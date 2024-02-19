Ремонт укрытия с убытком более чем в 870 тыс. гривен – сообщено о подозрении руководительнице центра физического здоровья при Деснянской РГА. ФОТОрепортаж
Директор центра физического здоровья при Деснянской РГА нанесла ущерб городскому бюджету Киева более чем в 870 тыс. гривен. Она подписала акты выполненных работ по ремонту укрытия, хотя работы были выполнены не полностью и не были завершены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководительнице центра физического здоровья при Деснянской РГА по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения под укрытие", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2022 году между коммунальной организацией и подрядчиком заключен договор на капремонт нежилого помещения по проспекту Маяковского с обустройством укрытия в этом помещении.
Установлено, что работы были проведены с нарушением строительных норм и в неполном объеме, но директор центра все равно подписала акты выполненных работ.
В результате таких действий подрядчику из городского бюджета перечислено более 870 тыс. грн.
В настоящее время руководитель центра физического здоровья при Деснянской РГА извещена о подозрении.
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