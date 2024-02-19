Задержаны мужчины, которые притворились военными и пытались выехать в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали мужчин, которые переоделись в военную форму и пытались пересечь границу, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, который пытался подвезти в Молдову двух мужчин. Чтобы сбить с толку правоохранителей, все переоделись в военную форму. За "туристические" услуги каждый должен был оплатить от 5 до 6 тысяч долларов США.

На "ценителей" милитари стиля составлены админпротоколы, в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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