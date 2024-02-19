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Новости Фото Война
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Тысячи 122-мм выстрелов уже прибыли в Украину, удалось наладить системное серийное производство, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Предприятие "Украинская бронетехника" нарастило поставки 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня были доставлены тысячи новых выстрелов.

"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объем производства 122 мм артиллерийских выстрелов.

Читайте также: Украинский ВПК сейчас на этапе разгона и может существенно нарастить производство собственного оружия, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Українська бронетехніка
Українська бронетехніка
Українська бронетехніка
Українська бронетехніка

Автор: 

боеприпасы (2345) военно-промышленный комплекс (247) Бельбас Владислав (18) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+20
Пострілами вони називаються тому, що снаряд і заряд роздільні а не унітарні.
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19.02.2024 14:09
+20
Да. Только государство к этим снарядам не имеет никакого отношения. Это Пашинский.
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19.02.2024 14:10
+17
Именно так, цена его снарядов намного ниже закупаемых МО. А это непорядок, палит всю налаженную Зелей схему. Союзники начинают задавать неприятные вопросы.
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19.02.2024 14:19
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вопрос знатокам,почему выстрелов а не снарядов)
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19.02.2024 14:05 Ответить
Пострілами вони називаються тому, що снаряд і заряд роздільні а не унітарні.
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19.02.2024 14:09 Ответить
Набагато цікавіше питання :Чому приватний підрядник з сотнею співробітників ЗМІГ налагодити виробництво і доставку дефіцитного б/к,
А державний гігант з 70 тис. працівників,130 підприємствами і прогресивним менеджером зєлєнского,-НІ ?
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19.02.2024 14:35 Ответить
В Ощаде деньги с карты на карту (дез участия Ощад24) перевести перевести невозможно. Только воспользовавшись Партмоне. Второй год страница на реконструкции.
Т.е для проведения своих операций Ощаду нужен посредник.
Може и здесь так?
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19.02.2024 15:08 Ответить
Це ж очевидно.
Підрядник,що працює з субпідрядниками .
Але питання залишається відкритим.
Навіть якщо відкинути повний цикл виробництва (УОП Смєтанін),то аналогічну роботу з субпідрядниками міг провести державний Укрспецекспорт (Ноздря)...
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19.02.2024 15:32 Ответить
Як в ощаді і без ошад24? Там дибіли рулять, не сперечаюсь. Але в ощад24 я постійно кидаю гроші з картки на картку. Немає там ніяких проблем.
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19.02.2024 16:18 Ответить
Отже Паша таки поставив снаряди. А за те, що не віддав ОПі на погашення крадіжок, сам має кримінал.
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19.02.2024 17:26 Ответить
Такие,вопросы вопросы задаете,неудобно отвечать,даже...
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19.02.2024 21:26 Ответить
Поки самі не почнемо робити, на ЄС та США марно сподіватися...
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19.02.2024 14:06 Ответить
Питання де робити? Вся територія України в зоні досяжності ракет ворога. Запускати виробництво довго, а зруйнувати - питання хвилин.
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19.02.2024 14:10 Ответить
Расскажите это братьям "Байрактар" или Пашинскому. Пусть посмеются какие они идиоты.
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19.02.2024 14:17 Ответить
Все, АБСОЛЮТНО ВСЕ заводы военного назначения в савковом саюзе строились с рассчетом на ядерные удары НАТО. Т.е. везде были/есть подземные мощности. К тому же, несколько крупных агломераций, в первую очередь Киев сейчас защищены ПВО если не на 100 то на 99% - строй/производи, было бы желание.
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19.02.2024 17:15 Ответить
Не треба так, недавні прильоти по Києву про інше говорять....100% гарантії ніхто не може дати
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19.02.2024 21:29 Ответить
Да. Только государство к этим снарядам не имеет никакого отношения. Это Пашинский.
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19.02.2024 14:10 Ответить
От чому його й нищать!
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19.02.2024 14:14 Ответить
Именно так, цена его снарядов намного ниже закупаемых МО. А это непорядок, палит всю налаженную Зелей схему. Союзники начинают задавать неприятные вопросы.
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19.02.2024 14:19 Ответить
Дело не в цене, дело в дерьмаке.
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01.03.2024 19:22 Ответить
Коли весь світ бачить як в Україні нагло крадуть керманичі мільярдами ґроші на озброєння, і їм за те ще й ні хрена нема, як можна звинувачувати захід, це як мінімум аморально.
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19.02.2024 15:13 Ответить
Такі розмови це прямий шлях до поразки. Вам цього хочеться? Ви це отримаєте, якщо й далі будете плутати корумповану владу та український народ
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19.02.2024 17:57 Ответить
Зробили молодці, навіщо про таке інформувати весь світ.
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19.02.2024 14:07 Ответить
Ще й показали, чим везуть.
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19.02.2024 14:09 Ответить
Ну, обычно такие фотки публикают когда содержимое фур уже отправилось по месту назначения - на кацапские укрепрайоны и места скопления техники.
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19.02.2024 17:17 Ответить
А это палка о двух концах. Показать - так украинцы спрашивают, - зачем? Не показать, так маларосы верещат, - пачиму не праизводим свае?!
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19.02.2024 17:18 Ответить
Так я кажу: чому немає виробництва, та кажу що не показуйте те що маєте.
Щось ви не те пишите.
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19.02.2024 17:43 Ответить
Прикольно , на карі написи угорською , то що ж Орбан наш чєловєк ? ))
