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Мужчина пытался ввезти в Украину 8 млн грн наличными, - Государственная таможенная служба. ФОТО

37-летний украинец пытался ввезти в Украину большую сумму наличной гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" (Волынская область) во время прохождения таможенного контроля.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

Вилучена на митниці готівка

Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал "зеленым коридором". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, - более 8 млн грн.

Волинські митники знайшли готівку
Волинські митники знайшли готівку

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Волинські митники знайшли готівку

Волынские таможенники сейчас производят пересчет денег. Предварительная квалификация правонарушения – недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования.

Автор: 

деньги (932) контрабанда (2409) таможня (1959)


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Топ комментарии
+13
Приграничник до грошей таке має відношення як морська свиня до моря, його діло аусвайс нюхати.Мутниця друге діло.
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19.02.2024 20:39
+10
Всі тільки вивозять гроші з країни, а тут людина добре діло хотіла зробити, навпаки ввезти, і на тобі)
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19.02.2024 20:41
+6
Вже тих грошей немає тільки спогади в фото після слів прикордонників рахують…. В мене думка що там не більше тисяч 8 нас читали!)))
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19.02.2024 20:30
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Вже тих грошей немає тільки спогади в фото після слів прикордонників рахують…. В мене думка що там не більше тисяч 8 нас читали!)))
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19.02.2024 20:30 Ответить
Дриб'язок. Вивозять, виводять, міліарди.
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19.02.2024 20:32 Ответить
Мільйонна частина ВВП України,молодець що привіз,нам гроші потрібні
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19.02.2024 20:54 Ответить
Чувак, сначала нада с пагранічнікамі дагавариваца...))
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19.02.2024 20:31 Ответить
Приграничник до грошей таке має відношення як морська свиня до моря, його діло аусвайс нюхати.Мутниця друге діло.
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19.02.2024 20:39 Ответить
Translator

