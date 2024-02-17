Группе из десяти человек за $6-10 тыс. с каждого обещали помочь незаконно пересечь границу с Молдовой, все задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали группу лиц на микроавтобусе, пытавшихся незаконно пересечь границу и попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"План мужчин был таким: сесть в микроавтобус, доехать до границы, а дальше пешком незаконно пересечь границу. Помогал им буковинец - местный житель, якобы знающий все пути, которые безопасно доведут до соседней страны. За услуги определил цену: от $6000 до $10000 с каждого пассажира. Пограничники, несмотря на попытки водителя избежать ответственности, все же остановили авто в 300 метрах от границы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на лиц составлены материалы об админправонарушениях. Кроме того, относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию.

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