В Молдове на границе с Украиной обнаружили обломки еще одного "шахеда". ФОТОрепортаж
В Молдове обнаружили новые обломки "шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.
Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, у села Новая Этулия обнаружили новые фрагменты, похожие на обломки "шахеда".
"Информацию передали компетентным органам. Доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен", - сообщили в Пограничной полиции.
Обломки нашли примерно в 5 км от границы села и в 2 км от границы с Украиной.
Этот район расположен севернее озера Кагул, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.
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+8 Ігор Круглій
показать весь комментарий17.02.2024 22:13
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Треба привчати скрепних ракетчиків РФ до появи достатньої кількості літаків НАТО близько кордонів України під час атак Шахедогеранями та КР. Деякі з винищувачів F-16 можуть пілотуватися і нашими пілотами, хай тренуються винищувати законні цілі НАТО і відпрацьовують тактику. Рашисти не здатні визначити, пілот якої саме країни керує F-16, який приземлив Шахедогерань чи КР рашистів.