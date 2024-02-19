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Ремонт укрытия с убытком более чем в 870 тыс. гривен – сообщено о подозрении руководительнице центра физического здоровья при Деснянской РГА. ФОТОрепортаж

київ,укриття

Директор центра физического здоровья при Деснянской РГА нанесла ущерб городскому бюджету Киева более чем в 870 тыс. гривен. Она подписала акты выполненных работ по ремонту укрытия, хотя работы были выполнены не полностью и не были завершены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководительнице центра физического здоровья при Деснянской РГА по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения под укрытие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2022 году между коммунальной организацией и подрядчиком заключен договор на капремонт нежилого помещения по проспекту Маяковского с обустройством укрытия в этом помещении.

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Установлено, что работы были проведены с нарушением строительных норм и в неполном объеме, но директор центра все равно подписала акты выполненных работ.

В результате таких действий подрядчику из городского бюджета перечислено более 870 тыс. грн.

В настоящее время руководитель центра физического здоровья при Деснянской РГА извещена о подозрении.

Укриття в Деснянському районі

Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі

Автор: 

Киев (25580) убытки (394) подозрение (492) укрытие (132)


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Топ комментарии
+6
А де барабани? А овощерізки? Не порядок....
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19.02.2024 14:48
+6
Нужно дом чиновницы проверить, там всё без убытков сделано ровно на 870к, просто локацию перепутала женщина, бывает
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19.02.2024 14:49
+4
І що ...?
Відбудеться штрафом і все ... в нас , чомусь , під час дії військового стану , посилена відповідальність лише для простих солдат
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19.02.2024 14:56
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А де барабани? А овощерізки? Не порядок....
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19.02.2024 14:48 Ответить
Нужно дом чиновницы проверить, там всё без убытков сделано ровно на 870к, просто локацию перепутала женщина, бывает
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19.02.2024 14:49 Ответить
Які призначенці від СРАТЬєха та його ОПУ, такі й наслідки…
Оманські «інвестиції»…, тільки гадять в Україні
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19.02.2024 14:52 Ответить
І що ...?
Відбудеться штрафом і все ... в нас , чомусь , під час дії військового стану , посилена відповідальність лише для простих солдат
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19.02.2024 14:56 Ответить
А треба за таке давати пожиттєве з конфіскацією всього майна, в тому числі й у близьких родичів.
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19.02.2024 15:12 Ответить
Зробив це разом!!!
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19.02.2024 17:22 Ответить
як неочікувано...
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19.02.2024 15:05 Ответить
Головні бенефіцари, що зверху залишилися в тіні , а козою атпущєнія буде "дирикторка" ...
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19.02.2024 15:24 Ответить
Збиткиня...
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19.02.2024 16:01 Ответить
Яка ще підозра, запіномонтажити ворюгу! Поки суд та діло змиється за кордон.
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19.02.2024 17:41 Ответить
 
 