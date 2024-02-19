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На взятке разоблачен заместитель главы Запорожского облсовета и его сообщники: пытались подкупить директора областного медучреждения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство Запорожского областного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

В результате комплексных мер на передаче взятки разоблачены заместитель главы облсовета, его помощник и местный депутат. По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

Как отмечается, глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

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Викрито хабарників

Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов.

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Викрито хабарників

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении.

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Викрито хабарників

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Подтверждение инвалидности за $1800: в Одессе врача медицинского учреждения разоблачили в получении взятки. ФОТОрепортаж

Викрито хабарників

Автор: 

НАБУ (4223) взятка (6166) СБУ (19931) Запорожская область (3122)


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Топ комментарии
+12
Це не ті шо спіздили 86 вагонів гуманітарки? Нє ну винуватий парашенко і червінський однозначно.
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19.02.2024 20:28
+10
Заблюрили пику, але і так видно, і всі знають -- це Владислав Куценко! В 2014 їздив по селах Запорізького району і агітував не пускати чоловіків в АТО! Обіцяв зробити так, щоб наших чоловіків не призвали до війська. То не наша, мовляв, війна! А сьогодні воно краде мільйонами! Військові благають надати техніку для будівництва зазисних споруд на Запорізькому напрямку--техніки не дають! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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19.02.2024 20:59
+7
В нас так не працює, заставу внесе і буде красти далі…
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19.02.2024 20:41
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Це не ті шо спіздили 86 вагонів гуманітарки? Нє ну винуватий парашенко і червінський однозначно.
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19.02.2024 20:28 Ответить
"парашенко"-это звучит гордо! И главное справедливо и в яблочко.
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19.02.2024 20:43 Ответить
Не те пишеш. Вірно буде "Вальцман". Це точно в яблочко тобі, придурку.
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19.02.2024 23:18 Ответить
Розстріляти!!!
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19.02.2024 20:38 Ответить
В нас так не працює, заставу внесе і буде красти далі…
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19.02.2024 20:41 Ответить
Спочатку застава, потім затягування, потім клопотання про закриття справи за строком давності... І можна балотуватися в мери Запоріжжя, бо чого ні?
І виберуть! Бо вже є приклади коли обирали осіб з реєстру корупціонерів, бо більше нікого немає
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19.02.2024 21:09 Ответить
Міняють голов обласних адміністрацій ( Дніпро , Запоріжжя, Херсон та др. )за крадіжки , а за грати ніхто не сідає . Як такі ,, фокуси ,, провертають? Що , немає ні сорому , ні страху у президента , та його команди ? Здається, що так .
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19.02.2024 20:40 Ответить
Кого-то бартанули и того обуял справедливый гнев, вот и настучал.
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19.02.2024 20:54 Ответить
Заблюрили пику, але і так видно, і всі знають -- це Владислав Куценко! В 2014 їздив по селах Запорізького району і агітував не пускати чоловіків в АТО! Обіцяв зробити так, щоб наших чоловіків не призвали до війська. То не наша, мовляв, війна! А сьогодні воно краде мільйонами! Військові благають надати техніку для будівництва зазисних споруд на Запорізькому напрямку--техніки не дають! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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19.02.2024 20:59 Ответить
Завтра вийдуть на поруки якогось зедепутата, і на цьому все))) Береш любого обласного, районого керівника, перевіряєш як треба, і ******** скільки грошей вкрадено... Такого жаху навіть при яноовощу не було((((
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19.02.2024 21:00 Ответить
От коли буде - "посадили того-того хабарника", це буде показник.. а так - наче в спину плюнули...
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19.02.2024 21:03 Ответить
Патріот недавно у фейсбуку викладав фото з Капітолію їздив на переговори до США.
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19.02.2024 21:03 Ответить
А попередники, як там, пройшли за цими справами??
Чи вони поділилися…
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19.02.2024 21:29 Ответить
Розстріляйте їх тут же ж під будівлею облради! Я не шуткую. Бо це буде продовжуватися в Україні нескінченно!
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19.02.2024 22:16 Ответить
Підказка - брат Федорова медік
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19.02.2024 22:51 Ответить
ну ни как не успокоится эта публика. пора вышку давать.
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20.02.2024 07:49 Ответить
поновляться ще й компенсацію отримають))))
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20.02.2024 16:17 Ответить
Куячечная! Це мiнiстерство культури!
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21.02.2024 00:35 Ответить
 
 