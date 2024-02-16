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"Укрзализныця" выводит на пути еще 4 санитарных вагона для эвакуации раненых бойцов ВСУ. ФОТО

вагон,укрзалізниця,поранені

"Укрзализныця" выпустит в эксплуатацию для нужд ВСУ еще четыре санитарных вагона. Вагоны переоборудованы из пассажирских. Медицинское оборудование для санитарных вагонов передал Благотворительный фонд "Коло".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Министерстве обороны Украины.

"Укрзализныця выводит на пути еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ. Уже в ближайшее время в этих вагонах будут эвакуировать раненых и травмированных бойцов в тыловые госпитали", - говорится в сообщении.

Вагоны переоборудованы с пассажирскими собственными силами "Укрзализныци". В них все необходимое для оказания медицинской помощи раненым во время эвакуации.

"Искренне благодарна всем, кто приобщен к этому очень важному делу. Эти вагоны спасают жизнь и здоровье наших военнослужащих, и мне очень приятно видеть, что все у них сделано качественно и современно, с учетом опыта, который мы приобрели в последние годы", – подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Санітарний вагон для евакуації поранених бійців ЗСУ

С марта 2022 года украинские железнодорожники сдали в эксплуатацию 62 медицинских вагона, а к концу 2024 года переоборудуют еще восемь.

Медицинское оборудование для санитарных вагонов передал Благотворительный фонд "Коло".

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ранение (3386) Укрзализныця (2752) ВСУ (6608)


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Ого! Супер! Це може зберегти не одне життя наших захисників!
Дякую від усього серця всім причетним!
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16.02.2024 22:09 Ответить
Серьогє Лещенко з зарплатою як чотирьом бійцям в окопах
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16.02.2024 22:23 Ответить
Ще розкажіть кцпм, де ті вагони зараз базуються і в якому напрямку поїдуть.(((
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16.02.2024 22:24 Ответить
"Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло". Джерело:
А що, Укрзалізниця настільки пограбована сер-Геєм Лящом, що звернулася до благодійного фонду?)))
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16.02.2024 22:27 Ответить
Дурік, при чому тут Гончаренко, св. Петро, Лєщєнко президент? Ти дурний, п'яний чи просто кацап?
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17.02.2024 08:22 Ответить
 
 