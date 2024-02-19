На Харьковщине взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-59 "ОВОД". ФОТОрепортаж

Взрывотехники полиции в Харьковской области обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В полиции отметили, что на прошлой неделе силы ПВО в Змиевском районе Харьковской области сбили ракету Х-59 "ОВОД".

Специалисты из сводного отряда взрывотехнической службы Национальной полиции Украины оперативно прибыли на место происшествия.

"Взрывотехники установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала. Боевую часть авиаракеты, которая содержала около 300 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на специальную взрывную площадку, где уничтожили", - говорится в сообщении.

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