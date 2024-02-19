Мужчина пытался ввезти в Украину 8 млн грн наличными, - Государственная таможенная служба. ФОТО
37-летний украинец пытался ввезти в Украину большую сумму наличной гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" (Волынская область) во время прохождения таможенного контроля.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.
Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал "зеленым коридором". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, - более 8 млн грн.
Волынские таможенники сейчас производят пересчет денег. Предварительная квалификация правонарушения – недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования.
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Все на дрони, а пі...ра драть у дупу день і ніч...
Мабуть в людей (які поспіхом виїздили і не встигли все в валюту перевести) намародерили по курсу 0,25 від реального... покидьки.
Це тільки один епізод. А скільки вже завезли?
Устилуг это на границе с Польшей
Он из Польши вёз в Украину 8 лямов грн? Где он их там надыбал?
Електроний гаманець взагалі неможливо перевірити, бо митниця перевіряє сумки а не телефони чи ноутбуки
Але чомусь народ думає що може робити все що хоче
А тут або ворі вкрадуть або митниця відбере тільки тому
Що не зміг надійно заховати на рахунках
гривні - не іноземна валюта, як зрозуміти це правило ?