Разработчики Brave1 создали дистанционно управляемую платформу FoxTac для эвакуации военных, - Федоров. ФОТО

Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км.

Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора и спасти раненого", - говорится в сообщении.

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Также Федоров отметил, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания и сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

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