Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на пункт несокрушимости в селе на Херсонщине, в Бериславе ранен мужчина. ФОТО

Российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады в Херсонской области и били из беспилотника по Бериславу.

​Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На здание сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого в помещении выбило стекла, двери, а также повреждена крыша. Пострадавших среди местных жителей нет", - говорится в сообщении.

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Также с беспилотника оккупанты били по Бериславу.

"41-летний мужчина получил ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Состояние потерпевшего – удовлетворительное", - добавили в ОВА.

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