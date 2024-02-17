В прифронтовую больницу срочно нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки, объявлен сбор средств, - волонтер Юсупова
В прифронтовую больницу нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталия Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Срочно!! В прифронтовой госпиталь нужны аппараты АЗФ. Это для тяжелораненых бойцов, которые вышли из Авдеевки и прибывающих, раненых очень много, аппаратов не хватает!! Эти аппараты спасают ноги и руки воинов, прошу отнестись ответственно", - отмечает волонтер.
По словам Юсуповой, нужно 60 аппаратов на нижние и верхние конечности. Стоимость 150 тыс. грн.
"Надо как можно больше. Надо оплатить, чтобы аппараты начали собирать. Прошу помочь. ", - добавляет она.
Юсупова также публикует реквизиты для желающих помочь финансово:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії.
Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- та понад 20 одиниць бронетехніки.
До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку.
Хай наші хлопці одужують
Тим часом владна надбудова багатіє, гуляє... канібасить, ви ж чули президент щось там підписав про канібас, коли відступили від Авдієвки, - водить хороводи навколо мобілізації... - все як у мирні дні, все як всі 30-ть років незалежності...
Українці чудово зорганізовуються і без міністерств ! Озброєння армії, допомога ( навіть швидка) пораненим, відбудова житла, тощо. Навіщо українцям ця вся пострадянська корумпована система на всіх поверхах??? Вона саме і є початком і народженням злочину. То є ракова опухоль що не дає організму зростати. Її треба ліквідовувати.
На лікування і одужання🙏