Агент российской разведки готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агента российской военной разведки, занимавшегося подготовкой воздушных атак РФ на Черкасскую область. Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск. Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

"Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

Таким образом, они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.

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Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в его доме.

Благодаря быстрому реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск.

Как установило расследование, фигурантом является 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ).

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Установлено, что российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого – боевика оккупационной группировки РФ, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.

Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За каждое выполненное задание фигурант получал от российского ГРУ "зарплату", поступавшую на его банковский счет.

Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон с поличным с доказательствами его переписки с российской разведкой и банковскую карточку, на которую "заходили" средства от врага.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.