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19.02.2024 14:09 Ответить
5 ой жаба агент
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19.02.2024 14:10 Ответить
а де ви побачили надписи....Hungaria ?.....аааааа...мабуть TOYOTA ,,..це мадьярською, так ?
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19.02.2024 14:16 Ответить
Гроши не пахнуть.
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19.02.2024 17:20 Ответить
Значит Зеля обязательно посадит Пашинского.
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19.02.2024 14:09 Ответить
я грішним "поглядом" подумав ,що там ,ще й дві ,банки з пивом
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19.02.2024 14:11 Ответить
Через Польщу везли?
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19.02.2024 14:16 Ответить
агропродукція
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19.02.2024 14:17 Ответить
Напиши у звітах, що через Білорусь. Ото у конторах гармидер почнеться .
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19.02.2024 20:10 Ответить
За що Пашинського і переслідують.
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19.02.2024 14:19 Ответить
Пашинський ще на свободі? Дивно...
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19.02.2024 14:20 Ответить
Можемо тільки триндіти: мільони дронів, сотні тисяч снарядів, українські Ланцети уже воюють.... ДЕ ВОНО ВСЕ?????
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19.02.2024 14:23 Ответить
Вот оно, на фотках, сверху. Или вы не читатель, а только писатель?
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19.02.2024 17:21 Ответить
Почему мы не можем напрямую в Турции закупать боеприпасы пока Европа и США нам блокируют помощь? Ердоган с удовольствием за валюту будет продавать нам все необходимое. Пока Ердоган в открытую не начал поставлять оружие рашистам. Ему все равно с кем торговать. Кстати у Турции так же есть крылатые дальнобойные ракеты SOM.
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19.02.2024 14:24 Ответить
Дві причини:
1. Байрактари можна купити без проблем, а ось снаряди турки продають тільки в НАТО, бо ***** нападе.
2. Нема грошей (на 800 тис. снарядів треба 4 лярди доларів).
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19.02.2024 14:48 Ответить
Скільки коштує 1 снаряд (постріл)?
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19.02.2024 16:20 Ответить
Колись коштували $1,5-2k. Зараз все, що було можна, з ринку вигребли, і НАТО замовило собі стільки, що виробники не справляються, то 122 мм продають за $4k, 155 мм - за $5k. І вже навіть трохи дорожче.
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19.02.2024 18:49 Ответить
Та прошу;
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/155_mm_snarjadi_po_6_tisjach_dolariv_stali_realnistju_nato_zamovilo_220_tisjach_bojepripasiv-14225.html
Но наші дебіли тут ні до чого, ринок є ринок. У нас виникає інша проблема. СБУ дивиться на ціни 2022 року і на теперішні, і каже, що закупівельники купують за завищеними цінами. Контракти розривають, гроші повертають, закупівельникам шиють кримінальні справи, і лишаємося ми з доларами та євро замість снарядів. Бо в СБУ ваших університетів не кінчали, про ринок не чули.
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19.02.2024 20:15 Ответить
Нажаль так і є При тому що ще в 2005 році устарівший але нормальний М107 коштував 230 баксів
Ріст за 20 років більші ніж у 10 разів! Тепер зрозуміло чому Північна Корея і досі не загнулась
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19.02.2024 20:30 Ответить
Я видалив свій коментар про ялові чоботи за 1 снаряд. Виявляється що ціни такі і є
При тому що 7 кг тротилу буде коштувати на хай 10 долярів, ну хай 20 (1-2 дол/кг)
Ну, хай корпус, технологічний процес ще 100 долярів + 79 долярів за детонатор
+284 доляра за пороховий заряд...
Але 150000 грн за один снаряд - я в шоці
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19.02.2024 20:27 Ответить
Собівартість бареля нафти у саудів он теж $15-20, але ж ринок, то ціна коливається від $40 до $100+. Таке ж саме і з залізною рудою, яку копають наші українські олігархи, і з якої мають ренту. Памʼятаю, якось ціна карбіду вольфраму скаконула за місяць в 10 разів, коли 2 з 4-х виробників закрилися через нові екологічні норми. Куди там тим біткоїнам.
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19.02.2024 20:53 Ответить
Я не думаю що тротил такі копійки,як Ви написали,коштує,10 доларів кг,це мінімум
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19.02.2024 21:33 Ответить
Фоточки це святе . Ще координати маякніть
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19.02.2024 14:28 Ответить
А чому дата виробництва або травень або жовтень? де воно зберігалося до цього, чому раніше не приїхало якщо це наше виробництво?
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19.02.2024 14:33 Ответить
Ти, мабуть, геній, якщо вмієш чрез блюр читати. З реєстрацією.
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19.02.2024 14:40 Ответить
дЕрмак все заховає у гаражі...
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19.02.2024 14:39 Ответить
Что за отбитые! Вы зачем, или для кого фото выкладываете?
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19.02.2024 14:51 Ответить
Арахамия и Миша Подоляк на Львівщині вже видалили сельфі...
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19.02.2024 14:59 Ответить
Владислав Бельбас теперь должен будет ответить за каждый атакованный склад, где разгружаются рефрижераторы
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19.02.2024 19:01 Ответить
Павелу Великий Дяк !
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19.02.2024 14:59 Ответить
Можете мене тут заплювати, але я бачу у відкритому ящику пошкоджений снаряд. Це така якість виробництва чи диверсанти працюють?

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19.02.2024 16:06 Ответить
Стандартна процедура перевірки якості
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19.02.2024 16:22 Ответить
Це жарт такий?
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19.02.2024 16:24 Ответить
Ті врєдітєлі ще й етикетку й надписи на ящиках пошкодили !
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19.02.2024 17:32 Ответить
действительно, верхний снаряд вроде с дыркой)
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20.02.2024 01:52 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2024 13:17 Ответить
 
 