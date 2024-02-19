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Агент российской разведки готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агента российской военной разведки, занимавшегося подготовкой воздушных атак РФ на Черкасскую область. Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск. Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

"Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

Таким образом, они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.

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Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в его доме.

Благодаря быстрому реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск.

Как установило расследование, фигурантом является 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ).

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Установлено, что российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого – боевика оккупационной группировки РФ, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.

Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За каждое выполненное задание фигурант получал от российского ГРУ "зарплату", поступавшую на его банковский счет.

Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон с поличным с доказательствами его переписки с российской разведкой и банковскую карточку, на которую "заходили" средства от врага.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині

Автор: 

СБУ (19931) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+6
Удар по ОПі? Та хто ж по своїм агентам буде готувати удар?? Вони їх бережуть, як зєніцу ока...
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19.02.2024 10:23
+4
За що? За оцю маячню? Кацапи не знають, де в нас знаходяться вузлові станції? На кого розраховане це чергове зелене засцикання очей?
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19.02.2024 10:24
+3
щас прибіжить цензоровська "valentina безугла" й підніме хай, шо це все іпсо ))
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19.02.2024 10:22
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Удар по ОПі? Та хто ж по своїм агентам буде готувати удар?? Вони їх бережуть, як зєніцу ока...
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19.02.2024 10:23 Ответить
Судячи з твоїх дописів ти вже давно вдарений. По голові. Або ще маленьким впустили на підлогу головою вниз.
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19.02.2024 10:29 Ответить
СБУ-черговий респект...
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19.02.2024 10:18 Ответить
За що? За оцю маячню? Кацапи не знають, де в нас знаходяться вузлові станції? На кого розраховане це чергове зелене засцикання очей?
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19.02.2024 10:24 Ответить
Я навідміну від тебе фєдя який вєщаєт з Британії мешкаю у Запоріжжі звідки не виїздив від початку війни не на один день.Тому бачу як тут працює СБУ та й не тільки за що їм а не президенту і вдячний...
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19.02.2024 10:30 Ответить
На відміну від тебе, я в Україні і бачу, як тут все "працює". Ті, хто здав ворогу оборонні підприємства, між іншим, і досі на свободі. Зате кожен день ловлять "агентів", які на очах у військових все фотографують і ледь не прямо з блок-постів ведуть відкриту переписку з ворогом.
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19.02.2024 11:16 Ответить
канєшна-а брітанскій флаг тєбє злиє англасакси падбросілі ну шоб тєбя чєснава чєснюка ачєрніть...
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19.02.2024 15:59 Ответить
ВПН? Ні, не чули...
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19.02.2024 16:00 Ответить
Ще один спец з під дивану чи з під лави.
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19.02.2024 10:33 Ответить
Вони може і знають але бити просто по станції нічого не дає, їх ціль ешелони з технікою та ************ а це можна виявити тільки візуально
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19.02.2024 10:57 Ответить
Цей генерал, мабуть, щось знає...

