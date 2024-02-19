Оккупанты 11 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, спортивный объект и частное предприятие. ФОТОрепортаж
В течение дня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в том числе под обстрелом находились Никополь и Марганецкая громада.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"11 раз в течение дня враг атаковал Никопольщину. Издевался над райцентром и Марганецкой громадой. Бил дронами-камикадзе и артиллерией.
На этот раз, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но российский террор снова привел к разрушениям гражданской инфраструктуры.
Есть повреждения на территории спортивного объекта и частного предприятия. Изуродованы 10 жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, газопроводы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что днем украинские защитники из ВК "Схід" сбили ракету в Криворожском районе.
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