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Новости Фото Война
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Сутки на Харьковщине: под огнем Казачья Лопань, Боровая, Ольховатка. Есть повреждения. ФОТО

В минувшие сутки войска РФ обстреливали Харьковщину. В течение суток удары по городу Харькову не зафиксированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА:

  • Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 5 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие.

  • Авиаудары нанесены по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая.

  • В 09:00 оккупанты нанесли удары по с. Ольшана Купянского района. Информация о разрушениях не поступала.

  • В 11:00 в результате вражеских обстрелов в с. Боровая Изюмского района повреждено два здания нефункционирующих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом, медучреждение. Пострадавших нет.

наслідки обстрілів Харківщини

Также смотрите: Оккупанты обстреляли поселок Боровую на Харьковщине - повреждены дома, больница и детсады. ФОТОрепортаж

Также отмечается, что за сутки на территории Харьковской области сведенные группы взрывотехников провели разминирование 4,2 га территории, уничтожили 157 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577)


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