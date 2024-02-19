Агент российской разведки готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила агента российской военной разведки, занимавшегося подготовкой воздушных атак РФ на Черкасскую область. Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск. Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.
"Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.
Таким образом, они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в его доме.
Благодаря быстрому реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск.
Как установило расследование, фигурантом является 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.
В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ).
Установлено, что российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого – боевика оккупационной группировки РФ, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.
Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.
За каждое выполненное задание фигурант получал от российского ГРУ "зарплату", поступавшую на его банковский счет.
Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон с поличным с доказательствами его переписки с российской разведкой и банковскую карточку, на которую "заходили" средства от врага.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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"Залізниця - постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів." Джерело:
після того ніх... не зробилось для покращення безпеки от і результат, як і з парканом на східному кордоні...
Але жодного з них, не повісили, перед будівлею СБУ у Києві… Зеленський з Даниловим, можуть це підтвердити, кольором свого ісподнього…
Оманьщина квітне і далі…
Усі усе знають , що там московити нібито планували напад на Україну йще в 1979 році й тому мають зараз безмежний архів українських геодезичних карт .
Я точно ніколи не любив цю "зелену маса" але ж до чього тут єрмак й "зеленим" . Навіть йще й тут требо поділятися на порохоботів и зелену наволоч - аж ніяк інакше ?! Ви божевільні сварися прямо під ворожими бомбами .
Але знань геодезії нуль , розуміння , що мати мапу від 1931 року зара явно недостаньо (якщо вона дійсно є у рукодупих -- в чому великий сумнів) .
Послухайте , панове - диванний резерв аналітичного відділу Генштабу ЗСУ ... Бити дешевими дронами по таких об"єкта це "розмова не про що" . Марна трата ресурсів , якщо один дрон може вбити до 20 беззахістних мирних громадян й тільки на
святу для кожного московита ціль він є придатний . Не до чого іншого аж ніяк . Тобто по військовим цілям годиться виключно балістичні ракети . Вони в 100 разів точнійші й верогідність їх знищення меньша на 2 продядка .
Але ж 2 суттєви детальки . Балістична ракета дорожча за крилату в 100 разів й її користне навантаження меньше в 20 разів . Але ж вона й точнійша . Й саме тому потребує точні геодезичні параметри . Точність до 3-5 метрів .
Жодна стара мапа цього не гарантує . Ніхто не буде запускати ракету в 10 лімонів баксоїдів , користуючись данними 40-річної давнини .
Саме тому ловити зрадників це вкрай важлива робота . На жаль навіть зараз десь так 1% українців підтримую ********** . Це статистичний фак й через саме те , требо таку мерзоту виявляти .
До речі з того відсотка тільки десь десята частина має схильність "діяти" й виходити з пропозиціями до ГРУ й інших ********** .
До СБУ завжди було багато дорікань . Особливо до деяких підрозділів , що займалися економічними злочинами , або працювали на чергового господаря Банкової . Але не на часі !!!