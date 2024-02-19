Тысячи 122-мм выстрелов уже прибыли в Украину, удалось наладить системное серийное производство, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж
Предприятие "Украинская бронетехника" нарастило поставки 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сегодня были доставлены тысячи новых выстрелов.
"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.
По словам Бельбаса, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объем производства 122 мм артиллерийских выстрелов.
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А державний гігант з 70 тис. працівників,130 підприємствами і прогресивним менеджером зєлєнского,-НІ ?
Т.е для проведения своих операций Ощаду нужен посредник.
Може и здесь так?
Підрядник,що працює з субпідрядниками .
Але питання залишається відкритим.
Навіть якщо відкинути повний цикл виробництва (УОП Смєтанін),то аналогічну роботу з субпідрядниками міг провести державний Укрспецекспорт (Ноздря)...
Щось ви не те пишите.
1. Байрактари можна купити без проблем, а ось снаряди турки продають тільки в НАТО, бо ***** нападе.
2. Нема грошей (на 800 тис. снарядів треба 4 лярди доларів).
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/155_mm_snarjadi_po_6_tisjach_dolariv_stali_realnistju_nato_zamovilo_220_tisjach_bojepripasiv-14225.html
Но наші дебіли тут ні до чого, ринок є ринок. У нас виникає інша проблема. СБУ дивиться на ціни 2022 року і на теперішні, і каже, що закупівельники купують за завищеними цінами. Контракти розривають, гроші повертають, закупівельникам шиють кримінальні справи, і лишаємося ми з доларами та євро замість снарядів. Бо в СБУ ваших університетів не кінчали, про ринок не чули.
Ріст за 20 років більші ніж у 10 разів! Тепер зрозуміло чому Північна Корея і досі не загнулась
При тому що 7 кг тротилу буде коштувати на хай 10 долярів, ну хай 20 (1-2 дол/кг)
Ну, хай корпус, технологічний процес ще 100 долярів + 79 долярів за детонатор
+284 доляра за пороховий заряд...
Але 150000 грн за один снаряд - я в шоці