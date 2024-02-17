В Молдове на границе с Украиной обнаружили обломки еще одного "шахеда". ФОТОрепортаж

В Молдове обнаружили новые обломки "шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, у села Новая Этулия обнаружили новые фрагменты, похожие на обломки "шахеда".

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"Информацию передали компетентным органам. Доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен", - сообщили в Пограничной полиции.





Обломки нашли примерно в 5 км от границы села и в 2 км от границы с Украиной.

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Этот район расположен севернее озера Кагул, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.