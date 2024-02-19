На взятке разоблачен заместитель главы Запорожского облсовета и его сообщники: пытались подкупить директора областного медучреждения, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство Запорожского областного совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.
В результате комплексных мер на передаче взятки разоблачены заместитель главы облсовета, его помощник и местный депутат. По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
Как отмечается, глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.
Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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І виберуть! Бо вже є приклади коли обирали осіб з реєстру корупціонерів, бо більше нікого немає
Чи вони поділилися…