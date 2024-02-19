Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на пункт несокрушимости в селе на Херсонщине, в Бериславе ранен мужчина. ФОТО
Российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады в Херсонской области и били из беспилотника по Бериславу.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На здание сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого в помещении выбило стекла, двери, а также повреждена крыша. Пострадавших среди местных жителей нет", - говорится в сообщении.
Также с беспилотника оккупанты били по Бериславу.
"41-летний мужчина получил ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Состояние потерпевшего – удовлетворительное", - добавили в ОВА.
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Алекс Скела
показать весь комментарий19.02.2024 15:48 Ответить Мне нравится 0
Тамара Філь
показать весь комментарий19.02.2024 16:20 Ответить Мне нравится 0
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