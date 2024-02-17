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Два человека пострадали в результате попадания вражеского БпЛА в авто на Днепропетровщине, они в тяжелом состоянии. ФОТО

С самого утра российские оккупанты начали атаковать Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил голова Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Марганецкой громаде вражеский БпЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба - "тяжелые"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, детали о последствиях удара уточняются.

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Ворожий БпЛА влучив в авто
Ворожий БпЛА влучив в авто

Автор: 

обстрел (27292) Днепропетровская область (3983)


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Тварини кацапські, щоб ви асі видохли поскоріше! 🤬
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17.02.2024 11:14 Ответить
 
 