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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 404 950 человек (+1230 за сутки), 337 самолетов, 6503 танка, 9773 артсистемы, 12268 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 404 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 404950 (+1230) человек,

танков - 6503 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед,

артиллерийских систем - 9773 (+40) ед,

РСЗО - 988 (+2) ед,

средства ПВО - 675 (+1) ед,

самолетов - 337 (+2) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),

крылатые ракеты - 1902 (+3),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,

специальная техника - 1551 (+6).

Смотрите также: Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, передвигавшихся на двух БМП на Токмакском направлении. ВИДЕО

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598)


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Топ комментарии
+25
Минув 3649 день москальсько-української війни.
128!! одиниць техніки, 2! пєпєлаци та 1230!!! чумардосів.
Арта 42!, броня 41!, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Танки перевалили за 6500!, БПЛА за 7500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 404 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ в країні 404 ...
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20.02.2024 08:53
+20
Ні дня без літаків .
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20.02.2024 08:20
+16
Вийшли на новий рівень,по піхоті.ЗСУ-сила.
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20.02.2024 08:19
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Коли ж вони закінчаться?!
Чи їх, як орків, з бруду виковирюють?!
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20.02.2024 08:18 Ответить
Все колись закінчується і ця погань не виняток.
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20.02.2024 08:21 Ответить
Наче по лимону пуйло платить за підписання контракту.То й лізуть,як мухи в гівно.
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20.02.2024 08:53 Ответить
Е в мене інсайд: нещодавно за "участие в СВО" пропонували десь на місяць, $6000, а зараз вже $3500. Звісно, що для багатьох навіть $1000 - це якийсь шалени гроши. Але бачать, що навіть нафтодолари не є необмеженими.
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20.02.2024 09:40 Ответить
інсайд
путін дава наказ по регіонам - набрати мяса
мяса нема
що придумали в регіонах?
переманювати з других регіонів мясо - тупо трішки піднявши оплату
тепер там конкуренція за мясо
а мясо дефіцит
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20.02.2024 12:17 Ответить
Це особий вид років, цих з гівна виковирюють.
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20.02.2024 11:09 Ответить
Вийшли на новий рівень,по піхоті.ЗСУ-сила.
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20.02.2024 08:19 Ответить
Ні дня без літаків .
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20.02.2024 08:20 Ответить
Вже починаємо звикати.
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20.02.2024 08:30 Ответить
Ху@ло пообіцяв що "пощёлкаем Петриоты как орехи" добре почали, зараз шукають дурнів які б за штурвал сіли
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20.02.2024 08:36 Ответить
а скільки у лютому - п'ять чи шість? бо я щось з рахунку збився.
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20.02.2024 08:49 Ответить
Поки шість.
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20.02.2024 08:57 Ответить
3-1-2 тобто шість, але в статистиці від 8 лютого (коли приземлили гвинтокрил) літаків 332 на сьогодні 337 - виходить що п'ять
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20.02.2024 09:40 Ответить
тобто 3+1+2=5?
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20.02.2024 09:50 Ответить
Скоріш за все під Маріуполем зарахували тільки того що втопився, другий хоч і підбитий кудись доковиляв. Про збиття двох погарячкували.
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20.02.2024 09:55 Ответить
тоді зрозуміло.
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20.02.2024 09:57 Ответить
На 1 лютого показали 332, на сьогодні 337.
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20.02.2024 09:57 Ответить
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20.02.2024 08:20 Ответить
їм і на мільйон буде пох...
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20.02.2024 10:41 Ответить
І що цікаво, в рашистському тг каналі ВЧК-ОГПУ дані по втратах майже збігаються...
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20.02.2024 08:24 Ответить
Що за канал такий кацапський де майже такі дані? Бо в мене таке враження, що хтось намагається малювати перемоги на фоні ганьби та поразок останнього часу...
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20.02.2024 08:41 Ответить
Вони пішли в наступ на 5 напрямах, так що все може бути
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20.02.2024 08:55 Ответить
Они и до увольнения Залужного наступали на 5-7 направлениях.
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20.02.2024 10:15 Ответить
Це враження. От коли москалота починала операцію по захоплені Авдіївки то втрати були приблизно такіж. А потім почали вносити корективи і таки змогли зламати ситуацію на свою користь. За рахунок великих втрат. Зараз можна спостерігати те саме. З втратами не рахуються, головне для н х досягнути тактичної переваги а потім її вже розвивати. Будуть закидувати мясом і технікою. І єдиний для нас варіант це недати їм досягти тактичної переваги до того як в них закінчаться виділені для штурмів ресурси. Нажаль з Авдіївкою це нам ве вийшло, підари змогли перейти залізницю і отримавши тактичну перевагу продовжили наступ.
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20.02.2024 09:14 Ответить
Кaцам выгоднее занижать данны
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20.02.2024 09:29 Ответить
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20.02.2024 08:28 Ответить
не дивлячись на те, що місяць короткий, схоже що цей місяць буде третім по кількості забаранених кацапів.
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20.02.2024 08:39 Ответить
пока 9-е место...\а дней ещё много...\
и по самолётам - 6-ть штук в хвост и в гриву...!
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20.02.2024 09:00 Ответить
значить сайт мінфіну знов помиляється - у них п'ять.
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20.02.2024 09:13 Ответить
да - на графике пять...\сам обратил внимание...\
но в поданной статистике 6-ть...!
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20.02.2024 09:36 Ответить
Минув 3649 день москальсько-української війни.
128!! одиниць техніки, 2! пєпєлаци та 1230!!! чумардосів.
Арта 42!, броня 41!, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Танки перевалили за 6500!, БПЛА за 7500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 404 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ в країні 404 ...
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20.02.2024 08:53 Ответить
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20.02.2024 08:55 Ответить
в 2022 - 343,1/2 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на переработку в белые жугули...
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...

война, день 725 - 557,78 свиноцабак в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...

с нового года - 898,8 свиноцабак в сутки, закончило своё существование извращённым способом самоубийства...
январь 2024 - 845,80 свиноцабак в сутки отправлено на концерт Кабздона...
февраль 2024 - 985.26 свиноцабак в сутки отправлено на концерт Кабздона...\ЗСУ в процессе...\
средние показатели \температуры по палате\ликвидированных свиноцабак...
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20.02.2024 09:01 Ответить
сподіваємося, прогресія геометрична та зростаюча
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20.02.2024 09:06 Ответить
растёт потихоньку...!
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20.02.2024 09:37 Ответить
Головне щоб ці цифри не були намальованими.
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20.02.2024 09:43 Ответить
Те, що дані по літаках відкорегували у меншу сторону тобі ні про що не каже?
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20.02.2024 10:17 Ответить
Ну, как я и писал - "Пошел резкий подъем надоев."
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20.02.2024 10:18 Ответить
А ти напиши італійською - переконливіше буде.
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20.02.2024 10:20 Ответить
 
 