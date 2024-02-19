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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Оккупанты 11 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, спортивный объект и частное предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в том числе под обстрелом находились Никополь и Марганецкая громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"11 раз в течение дня враг атаковал Никопольщину. Издевался над райцентром и Марганецкой громадой. Бил дронами-камикадзе и артиллерией.

На этот раз, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но российский террор снова привел к разрушениям гражданской инфраструктуры.

Есть повреждения на территории спортивного объекта и частного предприятия. Изуродованы 10 жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, газопроводы", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Также сообщается, что днем украинские защитники из ВК "Схід" сбили ракету в Криворожском районе.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Смотрите также: В течение дня оккупанты били по Днепропетровщине ракетами, дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, детсад и админздание. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27366) Никополь (1038) Днепропетровская область (3997)


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А Українці ще виробляють по схемі Федоріва з КМУ! Ох і розумний, аж страшно, тільки на передову, він чомусь не проситься…
Невже, у нього, енурез з діареєю…. Видно, результат частих засідань Ставки із СРАТЬєхам?
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19.02.2024 19:14 Ответить
Зеленський здав найбільшу в Європі атомну станцію без бою і забезпечив сухопутний коридор в Крим.
Ось і маємо результат.
Але 73 зебіли з цього задоволені.
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19.02.2024 20:47 Ответить
 
 