 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий16.02.2024 19:48
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий16.02.2024 20:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С.
Ви, як діти! Від ворога через повітря.....
пощастило що та штука не вибухнула
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
Френдлі файєр?