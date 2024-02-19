Разработчики Brave1 создали дистанционно управляемую платформу FoxTac для эвакуации военных, - Федоров. ФОТО
Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км.
Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора и спасти раненого", - говорится в сообщении.
Также Федоров отметил, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания и сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.
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ще креслення опублікуйте !
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або кліренс, або ціль для снайперу.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
що краще: ці таратайки, чи плазом тягнути пораненого за петельку.
ви тупі і бездушні!
а де ж ваша попередня генітальна розробка MedVak?
MedEvak може хотіли сказати?
Це була розробка приватного підприємця і Фьодоров там ні до чого
Цікаво, вони "типу Стефанчука" не пробували на платформу "погрузити" ?