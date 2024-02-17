Два человека пострадали в результате попадания вражеского БпЛА в авто на Днепропетровщине, они в тяжелом состоянии. ФОТО
С самого утра российские оккупанты начали атаковать Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил голова Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Марганецкой громаде вражеский БпЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба - "тяжелые"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, детали о последствиях удара уточняются.
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igor shmatko
показать весь комментарий17.02.2024 11:14 Ответить Мне нравится 4
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