Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, 1 – ранен. Повреждены дома. ФОТОрепортаж
Полиция документирует последствия обстрелов Сумщины войсками РФ. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 253 удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате обстрелов погибло гражданское лицо, еще один человек получил ранение, также повреждены 13 частных жилых домов и две летние кухни.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.02.2024 12:42 Ответить Мне нравится 0
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