РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8824 посетителя онлайн
Новости Фото Война
9 052 20

Врачи извлекли из руки раненого украинского воина боевой элемент гранаты ВОГ-17. ФОТО

Военные врачи достали из руки раненого украинского защитника боевой элемент гранаты ВОГ-17, чем спасли ему не только жизнь, но и конечность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

ВОГ-17 у руці пораненого військового
ВОГ-17 у руці пораненого військового

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к дальнейшему лечению и реабилитации.

Смотрите также: Аэроразведчики сбросили раненому побратиму чай и вывели его на эвакуационную группу: "Друг, пей и ползи за дроном!". ВИДЕО

Автор: 

ранение (3386)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
це просто подвійне везіння: спочатку не спрацював капсуль накольного механізму, а потім ще і механізм самоліквідації (мабуть потухла порохова доріжка). Це як в один день виграти у двох різних лотореях.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:19
+10
******ать
показать весь комментарий
16.02.2024 19:48
+7
Тримайся, Козаче! Прорвемося!! Ти міцний!
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
показать весь комментарий
16.02.2024 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******ать
показать весь комментарий
16.02.2024 19:48 Ответить
Краще і не скажеш.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:02 Ответить
А як так воно в руку попало?
показать весь комментарий
16.02.2024 20:09 Ответить
Сидів на дивані і дивився "лігу сміху"....
П.С.
Ви, як діти! Від ворога через повітря.....
показать весь комментарий
16.02.2024 20:21 Ответить
на ізльоті ця ***** летить із швидкістю десь 150 метрів за секунду, а на руці бронєжилєта нема, тому болванка вагою 280 грамів звісно що проб'є м'які тканини, і енергії вистачить ще і поламати кістки.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:27 Ответить
Это тот случай, когда не судьба....
показать весь комментарий
16.02.2024 20:18 Ответить
шо не судьба?
пощастило що та штука не вибухнула
показать весь комментарий
16.02.2024 20:52 Ответить
це просто подвійне везіння: спочатку не спрацював капсуль накольного механізму, а потім ще і механізм самоліквідації (мабуть потухла порохова доріжка). Це як в один день виграти у двох різних лотореях.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:19 Ответить
значить наші молитви мають якийсь сенс
показать весь комментарий
16.02.2024 20:51 Ответить
На полигонах их много неразорванных лежит. Но, да! Бойцу очень повезло. Супер.
показать весь комментарий
16.02.2024 21:00 Ответить
на полігонах зазвичай використовують учбові, які мають замість тридцяти з чимось грамів бойової вибухівки імітаційний заряд, який дає хмару диму при вибуху (щоб було видно попадання), але не розриває оболонку, і не дає уламків.
показать весь комментарий
16.02.2024 22:00 Ответить
Не городи чушь, какие учебные? Ты хоть раз был на полигоне? или еще при совке, когда гильзы собирали под счет. Самые обычные ВОГи из БК
показать весь комментарий
17.02.2024 18:25 Ответить
якщо підрозділ матеріального забезпечення полігону похуісти, і їм не жалко зайців та ховрахів, а на ЛБС ВОГів настільки *****, що бійці просто не встигають відстрілювати б\к, то на полігоні можно і бойовими по ховрахам *******. Можу допустити, що всі "зампотили" будуть виправдовувати відсутність учбових практичних пострілів ВУС-17 тим, що зараз війна, тому можно на полігонах використовувати і значно дорожчі бойові постріли ВОГ-17 чи ВОГ-30, або навіть болгарський RHV-TP. Болгари ще поставлять, чи не так? Чи думаєте, що умєрови за своїм піаром встигають ще думати про раціональне використання коштів через замовлення значно дешенвших учбових пострілів? Та вон такі ж самі "зампотили", тількі товстіші та жирніші, тому деякі речі у нас можуть бути гірші, ніж в радянській армії.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:21 Ответить
Мої якось приїхали, всі цілі, з розвідвиходу з ВОГ-25 в спинці УАЗа. Невзвівся. Сепари з засідки стріляли з відстані менше 10м. Буває.
показать весь комментарий
16.02.2024 22:19 Ответить
через малу дистанцію не встиг розкрутитись, щоб стати на бойовий. Повезло, ще б десяток метрів і могло би завершитись погано.
показать весь комментарий
16.02.2024 22:25 Ответить
Тримайся, Козаче! Прорвемося!! Ти міцний!
Здоровя та гарних Людей на дорозі Життя!!
показать весь комментарий
16.02.2024 20:31 Ответить
Приємно, що воїн ЖИВИЙ
показать весь комментарий
16.02.2024 20:51 Ответить
хлопчику, одужуй скорше! Певно відпустку мусять дати на одужання і реабілітацію.
показать весь комментарий
16.02.2024 21:42 Ответить
Це не ВОГ-17, це його імпортний аналог, схоже болгарський...
Френдлі файєр?
показать весь комментарий
17.02.2024 02:54 Ответить
так, це RHV-TP болгарського виробництва.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:31 Ответить
 
 