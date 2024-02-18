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Сутки на Харьковщине: враг активно использует КАБы, ракеты С-300, артиллерию, разрушенная гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне нанесли более 50 ударов по приграничным районам Харьковской области из разных видов вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днем 17 февраля, в 12.30, враг 6 КАБами нанес удары по с. Черное Купянского района. Затем применили артиллерию. Уничтожено здание лицея, более 20 частных жилых домов.

В 13.00 оккупанты из вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.

Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в 3 двухэтажных дома есть раненые - 5 гражданских, одна 55-летняя женщина погибла. Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, строения гражданских предприятий.

Обстріли Харківщини

Около 14:50 ракетами С-300 враг обстрелял окрестности Циркунов. А в 16.05 также ракетами С-300 обстрелян пгт Приколотное Купянского района. Повреждено здание лицея, по меньшей мере, 7 частных домов.

В 17:54 в г. Купянск зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом повреждено 10 построек. Около 20:00 в результате обстрела с. Сеньковое Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет.

В 00:15 18 февраля произошел вражеский обстрел г. Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные постройки, админздания, три автомобиля. После двух часов оккупанты наносили удары КАБами по с. Петропавловка. Без пострадавших.

Читайте также: Последствия обстрела Купянска: оккупанты сбросили на город не менее 5 авиабомб. ФОТОрепортаж


Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+2
У нас орки розбомбили всю прифронтову
інфаструктуру....Дивлюсь відео з белгорода:
гарненькі криші з металопрофілю,
біля під'їздів стоять новенькі іномарки...
світло горить вночі,як в голівуді...
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18.02.2024 10:16
+1
Щось не клеїться....Ігнат і суперльотчик Світан,ще рік тому радісно повідомляли,що Петріоти та інші засоби ППО загнали безвісті росВПС,мовляв літаки тепер облітають Україну здалеку. А тут якісь КАБи життя не дають і в Авдіївці.... А що наша ППО???
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18.02.2024 10:10
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А чиє то погруддя? Бачу шо звєзда і пілотка. Якщо якийсь воїн то звісно жаль, а якщо якийсь комуняка то ні.
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18.02.2024 10:03 Ответить
Не все равно? Там в каждом селе такая пилотка.
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18.02.2024 10:19 Ответить
Якщо якийсь солдат загинув визволяючи село від нацистів це одне, а коли якийсь комуняка поставлений з пропагандистських причин то це зовсім інше.
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18.02.2024 10:53 Ответить
С каких пор украинцы начали уважать "вызволителей от нацистов".
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18.02.2024 10:57 Ответить
Кацапу цього не зрозуміти. Ваш ***** промив вам мізки на декілька поколінь. Українці ненавидять нацистів так само як і кацапів. УПА воювала як з нацистами так і з кацапами.
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18.02.2024 11:20 Ответить
лол теперь я кацап
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18.02.2024 11:29 Ответить
А чого тепер? Ти ним і родився
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18.02.2024 11:50 Ответить
Щось не клеїться....Ігнат і суперльотчик Світан,ще рік тому радісно повідомляли,що Петріоти та інші засоби ППО загнали безвісті росВПС,мовляв літаки тепер облітають Україну здалеку. А тут якісь КАБи життя не дають і в Авдіївці.... А що наша ППО???
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18.02.2024 10:10 Ответить
У нас орки розбомбили всю прифронтову
інфаструктуру....Дивлюсь відео з белгорода:
гарненькі криші з металопрофілю,
біля під'їздів стоять новенькі іномарки...
світло горить вночі,як в голівуді...
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18.02.2024 10:16 Ответить
2 роки війни з рашкою,а у нас досі стоять памятники комуністичним дедовоєвалам.
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19.02.2024 00:09 Ответить
 
 