РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5542 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 453 75

Зеленский посетил раненых военных, которых лечат в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые лечатся в военно-медицинском учреждении в Харькове после ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський відвідав поранених у Харкові

Зеленский пообщался с восстанавливающимися после ранений военными. Он поинтересовался ходом лечения, самочувствием и планами защитников.

От имени украинского народа президент вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Зеленський нагороджує пораненого

Зеленский также пообщался с медицинским персоналом заведения, спросил о потребностях и обеспечении.

Зеленський у харківському госпіталі

Читайте также: Зеленский наградил 344 военных, из них 189 – посмертно

За самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите Украины, глава государства наградил врачей и других медицинских работников заведения орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

Смотрите также: Зеленский посетил в Кропивницком раненых военных и вручил государственные награды. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) награда (1801) ранение (3388) Харьков (7518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
показать весь комментарий
19.02.2024 18:11
+29
Щоб туди ще не прилетіло...
Хлопці, женіть бідоносну тварь в три шиї.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:00
+25
Ух ти, зебіл звичайний, собственной персоНой.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блеа...фраер...
показать весь комментарий
19.02.2024 18:00 Ответить
Готуйтеся хлопці...не сьогодні так завтра Вас кацапи обстріляють !!!
показать весь комментарий
19.02.2024 18:00 Ответить
Щоб туди ще не прилетіло...
Хлопці, женіть бідоносну тварь в три шиї.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:00 Ответить
Ух ти, зебіл звичайний, собственной персоНой.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:08 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 18:20 Ответить
Это обыкновенная подоляшавка. Но что характерно: и все меньше и меньше. А к выборам будет вообще мало, из тупых останутся только самые тупые из тупых.
показать весь комментарий
19.02.2024 19:01 Ответить
І посадили зелену продажну гниду! Іди до падаляка -отримай свої ''три копійки''.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:09 Ответить
о...янекалохторат з"явився...воскрес
показать весь комментарий
19.02.2024 18:10 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 18:11 Ответить
Щоб ти подавивсяшашликом зепдрс!
показать весь комментарий
19.02.2024 18:15 Ответить
Чому не в Армії? Гомік?
показать весь комментарий
19.02.2024 18:15 Ответить
ти прям якись мазахіст - вигнали бідоноса, а прийшов мессія і врятував стадо зебобів)))) так врятував що сотні тисяч в земельці і 20% території прос рали....поки що...
показать весь комментарий
19.02.2024 18:46 Ответить
що цікаво, - таки заспамили
показать весь комментарий
19.02.2024 19:14 Ответить
Мені, як мужчині дуже прикро дивитись на цей "жіночий" піар . Піар на крові
показать весь комментарий
19.02.2024 18:02 Ответить
Наташа так ти і є дівчинка а чоловіки зараз під кулями твою ж.опу захищають
показать весь комментарий
19.02.2024 22:30 Ответить
Дурень ти Мої не тільки діти захищають ,а і внуки Вийди з пісочниці хлопчику.
показать весь комментарий
20.02.2024 01:25 Ответить
кацап это у вас на расии мужчины.....в Украине чоловіки.Пшел вон свинорус!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 17:55 Ответить
Що він нашим хлопцям привіз , крім відосиків , який знявся
з пораненими бійцями ?
показать весь комментарий
19.02.2024 18:03 Ответить
мабудь приїхав ВЛК проходити - після 20 травня ухильнутись 5 раз не получиться!
показать весь комментарий
19.02.2024 18:05 Ответить
Руку на камеру тисне лише лежачим військовим - такі не зможуть тріснути по клоунській макітрі боляче.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:05 Ответить
курва

