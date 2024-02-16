Артиллеристы и десантники получили 3 грузовика DAF, 2 стирально-душевых комплекса и 5 беспилотников Mavic. ФОТО
Петр Порошенко сегодня передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
47-я отдельная артбригада получила 3 грузовика DAF YA, 2 стирально-душевых комплекса, 10 зарядных станций Bluetti, 60 тактических активных наушников, 5 DJI Mavic 3PRO.
Бойцам 47-го десантно-штурмового полка передали 2 передвижные авторемонтные мастерские. Военным также привезли химические грелки.
На фронте сейчас критическая нехватка снарядов, напомнил политик. "Тех, которых мы ждали от наших партнеров США. Вчера Палата представителей ушла на двухнедельный отдых, не приняв решения о передаче нам боеприпасов, финансирования на 60 млрд. Первый раз я должен был с ними вести переговоры в Вашингтоне. В результате блокирования была сорвана моя встреча в Вашингтоне в Международном демократическом союзе с 40 представителями Республиканской партии в Конгрессе. Вчера была сорвана моя встреча с республиканцами-конгрессменами в Мюнхене", – возмутился Порошенко.
"Эмоциональная дипломатия, которая проходила в 2022 году, в 2024 не проходит. А каждый час отсрочки поставок боеприпасов – это жизни десятков украинских военнослужащих и гражданских. Когда мы говорим о единстве – это означает единство вокруг Вооруженных Сил. Власти, оппозиции не существует, когда нужно помогать армии. Мы все это должны делать вместе. Не пытаясь заниматься политиканством, перетягивать на себя одеяло, преследовать журналистов, следить за лидером оппозиции или препятствовать международной деятельности", - убежден лидер "ЕС".
"Если Офис и Банковая считает, что для меня очень "опасно, смертельно опасно" быть за границей – могу подчеркнуть: среди украинских военных под Авдеевкой, под Марьинкой, возле Бахмута, в Славянске, Краматорске, Покровске, Селидовом я чувствую себя гораздо безопаснее", – добавил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наскільки тонко людина відчуває, яким чином можна бути почутим з першого погляду...і так в усьому, знає які ниточки варто потягти...
а по європі поїхав той, хто так не вміє і цього не знає
У вагоні неможна,бо лікарська таємниця!
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
В коментарі для "5 каналу" депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер прокоментував заборону на участь Петра Порошенка у Мюнхенській безпековій конференції.
Міхаель Ґалер виступає проти того, аби українським нардепам обмежували поїздки за кордон. На думку євродепутата, спільна участь Володимира Зеленського і Петра Порошенка в Мюнхенській безпековій конференції мала би сильніший ефект і аж ніяк не применшила б роль чинного президента України.
"В інтересах України дозволяти всім, хто її представляє і бореться за її свободу, виступати і ділитися своїми думками на важливих конференціях, як от Мюнхенська безпекова конференція. Мені шкода, що стаються такі ситуації. Було б краще, якби Володимир Зеленський та Петро Порошенко разом з'явилися на заході. Усім цілком зрозуміло, хто з них чинний президент, а хто - колишній. Якби вони разом були у Мюнхені й доносили однакові меседжі, це мало б навіть більший вплив і в жодному разі не применшило б роль президента. Якщо президент України відчуває, що попередник посуває його на друге місце, то, гадаю, це якраз посилює його позиції, а не відвертає від нього увагу", - заявив євродепутат.
Чи він під час війни вміє тільки красти і давати пожиттєву стипендію своєму папісаші?