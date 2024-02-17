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В Молдове на границе с Украиной обнаружили обломки еще одного "шахеда". ФОТОрепортаж

В Молдове обнаружили новые обломки "шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, у села Новая Этулия обнаружили новые фрагменты, похожие на обломки "шахеда".

Также смотрите: В Молдове, недалеко от украинской границы, были обнаружены обломки "Шахеда". ФОТОрепортаж

Уламки "Шахеда" в Молдові

"Информацию передали компетентным органам. Доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен", - сообщили в Пограничной полиции.

Уламки "Шахеда" в Молдові
Уламки "Шахеда" в Молдові

Обломки нашли примерно в 5 км от границы села и в 2 км от границы с Украиной.

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Этот район расположен севернее озера Кагул, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.

Уламки "Шахеда" в Молдові

Автор: 

Молдова (1876) дроны (3961)


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Топ комментарии
+8
Що ви до Санду причепились,тут країни нато замовчують падіння ракет а ви від Молдови хочете геройства.
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17.02.2024 22:13
+4
Як що? Стурбованість! Велика стурбованість!
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17.02.2024 22:32
+2
І шо?
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17.02.2024 21:08
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І шо?
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17.02.2024 21:08 Ответить
Як що? Стурбованість! Велика стурбованість!
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17.02.2024 22:32 Ответить
Санду, ввєді войска!
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17.02.2024 21:34 Ответить
Санду и так из подвала не выходит а тут ещё и это.
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17.02.2024 21:50 Ответить
Що ви до Санду причепились,тут країни нато замовчують падіння ракет а ви від Молдови хочете геройства.
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17.02.2024 22:13 Ответить
До ядерної війни залишається не довго ( є таки прогнози , що Бульбостан не дарма став ядерною державою, і Навального не дарма порєшил путін - тобто ніяких вариантів - ну можливо кадиров, тобто обстановка накаляється
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17.02.2024 22:43 Ответить
Як тільки засобами НАТО зафіксовано запуск цілей (Шахедогераней або КР) в бік України , літаки F-16 Польщі та Румунії потрібно підіймати в повітря із бойовим завданням знищувати повітряні цілі у смузі 50 км від кордону углиб території України та Молдови з метою недопущення випадкових ударів КР та Шахедогеранями по територіям Польщі, Румунії та Молдови.
Треба привчати скрепних ракетчиків РФ до появи достатньої кількості літаків НАТО близько кордонів України під час атак Шахедогеранями та КР. Деякі з винищувачів F-16 можуть пілотуватися і нашими пілотами, хай тренуються винищувати законні цілі НАТО і відпрацьовують тактику. Рашисти не здатні визначити, пілот якої саме країни керує F-16, який приземлив Шахедогерань чи КР рашистів.
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17.02.2024 23:48 Ответить
Будуть залітати і надалі. В Молдові ППО Сухопутних військ, ОСа використовується як об'єктове ППО. Іншого немає.
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18.02.2024 01:06 Ответить
 
 