а хлопцям видужання
показать весь комментарий
19.02.2024 18:10 Ответить
Молодець Зеленський - знайшов час відвідати поранених воїнів !
показать весь комментарий
19.02.2024 18:10 Ответить
Знищуй оборону України, таємно домовляйся з кацапами в Омані, розміновуй Чонгар, відводь війська - і поранених бійців можна відвідувати кожного дня роками.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:14 Ответить
Ще й до Харкова приперся, бідоносець. І госпіталь потрібно тепер переносити в інше місце. Курва зелена.
показать весь комментарий
19.02.2024 19:14 Ответить
не відвідати, а попіаритися.
показать весь комментарий
19.02.2024 21:08 Ответить
страшно стало за Харкiв..
показать весь комментарий
19.02.2024 18:10 Ответить
Краще б сидів у підвалі і жер мівіну. Бо їздить і за собою біду привозить.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:11 Ответить
Понтолепило кровавое...
показать весь комментарий
19.02.2024 18:11 Ответить
Зеленський ніби досить молодий.
Але такий дрімучий совок, аж нудить.
Володимир Ілліч Бреж..., тьху, Зеленський відвідали...
Хто в нього там піарники? Трухляві діди чи повні бездарі?
Ну кому він там нахрін потрібний, у госпіталі?

Таки пліснява. Зелена.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:12 Ответить
Вот придурки. И ето в прифронтовом гроде который каждый день бомбят. Я бы на месте раненных требовал бы срочной евакуации оттудова.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:14 Ответить
Піариться на крові, гнида неголена. Шоб тобі повилазило, гнида.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:14 Ответить
Мне не нравятся такие рашотроллики как ты. Пишется не "не подобатися тобі президент України ?" А "не подобається тобі президент України". Учи мову, прийдем в Мацкву, проверим прямо на Червоному Майдане.
показать весь комментарий
19.02.2024 19:11 Ответить
Він руснява чурка. Блювотний лезгин або смердючий осетин, або якійсь осерений кабардос тощо. Можливо тупий чуваш або тувинець, або непомиваний від народження бурят.
показать весь комментарий
19.02.2024 20:23 Ответить
Не так, они все время называют себя русскими и гордятся своим языком тюрско-нормандско-татарского происхождения, но сами они его не знают и пишут как слышат в меру своего региона обширной территории зомбаков. Я с этим в училище В Депилсе встречался. И выговор разный и ошибки разные. Но всегда приходилось попралять, если необходимо, все-таки однокашники и одни сапоги топчем.
показать весь комментарий
19.02.2024 20:31 Ответить
Був я у 1978 році у столиці Кабардино-Барано_Кізяко-Балкарії. Є там такі собі нарти. З виду люди, хвостів та ратиць не бачів але тхневід всіх нартов саме нартом, аж очі ріже. Сів у тролейбус. На 2-х місцях іде нартка, одне зайняла сама на другому чувал вперла. Якась тітка каже - чувал знимай, разсілась як графіня. Нартка у відповідь - сама ти бутілька.
(графіня з нартского 3-х литрова банка).
показать весь комментарий
19.02.2024 20:51 Ответить
И это не русские, это гордая нация, в отличие от этих алкашо-завоевателей. Я говорю о татаро-монголах, империя которых давно закончилась. Викингах, тоже давно не существующих. Царского рода Рюриковичей из Украины, тоже давно не существующих. Кремль проектировал и строил испанский скульптор (могу ошибаться). И Собор Василия Блаженного назван не в честь святого мученика, а в честь бомжа, сидевшего на его ступенях. Вот в этом и есть нация "русские", которая гордится что их нация это всего-лишь прилагательное. Нацией они никогда не были.
показать весь комментарий
19.02.2024 21:20 Ответить
Были у нас в училище нацкадры. Без конкурса поступали, они в Азейбарджане экзамены сдавали (это мы пять экзаменов на месте проходили плюс физо). Ничего плохого сказать не могу, альмаматер есть альмаматер . Но маленький черненький азербайджанец (говорю так что фамилию и имя уже забыл, это не в обиду ему), просто увидел на полигоне сапожную щетку с черной ваксой белого цвета от инея))) Бегал по всему палаточному городку и всем показывал))) Отчислились оба, один после КМБ (щеточник) второй на втором курсе. На втором еще ничего, как бы срочка защитана, а вот как этот бабай сразу после КМБ ушел так и не понятно. Я не в упрек, просто интересный случай из службы.
показать весь комментарий
19.02.2024 22:01 Ответить
Хто здав його місцезнаходження кацапам ??? ! Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:25 Ответить
Вспомнил о раненых когда рейтинг начал обваливаться. Какой лицемер.
показать весь комментарий
19.02.2024 18:38 Ответить
О це актор, я воно піклується про поранених, " молодець " чмо!!!!
показать весь комментарий
19.02.2024 18:42 Ответить
..треба терміново евакуювати цю лікарню, вона вже на оперативних картах кацапів...
Зєльда і її банда гнид-засланців зрадить завжди
показать весь комментарий
19.02.2024 18:47 Ответить
Какие прилизанные фотки.
Я был в трёх военных госпиталях в Харькове - там везде во всех кориродах кровати с ранеными. Но это ж нельзя показывать когда Зе приехал
показать весь комментарий
19.02.2024 18:47 Ответить
Попіарився зе
показать весь комментарий
19.02.2024 18:51 Ответить
Да, такой уровень цинизма может переплюнуть уровень цинизма путлера... Это уже победа, или надо еще подождать?
показать весь комментарий
19.02.2024 19:04 Ответить
Мать, билять, тереза.
показать весь комментарий
19.02.2024 19:04 Ответить
Терміново вивозити поранених звідти, бо штаб їрмака-шойги організує ракетну атаку!
показать весь комментарий
19.02.2024 19:06 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/25046 Олег Леусенко :
Зеленський відвідав Маріуполь і здав, Соледар, Бахмут і здав, зняв відосик в Авдіївці - здав в котел. Зеленський піарився в Роботине... тривають бої. Зеленський сьогодні відвідав військових поблизу Куп'янська... хвилююсь. Вова, як шолудивий пес, мітить території для здачі Z?

