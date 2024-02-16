Артиллеристы и десантники получили 3 грузовика DAF, 2 стирально-душевых комплекса и 5 беспилотников Mavic. ФОТО

Петр Порошенко сегодня передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

47-я отдельная артбригада получила 3 грузовика DAF YA, 2 стирально-душевых комплекса, 10 зарядных станций Bluetti, 60 тактических активных наушников, 5 DJI Mavic 3PRO.

Бойцам 47-го десантно-штурмового полка передали 2 передвижные авторемонтные мастерские. Военным также привезли химические грелки.

На фронте сейчас критическая нехватка снарядов, напомнил политик. "Тех, которых мы ждали от наших партнеров США. Вчера Палата представителей ушла на двухнедельный отдых, не приняв решения о передаче нам боеприпасов, финансирования на 60 млрд. Первый раз я должен был с ними вести переговоры в Вашингтоне. В результате блокирования была сорвана моя встреча в Вашингтоне в Международном демократическом союзе с 40 представителями Республиканской партии в Конгрессе. Вчера была сорвана моя встреча с республиканцами-конгрессменами в Мюнхене", – возмутился Порошенко.

"Эмоциональная дипломатия, которая проходила в 2022 году, в 2024 не проходит. А каждый час отсрочки поставок боеприпасов – это жизни десятков украинских военнослужащих и гражданских. Когда мы говорим о единстве – это означает единство вокруг Вооруженных Сил. Власти, оппозиции не существует, когда нужно помогать армии. Мы все это должны делать вместе. Не пытаясь заниматься политиканством, перетягивать на себя одеяло, преследовать журналистов, следить за лидером оппозиции или препятствовать международной деятельности", - убежден лидер "ЕС".

"Если Офис и Банковая считает, что для меня очень "опасно, смертельно опасно" быть за границей – могу подчеркнуть: среди украинских военных под Авдеевкой, под Марьинкой, возле Бахмута, в Славянске, Краматорске, Покровске, Селидовом я чувствую себя гораздо безопаснее", – добавил Порошенко.

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