"Помним! Небесная Сотня", - в Киеве состоялось чествование памяти павших 18 февраля 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
18 февраля состоялась акция в память Героев Небесной Сотни. Десять лет назад в этот день силовики объявили о начале "зачистки" Майдана и стали штурмовать палаточный городок, поздно вечером загорелся Дом профсоюзов. В общей сложности во время столкновений в этот день погибли 17 участников протеста, еще 14 получили смертельные ранения и травмы, от которых умерли на следующий день или позже.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Акция началась в 16:00 в Михайловском Златоверхом соборе проведением панихиды. Именно Михайловский собор во время Майдана был прибежищем для митингующих, а в самые жаркие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и сейчас является знаковым местом национального сопротивления.
По завершении панихиды состоялось шествие памяти, возложение цветов и зажжение лампад на аллее Героев Небесной Сотни.
Фото, видео - Олег Богачук
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"Знаменитий Тітушко боронить Україну у складі 72-ї бригади"
У «виправлення» Тітушки повірили не всі, нагадавши, що у 2018 році його було оголошено у розшук за підозрою у скоєнні низки розбійних нападів.
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Фото: Скриншот/Facebook
Водночас знайшлися й ті, хто вважає, що захист країни від російських загарбників - цілком гідна спокута.
Фото: Скриншот/Facebook
Нагадаємо, що свою скандальну славу Тітушко на прізвисько «Румун» здобув завдяки відео, на якому він разом із натовпом молодиків спортивної статури кидався на учасників Євромайдану та журналістів, які це знімали, відстоюючи таким чином інтереси режиму Віктора Януковича.
У лавах ЗСУ Вадим Титушко опинився, коли його справу розглядав суд у Броварах. Якщо https://reyestr.court.gov.ua/Review/98814901 промоніторити хід справи , все відбувалось протягом серпня-початку вересня 2022 року: в ухвалі суду від початку серпня про те, що Тітушко в армії, ще не йдеться, а у вересневій - така інформація вже з'являється.
Справа, яку розглядав суд у Броварах, стосувалася злочину, скоєного у 2018 році у селі Рожни неподалік Києва.
«У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивному чорному одязі, зі зброєю. Зв'язавши власників будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і громадянин Тітушко», - так злочин https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/28/7190429/ прокоментував журналістам тодішній речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбійний напад) і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Підозрюваним загрожувало позбавлення волі до 12 років.
https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/titushko_rozshuk.jpg
Як розповів «Главкому» староста села Володимир Кабиш, Рожни село дуже спокійне, тут зареєстровано 1,2 тис. людей, багато садів, селяни вирощують фрукти. Також у Рожнах є кілька фешенебельних котеджів і буває, що місцеві жінки наймаються туди на роботу.
Кабиш припустив, що пограбування у 2018-му вчинили не місцеві, які повелися на зовнішній вигляд двоповерхового котеджу. Власниця, яка до пограбування постійно мешкала у цьому будинку, тепер живе в іншому місці.
«Її щоденно водій привозив і забирав вранці на Toyota Prado. Тепер, як кажуть сусіди, жінка тут буває рідко. До війни за її будинком пильнував охоронець, а тепер його немає. Час від часу приходить стороння людина, годує собак», - розповів «Главкому» староста Володимир Кабиш.
Тітушка зрештою затримали. Із судових матеріалів того періоду випливає, що станом на серпень-2020 він сидів під цілодобовим домашнім арештом. Просив суд переглянути запобіжний захід і відпустити його під особисте зобов'язання. Скаржився на стан здоров'я: свого і батьків. Переконував, що має намір навчатись у виші і працювати. Але https://reyestr.court.gov.ua/Review/91018262 суд відмовив .
Розслідування тривало чотири роки, з них останні два у Броварському міськрайсуді, поки цей суд зрештою не https://reyestr.court.gov.ua/Review/106055393 закрив справу . Причиною уього стало порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу з боку прокуратури: прокурор скерував обвинувальний акт до суду з порушенням термінів досудового розслідування: 17 вересня 2020 року підписав обвинувальний акт щодо Тітушка, а направив до суду аж 16 жовтня. Це стало зачіпкою для адвокатів клопотати про закриття кримінального провадження. І обвинувачений вийшов сухим із води.
