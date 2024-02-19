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Задержаны мужчины, которые притворились военными и пытались выехать в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали мужчин, которые переоделись в военную форму и пытались пересечь границу, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, который пытался подвезти в Молдову двух мужчин. Чтобы сбить с толку правоохранителей, все переоделись в военную форму. За "туристические" услуги каждый должен был оплатить от 5 до 6 тысяч долларов США.

На "ценителей" милитари стиля составлены админпротоколы, в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Читайте также: Группе из десяти человек за $6-10 тыс. с каждого обещали помочь незаконно пересечь границу с Молдовой, все задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

Порушники кордону

Автор: 

Госпогранслужба (6475) граница (5273) мужчины (132)


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Топ комментарии
+21
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19.02.2024 17:32
+12
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19.02.2024 17:49
+10
а потім затримані і ті, що затримували, міняються місцями і знову нові фото. І так можна служити до пенсії, аби тільки самих на фронт не відправили.
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19.02.2024 17:30
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а потім затримані і ті, що затримували, міняються місцями і знову нові фото. І так можна служити до пенсії, аби тільки самих на фронт не відправили.
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19.02.2024 17:30 Ответить
Попит диктує пропозицію.
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19.02.2024 18:45 Ответить
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19.02.2024 17:32 Ответить
А які державні функції, пов'язані з візитами за кордон наразі виконує Залужний?
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19.02.2024 17:44 Ответить
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19.02.2024 17:49 Ответить
Автор цього посту просить подумати громадян, які під час гібридної війни вирішили обрати верховним головнокомандувачем недолугого коміка? Наївна людина.
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19.02.2024 17:56 Ответить
А які функції за кордоном виконує д'єрмак?
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19.02.2024 17:59 Ответить
д'єрмак збирає інформацію для господарів в кремлі...

все як по-плану...по-оманському плану....
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19.02.2024 19:25 Ответить
чому при захисті Держави функції людини повинні бути державними?! Чому вони не можуть бути закордонними? І, взагалі, до чого питання? Навіть якщо він в Маямі хоче позасмагати і нервову систему полікувати ти що проти?
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19.02.2024 18:02 Ответить
якщо ЦЕ хоч на 50% відповідає дійсності...

то ТЕ КВАРТАЛЬНЕ ШАПІТО може дуже скоро надоїсти.... і НЕ тільки Заходу....

а і всім адекватним Українцям....
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19.02.2024 19:34 Ответить
А міг би шлангом і прокатило
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19.02.2024 17:33 Ответить
С Зеленським, якщо не буде своєчасної ротації, то можуть і зи зброєю побігти.
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19.02.2024 17:34 Ответить
А чого це "мужній" захисник кордону став спиною до камери? Так "пишається" своєю роботою, що соромиться чи боїться, що громадяни захочуть подякувати за службу?
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19.02.2024 17:47 Ответить
Ото не Стефанчук на ХВото?!
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19.02.2024 17:51 Ответить
То Юзік.
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19.02.2024 17:53 Ответить
Розшарувався на молекули і хотів прослизнути?
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19.02.2024 21:15 Ответить
Форма є, залишилося автомат видати і .....вперед назад, на фронт!
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19.02.2024 18:13 Ответить
Ми рєпєтіровалі!
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19.02.2024 19:10 Ответить
Кожен день навчені зєлєю грьобані ухилянтики розігрують сценки з кварталу. Зєлєнушка і ухилянтики рулять. Ха ха ха.
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19.02.2024 21:21 Ответить
 
 