Зеленский посетил раненых военных, которых лечат в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые лечатся в военно-медицинском учреждении в Харькове после ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский пообщался с восстанавливающимися после ранений военными. Он поинтересовался ходом лечения, самочувствием и планами защитников.

От имени украинского народа президент вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Зеленский также пообщался с медицинским персоналом заведения, спросил о потребностях и обеспечении.

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За самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите Украины, глава государства наградил врачей и других медицинских работников заведения орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

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