Общие боевые потери РФ с начала войны - около 404 950 человек (+1230 за сутки), 337 самолетов, 6503 танка, 9773 артсистемы, 12268 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 404 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 404950 (+1230) человек,

танков - 6503 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед,

артиллерийских систем - 9773 (+40) ед,

РСЗО - 988 (+2) ед,

средства ПВО - 675 (+1) ед,

самолетов - 337 (+2) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),

крылатые ракеты - 1902 (+3),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,

специальная техника - 1551 (+6).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.