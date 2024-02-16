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Путинская игрушка, пятьдесят оттенков тьмы, подарок от ВСУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Все логично

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировые лидеры отреагировали на новость о смерти Навального: "Это мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим" (обновлено)

Фотожаба

Юбилей

Фотожаба

Скоро

Фотожаба

Подарок от ВСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потопленный нашими морскими дронами "Цезарь Куников" был оснащен РСЗО "Град-М" с 320 ракетами, - ВМС

Фотожаба

... и никогда больше не будет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. ВИДЕО

Фотожаба

Праздничное

Фотожаба

Настоящая любовь

Фотожаба

Это точно...

Фотожаба

Продолжаем...

Фотожаба

Какие герои, такие и названия

Фотожаба

Салат с "цезаря"

Фотожаба

Политические извращения

Фотожаба

Исторические факты

Фотожаба

Краткий курс истории

фотожаба

У Карлсона айфон, у посла - медальон...

Фотожаба

Путинская игрушка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники НАТО с ужасом обсуждают заявление Трампа и его вероятную победу, - The Times

Фотожаба

Ынь и пынь: пятьдесят оттенков тьмы

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) Песков Дмитрий (1890) путин владимир (31306) Шойгу Сергей (714) Трамп Дональд (5349)


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Усі в 10!!
Молодці! Респект!!
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16.02.2024 21:55 Ответить
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16.02.2024 23:23 Ответить
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16.02.2024 23:25 Ответить
виродки
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17.02.2024 10:25 Ответить
Так, виродків 73%
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17.02.2024 14:34 Ответить
Про яку епідемію хвора пише? Не позорся, . Копіпастиш якихось дурнуватих.
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18.02.2024 21:03 Ответить
Втонув "Цезар з конюхом".
С.Поярков.
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16.02.2024 22:07 Ответить
Про Трампа прикольно. Обидві.
А про "***** останній" сподіваюсь пророча
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16.02.2024 22:11 Ответить
Пора на параше нескрепный интернет выключать.
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16.02.2024 22:13 Ответить
 
 