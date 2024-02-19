Тысячи 122-мм выстрелов уже прибыли в Украину, удалось наладить системное серийное производство, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Предприятие "Украинская бронетехника" нарастило поставки 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня были доставлены тысячи новых выстрелов.

"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объем производства 122 мм артиллерийских выстрелов.

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