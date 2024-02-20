Общие боевые потери РФ с начала войны - около 404 950 человек (+1230 за сутки), 337 самолетов, 6503 танка, 9773 артсистемы, 12268 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 404 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 404950 (+1230) человек,
танков - 6503 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед,
артиллерийских систем - 9773 (+40) ед,
РСЗО - 988 (+2) ед,
средства ПВО - 675 (+1) ед,
самолетов - 337 (+2) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
крылатые ракеты - 1902 (+3),
корабли /катера - 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,
специальная техника - 1551 (+6).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Чи їх, як орків, з бруду виковирюють?!
путін дава наказ по регіонам - набрати мяса
мяса нема
що придумали в регіонах?
переманювати з других регіонів мясо - тупо трішки піднявши оплату
тепер там конкуренція за мясо
а мясо дефіцит
и по самолётам - 6-ть штук в хвост и в гриву...!
но в поданной статистике 6-ть...!
128!! одиниць техніки, 2! пєпєлаци та 1230!!! чумардосів.
Арта 42!, броня 41!, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Танки перевалили за 6500!, БПЛА за 7500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 404 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ в країні 404 ...
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