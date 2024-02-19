Сутки на Харьковщине: под огнем Казачья Лопань, Боровая, Ольховатка. Есть повреждения. ФОТО
В минувшие сутки войска РФ обстреливали Харьковщину. В течение суток удары по городу Харькову не зафиксированы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА:
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Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 5 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие.
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Авиаудары нанесены по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая.
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В 09:00 оккупанты нанесли удары по с. Ольшана Купянского района. Информация о разрушениях не поступала.
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В 11:00 в результате вражеских обстрелов в с. Боровая Изюмского района повреждено два здания нефункционирующих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом, медучреждение. Пострадавших нет.
Также отмечается, что за сутки на территории Харьковской области сведенные группы взрывотехников провели разминирование 4,2 га территории, уничтожили 157 взрывоопасных предметов.
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