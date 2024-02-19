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Новости Фото Война
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Десять лет войны: "Укрпочта" объявила о выпуске марки "И будет весна". ФОТО

Укрпочта выпустит марку "И будет весна", посвященную 10-летию с начала войны и 2-й годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта неделя особенная в истории Украины - 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, надо держаться. И именно поэтому для марки, посвященной этим датам, мы выбрали тему "И будет весна", потому что она, как наша победа, обязательно будет", - отметил он.

На марке будут четыре известных фото, напоминающих об этих 10 годах: противостояние вооруженным "зеленым оркам" во время захвата в Крыму аэропорта "Бельбек" (2014 год), воин в лучах солнца на "Азовстале", свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове, руки пехотинца "Снежка" в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.

Марку можно заказать с сегодняшнего дня по ссылке, а Укрпочта официально запустит ее в продажу по всей стране 23 февраля.

Марка "І буде весна"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вечная память!" признана лучшей маркой 2023 года, - Укрпочта. ФОТО

Автор: 

Укрпочта (310) марка (33)


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Топ комментарии
+4
Пройдуть теплі дощі, і запахне землиця,
Закружляє зі щебетом ластівка-птиця,
Із нічного ставка зринуть жаб'ячі співи,
Білим трепетом знов зацвітуть дикі сливи.
Спалахнуть, наче іскри, вільшанки в польоті,
Що примхливо співатимуть на живоплоті.
І нікого в природі не буде обходить,
Що примара війни, може, досі тут бродить.
Не помітять птахи, і дерева, і ріки,
Якщо людство загине в тім вирі навіки.
І Весна, умиваючись зранку росою,
Не помітить, що більше нема нас з тобою.

( Сара Тісдейл)
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19.02.2024 10:39
+2
"Саджати будете?"
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19.02.2024 10:39
+2
Та ніхто не куплятиме вашу мазню, краще направте гроші на боротьбу з СВО та ZVO!!
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19.02.2024 10:44
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Чекаємо на нову марку - "Звільнення Укрпошти від окупації Смілянського "
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19.02.2024 10:38 Ответить
Там такий дрімучий "совок", що звільнення одного лиш Смілянського навряд чи допоможе.
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19.02.2024 11:54 Ответить
"Саджати будете?"
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19.02.2024 10:39 Ответить
Тільки тих хто не дозволив дійти до Києва за три дні!
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19.02.2024 14:51 Ответить
Пройдуть теплі дощі, і запахне землиця,
Закружляє зі щебетом ластівка-птиця,
Із нічного ставка зринуть жаб'ячі співи,
Білим трепетом знов зацвітуть дикі сливи.
Спалахнуть, наче іскри, вільшанки в польоті,
Що примхливо співатимуть на живоплоті.
І нікого в природі не буде обходить,
Що примара війни, може, досі тут бродить.
Не помітять птахи, і дерева, і ріки,
Якщо людство загине в тім вирі навіки.
І Весна, умиваючись зранку росою,
Не помітить, що більше нема нас з тобою.

( Сара Тісдейл)
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19.02.2024 10:39 Ответить
Та ніхто не куплятиме вашу мазню, краще направте гроші на боротьбу з СВО та ZVO!!
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19.02.2024 10:44 Ответить
аби не поперешнюк.
а так - нехай буде.
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19.02.2024 10:55 Ответить
Не актуально!
Треба так:"Ібуде весна. Зелень саджати почнемо!"
На фоні не квітів,а неголеного зезидента у зеленій піжамі.
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19.02.2024 11:19 Ответить
Ібуде весна, ібудуть шашлики....
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19.02.2024 11:32 Ответить
iбудiть того клоуна
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19.02.2024 12:46 Ответить
Марки, мабуть, єдиний успішний бізнес Укрпошти. В Києві на Подолі перестали пару місяців як отримувати кореспонденцію в офісі. До цього були стоси документів. На наше питання у відділенні сказали, що у них немає поштарів!!! у центрі Києва!! На вимогу віддати нам нашу кореспонденцію було сказано, що нічого немає. При тому, що ми точно знали, що нам відправили документи. Мабуть, весь зарплатний фонд йде на зарплатню Смілянському, а він, бідолашний, не встигає розносити пошту. Зайвий раз доказано, що державні структури - максимально неефективні бізнеси. Порівнюємо з Новою поштою. Рішення працювати через Укрпошту приймають, на жаль, наші деякі партнери.
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19.02.2024 13:57 Ответить
 
 