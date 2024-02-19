Военный Артем Карякин адресовал резонансный твит партнерам Украины: Нам нужны только артснаряды и авиация. Остальное мы делаем сами. ФОТО

Украинский военный Артем Карякин с позывным Схидный родился и до 2021 года жил и партизанил в оккупированном с 2014 года россиянами городе Кадиевке (ранее Стаханов. - Ред.) Луганской области

​Резонансный твит он опубликовал в X, информирует Цензор.НЕТ.

На фото военный стоит на фоне англоязычной надписи, сделанной на стене одного из зданий в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Надпись, очевидно, адресована западным партнерам Украины (США и другим странам НАТО) и переводится как: "Мы не просим слишком многого. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Все остальное мы делаем сами. Вооруженные силы Украины".

Твит Схидного уже распространили многие англоязычные аккаунты, и он собрал более 3 тыс. реакций.

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