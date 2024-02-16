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Зеленский прибыл в Париж - в планах визита встреча с Макроном и заключение важного соглашения. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля прибыл в столицу Франции – Париж.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Париж. Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы".

Зеленський Париж

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Париж (421) Франция (3520)


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Топ комментарии
+11
Особиста дипломатична перемога Зеленского - Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
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16.02.2024 20:14
+10
а скумбряі прибула за державний кошт в галерею Ла Фоєт
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16.02.2024 20:13
+10
Зеленскій прибув до Парижу. Всі підрозділи поліції вийшли на патрулювання. Пожежники чергують посиленими нарядами біля Парижських соборів. У Франції чекають раптового урагану зі смерчами, раптових повеней, пожарів, падіння метеоритів, і Ейфелевої вежі. Бо приїхав бідоносець.
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16.02.2024 20:25
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Побачити Париж і померти
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16.02.2024 20:12 Ответить
Не з нашим щястям....
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16.02.2024 20:27 Ответить
Ваші слова та Богові у вуха!!!
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16.02.2024 20:55 Ответить
А де Єрмак?
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16.02.2024 20:13 Ответить
фоткає
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16.02.2024 20:14 Ответить
Підписує "важливу" угоду
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16.02.2024 20:18 Ответить
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16.02.2024 20:50 Ответить
а скумбряі прибула за державний кошт в галерею Ла Фоєт
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16.02.2024 20:13 Ответить
завидуешь?
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16.02.2024 20:35 Ответить
ZeFire мы тебе не завидуем
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16.02.2024 21:07 Ответить
Не знаю хто такий ZeFire, але добре, що добре, що навіть такі як ти не заздрять.
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17.02.2024 09:26 Ответить
Особиста дипломатична перемога Зеленского - Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
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16.02.2024 20:14 Ответить
Даааа, Париж, Париж. До речі, шаурмячічні там на кожному кроці. А я собі міркував, чого це оце неголене одоробло тата Саші туди поперлось.
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16.02.2024 20:17 Ответить
Невже ще більш потужної...?
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16.02.2024 20:17 Ответить
Можна було й потягом по Європі. Або на бусику.Заразом і з польскими фермерами поспілкувався б на кордоні.
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16.02.2024 20:18 Ответить
ні на що пУтнє Зєльда не здатна... пошопиться, пофоткається і здрисне взад у нірку Банкову з нульовим результатом...
за п'ять років безтолкового прездобольства від неї самі лише втрати, горе, сльози, смерть..
нехіло так приколовся тупорилий лохторат з Вироком-2019
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16.02.2024 20:22 Ответить
З трапу видав:
- Вольдемар Боневтік! Аfуліже....
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16.02.2024 20:24 Ответить
Зеленскій прибув до Парижу. Всі підрозділи поліції вийшли на патрулювання. Пожежники чергують посиленими нарядами біля Парижських соборів. У Франції чекають раптового урагану зі смерчами, раптових повеней, пожарів, падіння метеоритів, і Ейфелевої вежі. Бо приїхав бідоносець.
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16.02.2024 20:25 Ответить
З німцями вже підписав дурень "за все хороше проти всього поганого".
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16.02.2024 20:25 Ответить
Невпе підпишуть декларацію про наміри ?!?! Славімо його, Боневтік !
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16.02.2024 20:26 Ответить
А скільки це буде в ракетах??
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16.02.2024 20:36 Ответить
А де папір на ракети міняють?
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16.02.2024 21:25 Ответить
Та жабів поїсть і на тому феніта ля кумедія !...
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16.02.2024 20:38 Ответить
Краще його б Джабба з'їв
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16.02.2024 21:36 Ответить
йому хочеться забути про Авдіївку
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16.02.2024 20:42 Ответить
Пересрався ще не зі всіма...
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16.02.2024 20:45 Ответить
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16.02.2024 20:46 Ответить
А Я ПОЧТИ ДВА ГОДА НЕ МОГУ СВОЮ СЕМЬЮ УВИДЕТЬ ОФФИЦИАЛЬНО !!!
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16.02.2024 20:55 Ответить
Невже Єрмака немає там? Радує, значить вже шашличника попередили, що цього хряка не хочуть бачити (видно запах луб'янки поширює).
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16.02.2024 21:02 Ответить
Ропуха мандрівниця вирушила у турне.
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16.02.2024 21:05 Ответить
Безтолкове чмо поперлось, щоб черговий раз обісратись. Ішак може лише нашкодити, як паршивий кіт.
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16.02.2024 21:06 Ответить
нормально так пацанчік відпочиває
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16.02.2024 21:40 Ответить
Вибєрі мєня, вибєрі мєня... птіця щастя завтрашнєго дня
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17.02.2024 01:07 Ответить
добре. правильно.
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17.02.2024 04:36 Ответить
зебанда єрмака-януковіча +всі бєні так вже накрались-набрехались,нашкодили,наімітували....що ні Штати,ні Захід -більш нічого недають...кров у нас льється рікою...а шоблі -все пох !!!
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19.02.2024 12:51 Ответить
 
 