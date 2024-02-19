Десять лет войны: "Укрпочта" объявила о выпуске марки "И будет весна". ФОТО

Укрпочта выпустит марку "И будет весна", посвященную 10-летию с начала войны и 2-й годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта неделя особенная в истории Украины - 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, надо держаться. И именно поэтому для марки, посвященной этим датам, мы выбрали тему "И будет весна", потому что она, как наша победа, обязательно будет", - отметил он.

На марке будут четыре известных фото, напоминающих об этих 10 годах: противостояние вооруженным "зеленым оркам" во время захвата в Крыму аэропорта "Бельбек" (2014 год), воин в лучах солнца на "Азовстале", свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове, руки пехотинца "Снежка" в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.

Марку можно заказать с сегодняшнего дня по ссылке, а Укрпочта официально запустит ее в продажу по всей стране 23 февраля.

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