lc:w7b2yky656si6p6o7miswh3g/bafkreig5mxh5bzkoisx4q4atobdi5gq3rjz7cchrsw75zq4t2icf6ca2y4@jpeg" loading="lazy" decoding="async">

фотожаба за ссиллю
показать весь комментарий
19.02.2024 19:13 Ответить
Та ты уже опредклись , что лучше. : слвть Бахмут или сберечь жизнь ? А то вас хрен поймёшь. Бахмут нельзя было сдавать , а авдеевку давно надо было. Ты или крест сними или рубашку одень
показать весь комментарий
19.02.2024 20:54 Ответить
Після нього треба буде добре провітрити приміщення і свічечками по куточкам похрестити!
показать весь комментарий
19.02.2024 19:21 Ответить
Відосики. Ублюдошне
показать весь комментарий
19.02.2024 20:03 Ответить
Поїхав в Харків після того, як відвідав поранених в Авдіївці на "Зеніті"?
показать весь комментарий
19.02.2024 20:45 Ответить
Козел Ти Вова ! Ти хоч привіз хлопцям труси , піжами , футболки ? Тоьі вілрмо , шо ,,шпиталі не мають в шо поранених переодягати ?
показать весь комментарий
19.02.2024 20:51 Ответить
Зеленський уїхав сьогодні з Куп'янська і його (місто) обстріляли КАБами.
показать весь комментарий
19.02.2024 21:06 Ответить
Я дивлюсь, що 73% умного наріду нікуди не ділись - он вони жмуть руку своєму лідору і радо з ним фоткаються, жоден не плюнув в пику... Гидко дивитися. Не здивуюсь, що в разі майдану вони ще й стрілятимуть в мирне населення.
показать весь комментарий
19.02.2024 21:46 Ответить
**** мразота де дрони ? Ублюдкі зелені .но хочь міни можно випускати .ви всі тварі 73 процентові.ще ублюдкі за Марік відповіси!!!
показать весь комментарий
19.02.2024 23:54 Ответить
 
 