Как прошли сутки в регионах: на Херсонщине один человек погиб, на Николаевщине армия РФ трижды атаковала акваторию Очакова, на Днепропетровщине враг снова бил по Никопольскому району, на Запорожье увеличилось количество обстрелов. ФОТО

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам Украины в ряде областей. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглась инфраструктура и частные дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки враг 39 раз обстрелял Херсонщину из артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение и типографию в Херсоне; медицинское учреждение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелы Николаевской области

За сутки на Николаевщине под вражеским огнем оказались Очаков и Куцурубская громада

Как отметил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, 17 февраля враг трижды обстреливал акваторию и береговую полосу Очакова.

"17 февраля, в 10:24, враг атаковал FPV-дронами территорию Куцурубской громады. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Обстановка в Днепропетровской области

"Среди ночи россияне дважды били по району из тяжелой артиллерии. Досталось Никополю и Мировской громаде", - рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что люди не пострадали. Что касается разрушений, то они сейчас выясняются.

Обстрелы Запорожской области

В последние дни враг увеличил количество обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Так, за минувшие сутки зафиксировано 60 ударов по 18 населенным пунктам

"543 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Чаривного, Новоданиловки, Преображенки, Степногорска, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, 56 БПЛА-атак по Малиновке, Работино, Чаривному, Новоандреевке, Красному, Малой Токмачке, Новоивановке, Горькому и Каменскому, 55 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Работино, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Каменского, а также отправили 5 авиаснарядов по Новодаровке и Работино", - сообщили в Запорожской ОВА.