«Главком» звернувся до Броварської окружної прокуратури з проханням пояснити, чому «профукали» справу. Звідти відповіли, що не погоджуються з рішенням суду першої інстанції і подали апеляцію.
https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/prokuratura_titushko.jpg
Київський апеляційний суд 20 вересня https://reyestr.court.gov.ua/Review/106366909 завернув скаргу Броварської окружної прокуратури, оскільки у ній відсутнє обґрунтування стосовно незаконності і необґрунтованості рішення Броварського суду.
До слова, з відкритих https://reyestr.court.gov.ua/Review/98814901 у судовому реєстрі ухвал , https://reyestr.court.gov.ua/Review/106154165 можна побачити , що потерпіла не відвідувала засідання у справі. Можна припустити, що покарання Тітушка її не особливо цікавило.
Цікава деталь: схожий кейс у Тітушка був у 2011 році. Тоді Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок за крадіжку, поєднану з проникненням у житло (ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу). ЗМІ https://zn.ua/ukr/POLITICS/antifashist-yakiy-pobiv-zhurnalistku-ranishe-buv-sudimiy-122131_.html писали , що Вадим Тітушко, разом із товаришами, пограбували оптову базу і винесли комп'ютери та монітори. Тітушко одержав три роки тюрми, які було замінено на рік умовно. У 2012 році суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/47080939 звільнив його від відбування, оскільки закінчився іспитовий термін.
Як Тітушко став мемом
20-річний мешканець Білої Церкви Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці, під час акції опозиції «Вставай, Україно!», юнак у числі групи молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту https://www.pravda.com.ua/news/2013/05/18/6990166/ постраждали журналістка «5 каналу» Ольга Сніцарчук та фотограф видання «КомерсантЪ Украина» Влад Содель.
«Оля Сніцарчук, журналістка 5-го каналу підбігла до місця події. Коли вона почала знімати, її повалили на землю. Розбили губу, били. Зараз її забрала швидка. Міліція не реагувала», - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/173661-v-tsentre-horoda-yzbyly-dvukh-zhurnalystov/ написала тоді журналістка Крістіна Бердинських.
Напад вдалося припинити лише за допомогою правоохоронців та співробітників «Беркуту».
https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/titushko.jpg
Слава до Вадима Тітушка прийшла після нападу на журналістів у 2013 році
Фото: Владислава Соделя
Серед учасників сутичок в об'єктив фотокамери потрапив Тітушко. Згодом він став одним із чотирьох обвинувачених у побитті журналістів. Суд https://www.ukrinform.ua/rubric-society/1539962-titushku_dali_2_roki_umovno_1859063.html дав Тітушку три роки позбавлення волі з відтермінуванням виконання рішення суду на два роки. Себто умовний термін.
Вже під час Революції Гідності «тітушками» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 стали називати усіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.
«Його обличчя після побиття журналістів стало відомо всій країні. Тож слід очікувати на нові подвиги Вадіка Румина (прізвисько Тітушка) та його братви. Працівники Київської ОДА анонімно повідомили, що наказ залучити головного «тітушку» країни віддав особисто губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк», - https://vidomosti-ua.com/ukraine/80740 заявив тоді опозиційний політик Олег Ляшко.
тільки зелений довбень може вважати Ющенка і зеленське однаковими.
Зєлю геть. Дострокові
Як таке можна було вибрати? Не буду питати де розум. Де інстринкт самозбереження?
хотілось почути відповідь, як і вирок.
Нізачот!
У ЖИТТІ, дещо по іншому! РигоАНАЛИ це знають…
Московіти, - спочатку. Борімося! Поборемо! Велика робота, робиться поступово і невблаганно!
Слава Україні!
Слава Україні!