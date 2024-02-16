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Новости Фото Война
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Артиллеристы и десантники получили 3 грузовика DAF, 2 стирально-душевых комплекса и 5 беспилотников Mavic. ФОТО

Петр Порошенко сегодня передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передає техніку ЗСУ

47-я отдельная артбригада получила 3 грузовика DAF YA, 2 стирально-душевых комплекса, 10 зарядных станций Bluetti, 60 тактических активных наушников, 5 DJI Mavic 3PRO.

Бойцам 47-го десантно-штурмового полка передали 2 передвижные авторемонтные мастерские. Военным также привезли химические грелки.

Порошенко привіз допомогу ЗСУ

Порошенко привіз допомогу ЗСУ

На фронте сейчас критическая нехватка снарядов, напомнил политик. "Тех, которых мы ждали от наших партнеров США. Вчера Палата представителей ушла на двухнедельный отдых, не приняв решения о передаче нам боеприпасов, финансирования на 60 млрд. Первый раз я должен был с ними вести переговоры в Вашингтоне. В результате блокирования была сорвана моя встреча в Вашингтоне в Международном демократическом союзе с 40 представителями Республиканской партии в Конгрессе. Вчера была сорвана моя встреча с республиканцами-конгрессменами в Мюнхене", – возмутился Порошенко.

порошенко з бійцем ЗСУ

"Эмоциональная дипломатия, которая проходила в 2022 году, в 2024 не проходит. А каждый час отсрочки поставок боеприпасов – это жизни десятков украинских военнослужащих и гражданских. Когда мы говорим о единстве – это означает единство вокруг Вооруженных Сил. Власти, оппозиции не существует, когда нужно помогать армии. Мы все это должны делать вместе. Не пытаясь заниматься политиканством, перетягивать на себя одеяло, преследовать журналистов, следить за лидером оппозиции или препятствовать международной деятельности", - убежден лидер "ЕС".

"Если Офис и Банковая считает, что для меня очень "опасно, смертельно опасно" быть за границей – могу подчеркнуть: среди украинских военных под Авдеевкой, под Марьинкой, возле Бахмута, в Славянске, Краматорске, Покровске, Селидовом я чувствую себя гораздо безопаснее", – добавил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции, а также переговоры в Польше и Израиле, - "ЕС"

Автор: 

помощь (7816) Порошенко Петр (19606) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+22
дякуємо Гетьману!....а зе влада пишу вже 1мілліон раз тут , навіть куска мила не купила нашим воякам.
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16.02.2024 21:14
+13
А міг би зараз у Мюнхені для всього ЗСУ зброю вибивати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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16.02.2024 21:32
+10
Клятий шоколадний зраду робить…..доки ми на Рамштайні вимагаємо у НАТО купити безліч дронів в нас для нас…….
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16.02.2024 21:17
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Правила форума Совет форумчан
дякуємо Гетьману!....а зе влада пишу вже 1мілліон раз тут , навіть куска мила не купила нашим воякам.
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16.02.2024 21:14 Ответить
Ну, чого тільки? Ше й брешуть регулярно!
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16.02.2024 22:06 Ответить
******* і ******* ...(наголос на перше і друге слово різний)
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17.02.2024 07:38 Ответить
Клятий шоколадний зраду робить…..доки ми на Рамштайні вимагаємо у НАТО купити безліч дронів в нас для нас…….
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16.02.2024 21:17 Ответить
DAF читаємо і зразу рефлекс спрацьовує - буде про порошенка...
наскільки тонко людина відчуває, яким чином можна бути почутим з першого погляду...і так в усьому, знає які ниточки варто потягти...
а по європі поїхав той, хто так не вміє і цього не знає
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16.02.2024 21:35 Ответить
це означає, що зеленим не треба договоритись з республіканцями. Їх все влаштовую.
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16.02.2024 21:22 Ответить
Зезидент для ЗСУ незламно зняв потужний відосик. У тамбурі.
У вагоні неможна,бо лікарська таємниця!
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16.02.2024 21:23 Ответить
Поки дехто піариться зі своєю допомогою, наш найвеличніший лідер реально працює - навіть сьогодні, у насичений подіями день, окрім вечірнього звернення він оперативно записав потужний відосик з коментарем про смерть Навального. Вкотре наголошуємо: слідкуйте за новинами виключно з Єдиного телемарафону, бо лише там перевірена та правдива інформація про невтомну роботу нашої молодої команди. - Офіс преЗЕдента України.
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16.02.2024 21:26 Ответить
А міг би зараз у Мюнхені для всього ЗСУ зброю вибивати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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16.02.2024 21:32 Ответить
В Мюнхені його згадували. Депутат Європарламенту Галлер, наприклад, там сьогодні заявив: "https://www.5.ua/polityka/razom-zelenskyi-i-poroshenko-maly-b-bilshyi-vplyv-na-miunkhenskii-konferentsii-ievrodeputat-322711.html В інтересах України давати слово на міжнародних майданчиках усім, хто бореться за її перемогу, і Порошенку в т.ч ".
В коментарі для "5 каналу" депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер прокоментував заборону на участь Петра Порошенка у Мюнхенській безпековій конференції.
Міхаель Ґалер виступає проти того, аби українським нардепам обмежували поїздки за кордон. На думку євродепутата, спільна участь Володимира Зеленського і Петра Порошенка в Мюнхенській безпековій конференції мала би сильніший ефект і аж ніяк не применшила б роль чинного президента України.
"В інтересах України дозволяти всім, хто її представляє і бореться за її свободу, виступати і ділитися своїми думками на важливих конференціях, як от Мюнхенська безпекова конференція. Мені шкода, що стаються такі ситуації. Було б краще, якби Володимир Зеленський та Петро Порошенко разом з'явилися на заході. Усім цілком зрозуміло, хто з них чинний президент, а хто - колишній. Якби вони разом були у Мюнхені й доносили однакові меседжі, це мало б навіть більший вплив і в жодному разі не применшило б роль президента. Якщо президент України відчуває, що попередник посуває його на друге місце, то, гадаю, це якраз посилює його позиції, а не відвертає від нього увагу", - заявив євродепутат.
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16.02.2024 21:55 Ответить
Воно то так, але я уявляю собі картинку: Порошенко у костюмі і поруч зелений бомж неголений і з папірцем десь посеред Мюнхена.
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16.02.2024 22:22 Ответить
цього собі уявляти не потрібно, бо ЄрЗе уникає пересікатися з Порохом на одних майданчиках
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16.02.2024 22:40 Ответить
Дякуємо, пане Президент!
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16.02.2024 21:36 Ответить
Несправедливість і неподобство - не вказувати у заголовку ім'я героя, що робить цю добру справу.
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16.02.2024 21:48 Ответить
А міліардер Зеленський дав хоч одну свою копійку на допомогу ЗСУ?
Чи він під час війни вміє тільки красти і давати пожиттєву стипендію своєму папісаші?
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16.02.2024 21:56 Ответить
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17.02.2024 01:59 Ответить
Дякуємо!
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17.02.2024 02:26 Ответить
Велика подяка!
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18.02.2024 14:28 Ответить
 
 