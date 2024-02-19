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Разработчики Brave1 создали дистанционно управляемую платформу FoxTac для эвакуации военных, - Федоров. ФОТО

Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км.

Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора и спасти раненого", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские дроны-аналоги "Ланцетов" прошли первые испытания, далее - тестирование на поле боя, - Федоров

Дистанційно керована платформа FoxTac для евакуації військових

Также Федоров отметил, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания и сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

Смотрите также: Наши воины эвакуировали раненого бойца на минимальном расстоянии от врага: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВИДЕО

Дистанційно керована платформа FoxTac для евакуації військових

Автор: 

эвакуация (2082) Федоров Михаил (507) BRAVE1 (19)


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Топ комментарии
+11
Цікаво, як ця платформа пробиратиметься через буреломи та вирви від снарядів, які ми бачимо на кожному відео з місця боїв?
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19.02.2024 18:18
+10
Розпил коштів.Неприхований,з цинічною "турботою" про поранених.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
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19.02.2024 18:25
+9
Дивлячись на кліренс це до першого мурашника, або для формули1
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19.02.2024 18:20
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ціна із трьома нулями чи із шістю?
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19.02.2024 18:16 Ответить
ідіоти !

ще креслення опублікуйте !

.
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19.02.2024 20:17 Ответить
Цікаво, як ця платформа пробиратиметься через буреломи та вирви від снарядів, які ми бачимо на кожному відео з місця боїв?
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19.02.2024 18:18 Ответить
Дивлячись на кліренс це до першого мурашника, або для формули1
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19.02.2024 18:20 Ответить
а тут тільки ВИБІР:
або кліренс, або ціль для снайперу.
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19.02.2024 18:26 Ответить
Ну чё вы так? На второй фотке, вариант сборки для бездорожья, но правда есть только сидячие места
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19.02.2024 18:42 Ответить
Ви неправі. Для асфальто-бетонних доріг.Або грейдер пускати попереду цього візочка (зеленськовозика).
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19.02.2024 18:28 Ответить
Розпил коштів.Неприхований,з цинічною "турботою" про поранених.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
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19.02.2024 18:25 Ответить
тільки військові та тільки у реальних бойових умовах зможуть відповісти на питання:
що краще: ці таратайки, чи плазом тягнути пораненого за петельку.
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19.02.2024 18:30 Ответить
таратайку сначала надо дотянуть тоже. даже хз по каким таким размышлениям ее сделали раскладной (и еще более неудобной\габаритной).
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20.02.2024 22:48 Ответить
Буде керуватися з додатку "Дія"?
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19.02.2024 18:35 Ответить
Виглядає воно не робоче, розпил коштів. Треба конструкторів постріляти і євакуйовувати на цьому до шпиталю...
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19.02.2024 18:41 Ответить
В крематорій, разом з замовниками, які гроші попиляли...
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19.02.2024 19:04 Ответить
Зовні виглядає як дитяча забавка.А чи витримає вагу дорослої людини і з якою швидкістю цей винахід може пересуватися?Чекаємо на відгуки від військових
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19.02.2024 18:47 Ответить
Шоб їх на тих носілках у крематорій відвезли!
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19.02.2024 19:03 Ответить
Мільона гаражна нано-розробка
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19.02.2024 18:53 Ответить
Такі малесенькі колесики , і кліренс , це виключно по рівному асфальту ?
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19.02.2024 18:55 Ответить
Ну це вже треба бути конченім підвром - країна в шоці від кинутих на поталу звірям тяжкопоранених, а він б****ь вже з рекламою своїх самокатних носілок тут как тут...
ви тупі і бездушні!
а де ж ваша попередня генітальна розробка MedVak?
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19.02.2024 19:01 Ответить
Медвак уже фсе, распилили. Теперь пилят следующий аналогавнет.
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19.02.2024 19:36 Ответить
MedVak - це автотранспортна служба доставки хворих у міські лікарні.
MedEvak може хотіли сказати?
Це була розробка приватного підприємця і Фьодоров там ні до чого
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19.02.2024 20:21 Ответить
".... пройшов попередні випробування"
Цікаво, вони "типу Стефанчука" не пробували на платформу "погрузити" ?
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19.02.2024 19:04 Ответить
Опять **********?
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19.02.2024 19:34 Ответить
Да хрен куда она поедет: диаметр колес мал. Какую высоту преодолеваемой вертикальной стенки разработчики задали этой платформе? А ширину преодолеваемой канавы?
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20.02.2024 11:16 Ответить
правильнее было бы "уведомил и застрелился". интересно, где всякие госразработки, институты, кб, заводы и т.п. с которых можно хоть спросить (а заодно и с министров\министерств, которые их должны обеспечивать и спрашивать) что за х... они сделали?
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20.02.2024 22:38 Ответить
 
 