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Пытали 16-летнего юношу во время оккупации Купянщины: идентифицированы трое мужчин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители идентифицировали трех мужчин, которые пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянского района Харьковской области. Злоумышленники пытались получить от юноши информацию о проукраински настроенных гражданах и участниках АТО/ООС на Купянщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 15 августа 2022 в одном из населенных пунктов Купянского района 16-летний парень возвращался к себе домой. В это время к нему подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооруженных мужчин, одетых в военную форму.

Они силой затащили парня в авто и отвезли в пыточную, которая была обустроена в помещении Купянского райотдела полиции. Потерпевшего содержали там 16 суток.

Подозреваемые пытали и издевались над подростком: надевали ему на голову противогаз с перекрыванием дыхательных путей, заставляли его приседать, отжиматься от пола. Также фигуранты систематически избивали парня, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую.

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Кроме того, они отправляли подростка разбирать завалы, созданные в результате обстрелов вооруженными силами РФ, и заставляли мыть автомобили российских военных.

Такими жестокими действиями подозреваемые пытались получить от 16-летнего юноши информацию о проукраинских настроенных гражданах и участниках АТО/ООС на Купянщине.

"Один из подозреваемых во время оккупации громады стал так называемым заместителем начальника отдела уголовного розыска "Управления внутренних дел временной администрации Харьковской области".

Еще один подозреваемый занял псевдодолжность исполняющего обязанности помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции.

Всем трем жителям объявили заочные подозрения в нарушении законов и обычаев войны, а двум из них также инкриминирована коллаборационная деятельность. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

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Ідентифіковано чоловіків, які катували підлітка під час окупації Куп'янщини
Ідентифіковано чоловіків, які катували підлітка під час окупації Куп'янщини
Ідентифіковано чоловіків, які катували підлітка під час окупації Куп'янщини
Ідентифіковано чоловіків, які катували підлітка під час окупації Куп'янщини
Ідентифіковано чоловіків, які катували підлітка під час окупації Куп'янщини

Автор: 

пытки (838) Харьковщина (5577) военные преступления (1439) Офис Генпрокурора (2478)


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Якщо ти вважає що побути чиїмось рабом, з щоденною ********** це єрунда, то якого хера ти сидиш у Франції, *****.. в ЛНР, там тобі знайдуть застосунок
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19.02.2024 12:01 Ответить
навіть не знаю , яка новина виглядає більшою дичиною, - ця, або ж та, де ЄС досі не стратегічну мету щодо того, як допомогти Україні перемогти...
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19.02.2024 11:53 Ответить
Ідентифікували..., але ми їх вам не покажемо і не назвемо. Самим у пригоді стануть.. . А...єнна новина.
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19.02.2024 12:08 Ответить
Ці пики ми так і можемо взнати?
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19.02.2024 12:42 Ответить
Жесть,манкурти получається взяли і своїх просто брали і катували? Це дно просто якесь...
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19.02.2024 13:26 Ответить
 
 