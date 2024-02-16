Зеленский прибыл в Париж - в планах визита встреча с Макроном и заключение важного соглашения. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля прибыл в столицу Франции – Париж.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Париж. Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы".
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