Обломками "Шахедов" повреждены дома и авто на Днепропетровщине. Утром враг обстрелял Мировскую громаду. ФОТОрепортаж

В ночь на 20 февраля над Днепропетровщиной были сбиты два вражеских "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последнем случае из-за падения обломков повреждены 3 дачных дома и 2 авто.







"По Марганецкой громаде Никопольского района враг бил из артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

Также отмечается, что с обстрела началось утро в Мировской громаде Никопольщины. Информация о последствиях уточняется.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается, ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В Полтавской области под ударом промышленный объект, начался пожар.

По данным Воздушных сил, уничтожены 23 из 23 запущенных "Шахедов".

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