Зеленский посетил раненых военных, которых лечат в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые лечатся в военно-медицинском учреждении в Харькове после ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский пообщался с восстанавливающимися после ранений военными. Он поинтересовался ходом лечения, самочувствием и планами защитников.
От имени украинского народа президент вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.
Зеленский также пообщался с медицинским персоналом заведения, спросил о потребностях и обеспечении.
За самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите Украины, глава государства наградил врачей и других медицинских работников заведения орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.
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Хлопці, женіть бідоносну тварь в три шиї.
з пораненими бійцями ?
а хлопцям видужання
Але такий дрімучий совок, аж нудить.
Володимир Ілліч Бреж..., тьху, Зеленський відвідали...
Хто в нього там піарники? Трухляві діди чи повні бездарі?
Ну кому він там нахрін потрібний, у госпіталі?
Таки пліснява. Зелена.
(графіня з нартского 3-х литрова банка).
Зєльда і її банда гнид-засланців зрадить завжди
Я был в трёх военных госпиталях в Харькове - там везде во всех кориродах кровати с ранеными. Но это ж нельзя показывать когда Зе приехал
Зеленський відвідав Маріуполь і здав, Соледар, Бахмут і здав, зняв відосик в Авдіївці - здав в котел. Зеленський піарився в Роботине... тривають бої. Зеленський сьогодні відвідав військових поблизу Куп'янська... хвилююсь. Вова, як шолудивий пес, мітить території для здачі Z?
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