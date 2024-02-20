Сутки на Харьковщине: массированные удары КАБами по Купянску и Ольховатке. Повреждены дома, есть пострадавшие. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов региона, в частности: Синьковка, Петропавловка, Кисловка и другие. Авиаудары нанесли по н.п. Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка, Купянск, Петропавловка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОВА:

20 февраля, около 3:00, враг обстрелял с. Екатериновка Купянского района. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, автомобили, здание кафе. Пострадавших нет.

В 21:00 враг ударил по с. Липцы Харьковского района. Горел частный двухэтажный жилой дом и напротив одноэтажный жилой дом.

В 18:45 войсками РФ произведен обстрел из РСЗО окрестностей пгт. Золочев. В результате обстрела были повреждены окна в частном доме и окна в хозяйственном сооружении. Пострадавших нет.

В 18:40 нанесены массированные удары корректируемыми авиабомбами по г. Купянск. Повреждена многоэтажка, частный дом. Ранена женщина, без госпитализации.

В 17:45 враг обстрелял КАБами с. Ольховатка Купянского района. Попадание в частное домовладение. Из-под завалов деблокирована 74-летняя женщина и оказана медпомощь в больнице. В 22:05 враг снова обстрелял этот дом. Пострадавших нет.

В 11.30 оккупанты артиллерией обстреляли с. Александровка Богодуховского района. Повреждено фермерское хозяйство, автомобили. Пострадавших нет.

В 10:00 в с. Ольховатка, Купянского района была повреждена подстанция. Электроснабжение в поселке отсутствует. Пожара не было. Пострадавшие и погибшие отсутствуют.

В 10:00 в г. Купянск в результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 9:30 враг обстрелял из артиллерии г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие. Пострадали два гражданских сотрудника охраны: мужчины 37 и 35 лет.









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Также сообщается, что за сутки на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 13,75 га территории, уничтожили 236 взрывоопасных предметов.