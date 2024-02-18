Сутки на Харьковщине: враг активно использует КАБы, ракеты С-300, артиллерию, разрушенная гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне нанесли более 50 ударов по приграничным районам Харьковской области из разных видов вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днем 17 февраля, в 12.30, враг 6 КАБами нанес удары по с. Черное Купянского района. Затем применили артиллерию. Уничтожено здание лицея, более 20 частных жилых домов.

В 13.00 оккупанты из вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.

Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в 3 двухэтажных дома есть раненые - 5 гражданских, одна 55-летняя женщина погибла. Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, строения гражданских предприятий.

Около 14:50 ракетами С-300 враг обстрелял окрестности Циркунов. А в 16.05 также ракетами С-300 обстрелян пгт Приколотное Купянского района. Повреждено здание лицея, по меньшей мере, 7 частных домов.

В 17:54 в г. Купянск зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом повреждено 10 построек. Около 20:00 в результате обстрела с. Сеньковое Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет.

В 00:15 18 февраля произошел вражеский обстрел г. Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные постройки, админздания, три автомобиля. После двух часов оккупанты наносили удары КАБами по с. Петропавловка. Без пострадавших.

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