Все на дрони, а пі...ра драть у дупу день і ніч...
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19.02.2024 20:34 Ответить
Шо ж він так лоханувся?
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19.02.2024 20:34 Ответить
Звірячий злочин!!!
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19.02.2024 20:37 Ответить
це з тих грошей, що були в відділеннях банків на окупованих територіях?
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19.02.2024 20:38 Ответить
Так а звідки ж ще...
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19.02.2024 20:40 Ответить
А гроші із сейфів банків взагалі безкоштовні- там ще більший навар...
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19.02.2024 21:11 Ответить
Так само везуть рублі на росію, вони теж з пограбованих банків? Не треба все зводити до примитиву
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19.02.2024 21:17 Ответить
Ну так і не зводь.
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19.02.2024 23:44 Ответить
Я думаю, шо это подпольный меняла, менявший гривну на злотые и евро по варварскому курсу.
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19.02.2024 21:02 Ответить
Забыл написать - "У БЕЖЕНЦЕВ"
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19.02.2024 21:15 Ответить
100% - з язика зняв.
Мабуть в людей (які поспіхом виїздили і не встигли все в валюту перевести) намародерили по курсу 0,25 від реального... покидьки.
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19.02.2024 22:38 Ответить
Навряд. Ті гроші були виплачені як соц виплати здебільшого або знищені.
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19.02.2024 23:09 Ответить
О, може на дрони підуть?
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19.02.2024 20:38 Ответить
На нові Бентлі хазяївам жизні
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19.02.2024 21:08 Ответить
Після окупації півдня і сходу росіяни розгромили банки і повитаскували сотні мільонів гривень. Тепер намагаються через спрітніків завезти крадене в Україну.
Це тільки один епізод. А скільки вже завезли?
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19.02.2024 20:38 Ответить
І ними розганяти інфляцію,колись рейх планував знищити економіку бритів фальшивими 10фунт.копюрами.
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19.02.2024 21:15 Ответить
Всі тільки вивозять гроші з країни, а тут людина добре діло хотіла зробити, навпаки ввезти, і на тобі)
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19.02.2024 20:41 Ответить
Це гроші викрадені на окупованих територіях, а той, хто ввозив точно колаборант, який працює на рашистів.
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19.02.2024 20:43 Ответить
Може й барига-міняла із тероборони Варшави
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19.02.2024 22:34 Ответить
Не понял
Устилуг это на границе с Польшей
Он из Польши вёз в Украину 8 лямов грн? Где он их там надыбал?
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19.02.2024 20:46 Ответить
Де знайти такий мішечок...??
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19.02.2024 21:00 Ответить
На мытни.)))
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19.02.2024 21:17 Ответить
Можливо, він на дрони назбирав, разом з пінчуком, хорошковським, фірташем… Вони ж стільки з України «заробили», чужими руками..
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19.02.2024 21:00 Ответить
какой интересный человек )))
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19.02.2024 21:00 Ответить
Так я не понял, за шо его взяли . У нас в Украину уже шо свои деньги запрещено ввозить ? Не страна а гавно
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19.02.2024 21:01 Ответить
декларировать надо
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20.02.2024 00:59 Ответить
Вивозити можна...своїм...ввозити- не можна...Закон...😊
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19.02.2024 21:02 Ответить
Або з окупованих територій або міняла з Європи, який у наших втікавших від війни міняв по драконівському курсу на Євро, злоті, фунти.
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19.02.2024 21:06 Ответить
якщо ніхто інші не міняли гривні на євро, то в чому його злочин ?
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19.02.2024 22:14 Ответить
Або підприємець, або ще що.
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19.02.2024 23:11 Ответить
Это пособие за месяц , вчем проблеМ ?
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19.02.2024 21:07 Ответить
А чому не можна ввозити ? А скільки можна ?
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19.02.2024 21:20 Ответить
10 тис валюты вроде
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20.02.2024 01:00 Ответить
Можливо фальшиві гроші.
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19.02.2024 21:25 Ответить
СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2024 21:31 Ответить
Щоб перевозити великі суми для цього є банківські картки або електроні гаманці
Електроний гаманець взагалі неможливо перевірити, бо митниця перевіряє сумки а не телефони чи ноутбуки
Але чомусь народ думає що може робити все що хоче
А тут або ворі вкрадуть або митниця відбере тільки тому
Що не зміг надійно заховати на рахунках
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19.02.2024 22:00 Ответить
Значить була потреба ввезти саме готівку.
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19.02.2024 22:21 Ответить
.. а давайте Ви покладете у Німеччині ..чи Польщі 8 млн. гривень на будь який рахунок...)))) Тоді зразу зрозумієте про банківські картки та електронні гаманці..!!!
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20.02.2024 08:33 Ответить
Он просто забыл их выложить когда заехал в Европу..
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19.02.2024 22:07 Ответить
я розумію що іноземну валюту треба декларувати коли ввозиш

гривні - не іноземна валюта, як зрозуміти це правило ?
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19.02.2024 22:13 Ответить
"Без письмового декларування кордон можна перетнути з готівковою валютою та банківськими металами у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро. Такі правила стосуються як і українців, так і іноземних громадян". І нема різниці, чи ввозиться валюта "гривня", чи валюта "долар"
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19.02.2024 22:32 Ответить
Патриот,гривну вернуть хотел а его не поняли..
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19.02.2024 22:41 Ответить
"...****, та шо ж це воно таке робиться ! " Громадянин України тягне українські гроші на батьківщину- Україну, а йому руки крутять ??? А як наумов (and others..) витягали валізи з валютою, де були ці прикордонники ?
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19.02.2024 23:14 Ответить
Пане Іване!! А прикордонники яким боком тут? Ви хоч розберіться ..яким чином здійснюється перетин кордону громалянином. Хто паШпорт дивиться... хто у валізах риється...))))
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20.02.2024 08:36 Ответить
это деньги валютчиков из стран где украинцы получили убежище.
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20.02.2024 07:45 Ответить
 
 