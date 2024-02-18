Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, 1 – ранен. Повреждены дома. ФОТОрепортаж

Полиция документирует последствия обстрелов Сумщины войсками РФ. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 253 удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате обстрелов погибло гражданское лицо, еще один человек получил ранение, также повреждены 13 частных жилых домов и две летние кухни.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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