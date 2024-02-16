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Путинская игрушка, пятьдесят оттенков тьмы, подарок от ВСУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Все логично
Юбилей
Скоро
Подарок от ВСУ
... и никогда больше не будет
Праздничное
Настоящая любовь
Это точно...
Продолжаем...
Какие герои, такие и названия
Салат с "цезаря"
Политические извращения
Исторические факты
Краткий курс истории
У Карлсона айфон, у посла - медальон...
Путинская игрушка
Ынь и пынь: пятьдесят оттенков тьмы
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Молодці! Респект!!
С.Поярков.
А про "***** останній" сподіваюсь пророча