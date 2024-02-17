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В прифронтовую больницу срочно нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки, объявлен сбор средств, - волонтер Юсупова

В прифронтовую больницу нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталия Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно!! В прифронтовой госпиталь нужны аппараты АЗФ. Это для тяжелораненых бойцов, которые вышли из Авдеевки и прибывающих, раненых очень много, аппаратов не хватает!! Эти аппараты спасают ноги и руки воинов, прошу отнестись ответственно", - отмечает волонтер.

По словам Юсуповой, нужно 60 аппаратов на нижние и верхние конечности. Стоимость 150 тыс. грн.

"Надо как можно больше. Надо оплатить, чтобы аппараты начали собирать. Прошу помочь. 🙏🙏🙏", - добавляет она.

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Апарати АЗФ
Апарати АЗФ

Юсупова также публикует реквизиты для желающих помочь финансово:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Автор: 

благотворительность (612) ранение (3386) Авдеевка (2444) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+52
Це професійно спланований відхід від ЗЕ,як завжди,все на плечі волонтерам.А тупа небрита потвора поїхала в турне
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17.02.2024 13:21
+38
Тобто ніхто до цього не готувався.
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17.02.2024 13:20
+38
Це який то *******... Просто жах- то я це пишу з повагою до волонтерів та з неповагою до влади... Замість "неповага" там іньше має бути, щось на кшталт каменюки чи сокири. Волонтер не пише цього, але воно кричить само за себе- якщо це ТАК потрібно, терміново потрібно, це ж розбийся, влада їбана, але зроби. Знайди, позич, вкради але зроби... А збирати по крихтах з людей, то воно на те, що не потербує швидкості, що хто скількі дасть то й буде- так можна, но не на негайне ж... Не хочу більш лаятися, самі додумайте...
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17.02.2024 13:31
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Бойовий звіт Третьої штурмової.
З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії.
Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- та понад 20 одиниць бронетехніки.
До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку.
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17.02.2024 20:52 Ответить
А чому тролі сруть тільки про 3-тю штурмову? Там ще й сирський з гнусавим хероїчно воювали, поки ВСУ відпочивала в окопах...
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17.02.2024 21:03 Ответить
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17.02.2024 21:04 Ответить
Дело в том что на нескольких кусочках хирургической стали которые в больших количествах нужны редко нельзя так успешно осваивать бюджет как на перекладывании брукивки озеленении, или ремонте дорог которым не нужен ремонт.
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17.02.2024 21:04 Ответить
Це трохи не та тема. Давайте без сарказму...... Згоден, що огидно це все, це навіть не МРТ та ШВЛ. Треба врятувати хлопців.
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17.02.2024 21:15 Ответить
Можна. Відома в вузьких колах тема. Але об'єми , звичайно не ті.
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17.02.2024 22:29 Ответить
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17.02.2024 21:06 Ответить
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Хай наші хлопці одужують
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17.02.2024 21:09 Ответить
Нету ни хера. И новые позиции не подготовлены должным образом.
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17.02.2024 21:11 Ответить
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17.02.2024 21:26 Ответить
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17.02.2024 21:28 Ответить
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17.02.2024 21:33 Ответить
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17.02.2024 21:49 Ответить
Послал немного! Дай бог, раненным полностью восстановиться!
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17.02.2024 21:51 Ответить
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17.02.2024 21:58 Ответить
Тобто на на скоро 3 рік війни система не спроможна навіть в такому забезпечити бійців.Це п"здець....
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17.02.2024 22:03 Ответить
Перечислив теж
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17.02.2024 22:16 Ответить
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17.02.2024 22:19 Ответить
Валади, я так розумію немає в Украіні?
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17.02.2024 23:14 Ответить
Її не стало в 19 році ,коли зелупа анти-конституційно розпустив парламент. Тепер конституція України, в сортирі офісу зЄрмака.
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18.02.2024 00:32 Ответить
Тільки бідне населення міст і сіл України може допомогти ЗСУ...

Тим часом владна надбудова багатіє, гуляє... канібасить, ви ж чули президент щось там підписав про канібас, коли відступили від Авдієвки, - водить хороводи навколо мобілізації... - все як у мирні дні, все як всі 30-ть років незалежності...
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17.02.2024 23:24 Ответить
Мусора їздять на новеньких авто, тцк на прадіках, сбу,судді інша нечисть на службових авто за мільярди гривень, а волонтери збирають пораненим? Гнусаве чмо ,клянчить гроші вже на відбудову України, воно вже перемогло(((( А військовим волонтери назбирають? Як ми дожили до такого ? Люди ! Змилуйтесь, не дивіться бидлоМарфон! Куча зебілів саме звідти й засирає свою пусту черепну коробку((((( І купа стада до сих пір це дивиться а потім як начинають дискусію заводити, що Залужний багато в чому винний, що Авдіївка нам і не потрібна.......
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18.02.2024 00:29 Ответить
Взагалі навіщо українцям і ця і інша влада, що коштує око та ще й тягне назад ?
Українці чудово зорганізовуються і без міністерств ! Озброєння армії, допомога ( навіть швидка) пораненим, відбудова житла, тощо. Навіщо українцям ця вся пострадянська корумпована система на всіх поверхах??? Вона саме і є початком і народженням злочину. То є ракова опухоль що не дає організму зростати. Її треба ліквідовувати.
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18.02.2024 00:51 Ответить
Нарешті і я) плюс+ карта моно.
На лікування і одужання🙏
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18.02.2024 00:55 Ответить
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