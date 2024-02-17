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Сутки на Харьковщине: под огнем Купянск и Казачья Лопань, есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 13 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка, Ивановка и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, оккупанты наносили авиаудары по с. Гатище, Уды, Катериновка.

По данным ОВА:

  • 2:35 ворог здійснив обстріл г. Купянск. Попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровлю. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина, без госпитализации.
  • 23:12 оккупант нанес удары по с. Черкасские Тишки Харьковского района. Пожар произошел в жилом доме. Жертв и пострадавших нет.
  • 21:50 произошел обстрел с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание по окраине. Пожара не было, пострадавших нет.
  • Около 12:20 оккупант обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Поврежден жилой дом. Погиб 52-летний мужчина, еще один человек травмирован.
  • 10:13 с. Боровское в Изюмском районе. В результате вражеского обстрела военными РФ повреждено помещение учебного заведения.
  • В с. Довгенькое Изюмского района, в поле на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил обломочное ранение.

Также смотрите: Рашисты ударили по Волчанским Хуторам Харьковщины: Погиб мужчина, еще 1 человек ранен. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстрел (27292) Харьковщина (5577)


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Казаться виродки..
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17.02.2024 08:37 Ответить
 
 