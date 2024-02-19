Мужчина пытался ввезти в Украину 8 млн грн наличными, - Государственная таможенная служба. ФОТО

37-летний украинец пытался ввезти в Украину большую сумму наличной гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" (Волынская область) во время прохождения таможенного контроля.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал "зеленым коридором". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, - более 8 млн грн.





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Волынские таможенники сейчас производят пересчет денег. Предварительная квалификация правонарушения – недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования.