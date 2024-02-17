В прифронтовую больницу срочно нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки, объявлен сбор средств, - волонтер Юсупова

В прифронтовую больницу нужны аппараты АЗФ для тяжелораненых воинов, которые вышли из Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталия Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно!! В прифронтовой госпиталь нужны аппараты АЗФ. Это для тяжелораненых бойцов, которые вышли из Авдеевки и прибывающих, раненых очень много, аппаратов не хватает!! Эти аппараты спасают ноги и руки воинов, прошу отнестись ответственно", - отмечает волонтер.

По словам Юсуповой, нужно 60 аппаратов на нижние и верхние конечности. Стоимость 150 тыс. грн.

"Надо как можно больше. Надо оплатить, чтобы аппараты начали собирать. Прошу помочь. ", - добавляет она.

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Юсупова также публикует реквизиты для желающих помочь финансово:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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