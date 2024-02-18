Оккупанты обстреляли поселок Боровую на Харьковщине - повреждены дома, больница и детсады. ФОТОрепортаж

Российская армия утром 18 февраля нанесла удар по гражданской инфраструктуре поселка Боровая Харьковской области – повреждения получили жилые дома, больница и детские сады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Офис Генерального прокурора сообщил в фейсбуке.

По данным следствия, 18 февраля около 11.00 российские войска обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены здания детских садов, двухэтажный многоквартирный дом, частные жилые дома, терапевтическое отделение центральной больницы и административные здания.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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