"Залізниця - постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів." Джерело:
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19.02.2024 11:33 Ответить
Все можна тільки для цього треба мати багато засобів... якщо б вони мали стільки ракет то б засипали Україну як в перші дні нападу...
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19.02.2024 12:47 Ответить
Там в більшості випадків достатньо шахедів. А їх у кацапів як в дурного собаки бліх. Чому вони не знищують і навіть, не намагаються, наші залізничні вузли та стратегічні мости? Хто зна. Наші теж їхню логістику не чіпають. Можливо, якийсь договорняк.
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19.02.2024 12:55 Ответить
А чому цей так званий переселениць не на фронті ? багато так званих переселенців з лднр є приховані вороги .
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19.02.2024 10:21 Ответить
Не дай Боже такому дати зброю.. Таких як він тільки на лопату , місити цемент , або на мінні поля .
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19.02.2024 10:35 Ответить
Краще мінні поля.
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19.02.2024 10:38 Ответить
щас прибіжить цензоровська "valentina безугла" й підніме хай, шо це все іпсо ))
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19.02.2024 10:22 Ответить
аби не anna petrova
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19.02.2024 10:24 Ответить
я певен, він буде намагатись тікати, пильнуйте.
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19.02.2024 10:23 Ответить
Та ні. Цей москалик вже добігався.
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19.02.2024 10:39 Ответить
ні, він явно буде тікати, не захоче обтяжувати наш бюджет своїм утриманням
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19.02.2024 10:53 Ответить
"довічно утримувати - спроба втекти"? - от в чому питання!
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19.02.2024 10:45 Ответить
А ЗЕбіли й говномараХфон на чолі з Мосейчук-Скабєєвою досі згадують підрив складів з ************ часів Порошенко й ставлять це в провину Пороха
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19.02.2024 10:40 Ответить
За 4 місяці до підриву складів ГУР провів спецоперацію з тестування безпеки складів, група безперешкодно проникла на склади і поробила фотографії *********** причому серед білого дня.... стаття була на цензорі....
після того ніх... не зробилось для покращення безпеки от і результат, як і з парканом на східному кордоні...
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19.02.2024 11:01 Ответить
Абсолютно вірно. На стратегічних об"єктах не спромоглися, навіть, примітивні відеокамери встановити.
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19.02.2024 12:58 Ответить
Баканов, з купою таких як і він заступників в СБУ, добряче таки нагадили в Україні!!
Але жодного з них, не повісили, перед будівлею СБУ у Києві… Зеленський з Даниловим, можуть це підтвердити, кольором свого ісподнього…
Оманьщина квітне і далі…
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19.02.2024 11:11 Ответить
Баканов пішов на це ..... заради любові до маскавітки. А от заради чого пішов Зеленський ? Спробуйте здогадатись з трьох спроб.
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19.02.2024 11:37 Ответить
СБУ знайшли в СБУ агента ? Не треба було нікуди й ходити !
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19.02.2024 11:35 Ответить
Визиває гомеричний регіт цензор-нет -- як повний стратегічного резерву аналітичного відділу розвідки . Усі такі фаховики , що я мовчу в ганчірку .
Усі усе знають , що там московити нібито планували напад на Україну йще в 1979 році й тому мають зараз безмежний архів українських геодезичних карт .
Я точно ніколи не любив цю "зелену маса" але ж до чього тут єрмак й "зеленим" . Навіть йще й тут требо поділятися на порохоботів и зелену наволоч - аж ніяк інакше ?! Ви божевільні сварися прямо під ворожими бомбами .

Але знань геодезії нуль , розуміння , що мати мапу від 1931 року зара явно недостаньо (якщо вона дійсно є у рукодупих -- в чому великий сумнів) .
Послухайте , панове - диванний резерв аналітичного відділу Генштабу ЗСУ ... Бити дешевими дронами по таких об"єкта це "розмова не про що" . Марна трата ресурсів , якщо один дрон може вбити до 20 беззахістних мирних громадян й тільки на
святу для кожного московита ціль він є придатний . Не до чого іншого аж ніяк . Тобто по військовим цілям годиться виключно балістичні ракети . Вони в 100 разів точнійші й верогідність їх знищення меньша на 2 продядка .
Але ж 2 суттєви детальки . Балістична ракета дорожча за крилату в 100 разів й її користне навантаження меньше в 20 разів . Але ж вона й точнійша . Й саме тому потребує точні геодезичні параметри . Точність до 3-5 метрів .

Жодна стара мапа цього не гарантує . Ніхто не буде запускати ракету в 10 лімонів баксоїдів , користуючись данними 40-річної давнини .

Саме тому ловити зрадників це вкрай важлива робота . На жаль навіть зараз десь так 1% українців підтримую ********** . Це статистичний фак й через саме те , требо таку мерзоту виявляти .
До речі з того відсотка тільки десь десята частина має схильність "діяти" й виходити з пропозиціями до ГРУ й інших ********** .

До СБУ завжди було багато дорікань . Особливо до деяких підрозділів , що займалися економічними злочинами , або працювали на чергового господаря Банкової . Але не на часі !!!
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19.02.2024 12:44 Ответить
Всі шпигуни РФ завжди горять на грошах. Це потомки маньяка Фелікса завжди приховують. Олдрідж Еймс попався саме на цьому. ФБР перевірило рахунки його крутозадової вдома (десь в Колумбії) і той в обмін на життя признався. Характерним і банальним є початок кінця Красної капелли. Всі агенти рашки жили від нелегального продажу золотих виробів, які були завезені раніше. Бельгійські поліцаї затримали одного негоя при продажі золотих годинників. Вдарили, сказав хто дав і привів місцеву поліцію в будинок радиста. Знайшли радіо, коди. А далі справа техніки. За чотири місяці вибили всіх. В Америці недавно пов'язали крупного фебеерівця (пенсіонера) А як ? Олежик Дерипаска влаштував його в службу безпеки своєї кампашки. Взнали і на допиті він признався, що херив матеріали по звязках х..... з Оранжевим Донні.
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19.02.2024 13:37 Ответить
 
 