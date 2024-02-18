"Помним! Небесная Сотня", - в Киеве состоялось чествование памяти павших 18 февраля 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 февраля состоялась акция в память Героев Небесной Сотни. Десять лет назад в этот день силовики объявили о начале "зачистки" Майдана и стали штурмовать палаточный городок, поздно вечером загорелся Дом профсоюзов. В общей сложности во время столкновений в этот день погибли 17 участников протеста, еще 14 получили смертельные ранения и травмы, от которых умерли на следующий день или позже.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Акция началась в 16:00 в Михайловском Златоверхом соборе проведением панихиды. Именно Михайловский собор во время Майдана был прибежищем для митингующих, а в самые жаркие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и сейчас является знаковым местом национального сопротивления.

По завершении панихиды состоялось шествие памяти, возложение цветов и зажжение лампад на аллее Героев Небесной Сотни.

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Фото, видео - Олег Богачук