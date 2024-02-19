Военный Артем Карякин адресовал резонансный твит партнерам Украины: Нам нужны только артснаряды и авиация. Остальное мы делаем сами. ФОТО
Украинский военный Артем Карякин с позывным Схидный родился и до 2021 года жил и партизанил в оккупированном с 2014 года россиянами городе Кадиевке (ранее Стаханов. - Ред.) Луганской области
Резонансный твит он опубликовал в X, информирует Цензор.НЕТ.
На фото военный стоит на фоне англоязычной надписи, сделанной на стене одного из зданий в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
Надпись, очевидно, адресована западным партнерам Украины (США и другим странам НАТО) и переводится как: "Мы не просим слишком многого. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Все остальное мы делаем сами. Вооруженные силы Украины".
Твит Схидного уже распространили многие англоязычные аккаунты, и он собрал более 3 тыс. реакций.
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Я «гавкну» на Гончаренка, а ви винюхуйте… Так Портнов з лукаш роблять…
Так вам шашечки, чи їхати?
все іде по-плану....по-оманському плану...
Потрібно ще бочка із порохом, щоб на ній помістився гундосний і 5-6 менеджерів!
І ракети, і пускові, і все інше?